南門市場的早餐一條街是婆婆媽媽買菜、上班族趕早班前的必經地，而這家林記水煎包更是當地的超人氣排隊名店！一天只營業4小時，只販售一種高麗菜水煎包，一顆20元。外皮酥脆到令人難忘，裡頭包的是清甜爽口的高麗菜內餡。如果不提早拿號碼牌排隊，真的可能會遲到！營業期間，馬路旁經常站滿等叫號的人潮，就連美食節目都曾特地來採訪。店員的手忙得停不下來，五口鍋全開仍供不應求，生意好得不得了！

林記水煎包的地點就在南門市場對面的文化街，這裡也被稱為「南門早餐一條街」。除了林記，南門飯糰、南門第一家廣東腸粉、故鄉味麵糊蛋餅都是人氣美食！開車前來的朋友可以選擇停在文昌公園或南門公園的地下停車場，吃完早餐還能順便逛逛南門市場。如果騎機車來，路邊也有許多停車格，十分方便。

店家名稱：林記水煎包

所在地址：桃園市桃園區文化街28號

我早上七點多到的時候，人潮還算少，不過到了八九點就會迎來高峰。如果不想排太久，建議大家早點來搶購！

抽號碼牌

這裡不用排長隊，桌上放著號碼牌，到了就自己拿一張到旁邊等。每種顏色的號碼牌有50張，看到最後一張也別緊張，店員會補充。水煎包一出鍋，就會按照號碼依序叫號！

店員的雙手幾乎沒停過，從擀皮、包餡到煎台和包裝，每個環節都忙個不停。好在出爐速度非常快，所以等候的時間也不會太長。

店裡一次同時開五口鍋，內四外一，每個鍋台都滿滿擺著白白胖胖的水煎包。時間一到，底部就煎成金黃酥脆，實在讓人食指大動！

每顆水煎包翻面後，都是金黃酥脆又飽滿，光看就讓人忍不住想咬一口！

水煎包一出爐就開始叫號，大家通常都是5顆、10顆，甚至20顆的大量購買，一袋袋裝得滿滿的，場面相當壯觀。不過我吃不了這麼多，買1～2顆剛剛好，尤其現煎出爐時的恰恰口感，真是最佳享受！

桌上備有醬油和辣醬，喜歡重口味的朋友可以加點辣，微辣的口感讓水煎包更加美味。

林記水煎包只販售高麗菜口味，一顆20元。雖然價格沒有很便宜，但水煎包個頭大，內餡滿滿是多汁的高麗菜，偶爾解饞來一顆很不錯！

水煎包剛出爐一定要趁熱吃，我當場立刻咬了一顆，底部酥脆到讓人驚喜。如果喜歡酥皮多的，可以直接跟老闆說，我真的是超愛這種口感！

這是我帶回家後拍的水煎包，外皮從酥脆變成了軟Q口感，雖然還是很好吃，但和剛出爐的酥脆相比，真的少了點驚喜。

水煎包內餡塞滿高麗菜和紅蘿蔔，口感鮮甜又多汁。如果喜歡熱騰騰的滋味，也可以回家用平底鍋稍微加熱。一顆就能吃得很飽，特別適合當早餐！

店家資訊

店名：林記水煎包

地址：桃園市桃園區文化街28號

營業時間：週二～週五06:00-10:00 / 週六～週日06:00-10:30（週一公休）

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