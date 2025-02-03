玩韓國怎能錯過「南怡島」！這座四季都美得像幅畫的韓劇取景地，每次來都有不同風景，而我個人最愛秋天，滿滿金黃銀杏超夢幻！這次趁著微涼天氣來訪，雖然還不到最紅的時候，但光是走在這片山林間，已經夠療癒！雖然南怡島距離首爾有點距離，但搭配周邊景點一起玩，一天行程就能收穫滿滿！

春川 南怡島｜交通位置

地址：江原道春川市南怡島街1 南怡島

경기도 가평군 가평읍 북한강변로 1024

官網：https://namisum.com

電話：+82-31-580-8114

渡輪時間：

08:00~09:00 / 每30分鐘1班 (加平碼頭出發 – 首班船出發後每30分鐘1班)

09:00~18:00 / 每10~20分鐘1班

18:00~21:00 / 每30分鐘1班 (加平碼頭出發 – 至末班船為止每30分鐘1班)

※ 行駛時間視狀況有調整之可能 (賞花季/休假旺季/賞楓季延長行駛)

春川 南怡島｜門票價格

入島門票：

[南怡共和國簽證(單次門票)]

一般 16,000韓元 / 優待(國高中生) 13,000韓元 / 特別優待(36個月~小學生) 10,000韓元

團體優惠: 一般旅客20人以上入場時得享入場9折優惠

免費入場: 旅行社團體旅客導遊 / 有家長陪同的未滿36個月幼兒 / 幼兒園、學校(小學~高中)、福利設施的團體帶隊教師(基本20人以上1人帶隊免費，之後每10人1人帶隊免費)

※ 諮詢: +82-31-580-8114

[南怡共和國護照(長期門票)]

1年一般護照

南怡人(一般顧客): 58,000韓元

兒童友善者(與子女一同入場顧客): 69,000韓元

寵物友善者(與寵物一同入場顧客) 59,000韓元

資深南怡人(70歲以上顧客) 49,000韓元

國民護照(終身): 文化藝術貢獻者

※ 南怡共和國護照持有者，於護照效期內可不限次數免費入場

因為我們是搭配 ，包中文導遊、門票以及交通跟餐，所以只要跟著導遊走，遊覽車直接開到搭船處，也不用另外買票。

如果想來點刺激的，還可以選擇高空滑索 Zip Wire，直接飛越北漢江進入南怡島，超酷的體驗大概1分半就能到達！如果有參加一日遊行程，也可以跟導遊要求加購這個活動。

一般遊客大多搭乘渡輪前往，航程約6分鐘，真的超快就能登島！

渡輪裡也很寬敞

南怡島的範圍不算小，想輕鬆走逛，可以選擇租腳踏車騎車環島，快速走完重點區域！

因為這次帶著小朋友，我們選擇了慢慢散步，結果發現步行才是最能感受南怡島魅力的方式！

即便10月中，銀杏還沒完全轉黃，整片山林的層次感依舊讓人驚艷，怎麼拍都美！

南怡島最著名的景點就是那條銀杏大道，秋天滿滿黃葉鋪滿道路，走起來超有感覺！這次來得稍微早了點，顏色還沒完全轉黃，但初秋的漸層美感也很療癒，還能悠閒拍照，避開人潮。

如果想找個地方休息，可以到湖邊咖啡廳，邊喝咖啡邊欣賞湖景，真的超享受！園區內還有一些復古小火車，偶爾會從鐵道上駛過，增添不少童話氛圍。



浪漫湖景

湖畔旁的咖啡廳

這趟南怡島之旅雖然沒有遇上滿滿黃葉，但依舊感受到秋天的浪漫氛圍。



我們這次參加的一日遊行程，包含羊駝世界→江村鐵道自行車→南怡島，玩得超滿足！這樣的行程安排剛剛好，每個景點大約停留2小時，玩得輕鬆又不匆忙。

如果有機會，我一定會在深秋再來一次，把最美的銀杏大道拍滿！如果你也計劃來韓國賞楓，南怡島絕對是不能錯過的口袋名單！

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南怡島

地址：江原道春川市南怡島街1 南怡島

경기도 가평군 가평읍 북한강변로 1024

官網：https://namisum.com

電話：+82-31-580-8114

渡輪時間：

08:00~09:00 / 每30分鐘1班 (加平碼頭出發 – 首班船出發後每30分鐘1班)

09:00~18:00 / 每10~20分鐘1班

18:00~21:00 / 每30分鐘1班 (加平碼頭出發 – 至末班船為止每30分鐘1班)

※ 行駛時間視狀況有調整之可能 (賞花季/休假旺季/賞楓季延長行駛)

入島門票：

[南怡共和國簽證(單次門票)]

一般 16,000韓元 / 優待(國高中生) 13,000韓元 / 特別優待(36個月~小學生) 10,000韓元

團體優惠: 一般旅客20人以上入場時得享入場9折優惠

免費入場: 旅行社團體旅客導遊 / 有家長陪同的未滿36個月幼兒 / 幼兒園、學校(小學~高中)、福利設施的團體帶隊教師(基本20人以上1人帶隊免費，之後每10人1人帶隊免費)

※ 諮詢: +82-31-580-8114

[南怡共和國護照(長期門票)]

1年一般護照

南怡人(一般顧客): 58,000韓元

兒童友善者(與子女一同入場顧客): 69,000韓元

寵物友善者(與寵物一同入場顧客) 59,000韓元

資深南怡人(70歲以上顧客) 49,000韓元

國民護照(終身): 文化藝術貢獻者

※ 南怡共和國護照持有者，於護照效期內可不限次數免費入場

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