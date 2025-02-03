蘇澳南方澳美食推薦「午鯖」文青風小店，黃金鯖魚卷、鮮魚湯必吃！來到蘇澳南方澳，除了熱鬧的海產餐廳，還有一家 帶點文青風格的特色小店——「午鯖」！這間店不是傳統的大廚料理，而是以 漁村媽媽的家常菜 為主打，讓人吃到濃濃的溫暖滋味。尤其是鯖魚料理超有特色，喜歡嚐鮮的朋友一定要試試黃金鯖魚卷、現撈鮮魚湯等美味！

午鯖 資訊

地址： 270宜蘭縣蘇澳鎮海邊路123號

營業時間： 11:00–15:00

公休日：星期二三四

電話： 03 996 6355

只收現金 · 有兒童高腳椅

午鯖 交通停車

「午鯖」的門面設計和南方澳其他海產店完全不同，水泥牆搭配木作裝潢，加上 鑄鐵招牌，一走進來就有濃濃的文青氛圍。從店內的細節到桌椅擺設，都讓人感覺舒適放鬆，甚至有點像是在海邊喝咖啡的小店。

如果想要邊吃飯邊感受海風，窗邊座位絕對是最佳選擇！雖然對面沒什麼風景，但微微的海風吹拂，搭配簡單美味的漁村家常菜，還是有種愜意的享受。

醬料餐具區及自助回收餐檯

店內的餐點以 鯖魚料理 為主打，搭配一些家常菜和每日現撈的 鮮魚湯，價格平實，份量剛剛好，適合一個人來享用，也很適合朋友小聚。

午鯖 菜單價位

來到「午鯖」，一定要試試鯖魚料理！

南方澳的鯖魚是全台鯖魚產量最高的地方，但因為鯖魚本身味道較腥，過去多以茄汁鯖魚罐頭的方式料理。不過，這裡的做法完全不同！

黃金鯖魚卷把鯖魚混合豬絞肉、芹菜，包成春捲再油炸，咬下去外皮酥脆，內餡充滿鯖魚鮮味和肉香，完全顛覆一般人對鯖魚料理的印象！

除了海鮮，「午鯖」也有提供 日式炸豬排，選用台灣溫體黑豬肉，口感扎實，炸得酥香不油膩，搭配特製醬汁更是讓人一口接一口！

有時候運氣好的話，還能吃到隱藏版料理！這次我們剛好遇上 手工麵疙瘩，湯頭溫潤帶點媽媽的味道，冷冷的天來上一碗，真的暖心又暖胃！

來南方澳怎麼能不喝碗 鮮魚湯 呢？這裡的鮮魚湯可以選擇不同魚種，當天有 鬼頭刀、海鱺、馬加，我們選了鬼頭刀。這種魚的肉質細緻緊實，煮成魚湯特別鮮美，而且完全沒有腥味，簡單加點薑絲提味，就能喝到魚肉最純粹的甜味！

「午鯖」雖然不是豪華海產餐廳，但它用 溫暖的家常味、獨特的鯖魚料理 和 文青氛圍，在南方澳這片海港區佔有一席之地。如果你想找一間 與眾不同的漁村小店，來這裡點上一碗鮮魚湯，搭配黃金鯖魚卷，絕對是個不錯的選擇！

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