如果想吃，一定要提前一週預約，特別是超可愛的「正宗牛奶小熊」和「熊熊泡澡系列」湯頭，這些都是店家的特色限定，沒有預約的話可就吃不到啦！

火鍋好吃的關鍵，湯頭一定要有原味！台北這間超夯的「好食多涮涮鍋雙城店」，不僅湯頭選擇超多，食材更是新鮮到不行，讓人一吃就感動！這家火鍋店人氣真的太旺了，還沒到營業時間，門口就已經擠滿排隊人潮，至少二十幾個人在等候，可見它的美味不是開玩笑的！

可預約時段：(用餐時間約1.5小時)

平日

午餐 11:30～15:00（最後點餐14:10）

晚餐 17:30～22:00（最後點餐21:10）

假日

午餐 11:00～15:30（最後點餐14:40）

晚餐 17:00～22:00（最後點餐21:10）

「好食多涮涮鍋」的位置超好找，摩托車也算好停，停好車直接排隊等候就對了，最棒的是店內空氣流通，不會有濃厚的火鍋味，吃完身上不會臭臭的！

這次帶家人一起來吃，小孩剛好是當月壽星，店員立刻送上超美的「玫瑰豬肉花」！

壽星還有90元內湯底免費及烤布蕾一份喔，小孩開心到不行，狂拍照跟肉花合影，真的太美了！

我們點了「花好肉緣雙人套餐」＋「單人海陸套餐」，上菜的時候真的嚇到！桌子放不下，還開了小桌來擺肉！

這次我們點了「北海道昆布干貝鍋＋香醇牛奶鍋」的鴛鴦鍋，重點是選了韓版水豚君造型的卡皮巴拉（Capibara）泡湯熊，有夠可愛，放進去融化後，牛奶湯頭變得超級香濃！如果想點這種特別湯底，記得提前預約，因為現場點通常會賣完！

好肉緣雙人套餐（適合2人）

CAB CHOICE牛小排 6.5oz、黃金松阪豬 6.5oz、 熟成牛五花 8oz、 小農豬梅花 8oz、 鮮甜蛤蜊 12顆、 巴沙魚、白飯＋基本菜盤（含火鍋料）、 玫瑰松阪豬花 2朵

單人海陸套餐

三鮮匯（干貝、蛤蜊、巴沙魚）、 小農豬梅花 6.5oz、白飯＋菜菇各半（不含火鍋料）

肉片真的很厚實，不是那種一涮就爛掉的薄片，口感超棒，肉食控一定會愛上！

這裡的海鮮真的誇張，干貝大到像乒乓球，蛤蜊顆顆肥美，還有超巨大生蠔，咬下一口滿滿海味，鮮甜到爆表！

記得生蠔的殼不要丟進鍋裡煮喔！

除了爆量肉盤和海鮮，這裡的自助吧也是亮點！各種醬料自己調，想吃什麼味道自由搭配。

飲料無限暢飲，果汁、汽水、熱茶選擇超多，也有冰淇淋吃到飽，甜點控的天堂！

店員態度親切，補肉補菜速度快，環境乾淨舒適，重點是吃完不會滿身火鍋味，真的超加分！如果你是肉食控、愛吃火鍋的人，來這裡絕對不會失望！記得一定要提早預約，不然現場真的要等超久！

快揪朋友、家人來「好食多涮涮鍋雙城店」大口吃肉吧！

好食多涮涮鍋-雙城店

- 地址：台北市中山區雙城街19巷5號

- 電話：02-2585-7222

- 營業時間：

平日：中午11:30~15:00 / 晚上17:30~22:00

假日：中午11:00~15:30 / 晚上17:00~22:00

好食多涮涮屋-雙城店 https://www.facebook.com/shabuhsd/