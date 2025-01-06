南投不靠海｜南投埔里日式菲力豬排咖哩定食、牛肉漢堡排炸蛋定食，巷弄美食料理需現場候位

南投美食「不靠海」是一家位於埔里的隱藏版日式咖哩店，主打咖哩定食與漢堡排炸蛋飯。非假日前來建議11點半前就要就定位，晚到恐怕就得排隊了！南投作為全台唯一不靠海的縣市，這家店名字也相當有趣。我們點了一份牛肉漢堡炸蛋飯和炸菲力豬排咖哩飯，還有小杯飲品。之前來訪時吃過炸蝦，這次再訪，口味依舊令人驚艷，趕緊開動！

南投埔里這間「不靠海」是頗具人氣的日系文青風小店，地址位於忠孝三路14號。店面藏身巷弄間，停車不太方便，建議早點來，不然可能要等上一陣子才有位子喔！

若開車前來，可選擇路邊停車，或到附近的台灣聯通停車場與北澤街停車場，都相對便利。

這家小店環境舒適，氛圍安靜，很少聽到客人高聲交談。進店後拿菜單點餐，點好直接向店員結帳即可，流程簡單方便。

店鋪雖然小巧，但布置溫馨，每次來都能發現小驚喜。木質設計的裝潢，更增添了舒適感，讓人感到放鬆。

店內擺設走簡約路線，但每個細節都充滿小巧思，可愛又不失質感。

點了一份日式菲力豬排咖哩定食，搭配水果沙拉與飲品。

豬排外皮炸得酥脆，切塊後方便食用，咬下去滿口肉汁，層次分明的滋味令人回味無窮。

咖哩醬用蔬菜熬製，醬汁濃郁中帶有一絲辛香，無論搭配豬排還是白飯都超對味！

盤中的蔬菜擺盤用心，每次造型都不一樣，新鮮程度肉眼可見，讓人吃得更安心。

牛肉漢堡排炸蛋定食

牛肉漢堡排炸蛋定食則不含咖哩，主角是一塊超大的牛肉漢堡排。

超大牛肉漢堡排旁還附有清爽的沙拉小菜，整份餐點份量十足。

漢堡排肉汁豐盈，每一口都多汁濃郁，搭配香噴噴的炸蛋飯，真的好吃到停不下來！

南投埔里的隱藏版美食「不靠海」，以日式咖哩定食和漢堡排炸蛋飯聞名，堪稱當地的必吃好店！這家店的咖哩濃郁且獨特，打開地圖搜尋「埔里咖哩飯」，幾乎都能看到它的身影，絕對值得一試。我們點了牛肉漢堡炸蛋飯和炸菲力豬排咖哩飯，搭配小杯飲品，每道餐點的風味依舊出色，讓人吃得心滿意足，大快朵頤！

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