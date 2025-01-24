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新莊棒球場附近美食！高CP值珍品餐飲坊薑絲鴨肉湯 生炒鴨肉羹超經典。

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2025-01-24 08:00:00 文字：YUNO的吃喝玩樂日記
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YUNO的吃喝玩樂日記

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新莊棒球場附近美食！高CP值珍品餐飲坊薑絲鴨肉湯 生炒鴨肉羹超經典。

如果你是新莊的在地居民，或是經常在新莊運動公園、新莊棒球場、新莊體育館附近運動或看比賽，那你絕對不能錯過這間「珍品餐飲坊」。它是一間專賣鴨肉料理的小店，沒有花俏的裝潢，只有用心製作的每一道佳餚，用高CP值的美味抓住了每一位食客的胃！

 原文: 珍品餐飲坊（鴨肉專賣店）｜鴨肉控的天堂！從高湯到切盤鴨肉四重奏饗宴 生炒鴨肉羹、鴨肉滷肉飯、薑絲鴨肉湯、土鴨肉。菜單價位 (新莊運動公園美食)

 

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珍品餐飲坊（鴨肉專賣店）在哪裡?怎麼去?

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新莊棒球場附近美食！高CP值珍品餐飲坊薑絲鴨肉湯 生炒鴨肉羹超經典。名稱:珍品餐飲坊（鴨肉專賣店）

新莊棒球場附近美食！高CP值珍品餐飲坊薑絲鴨肉湯 生炒鴨肉羹超經典。珍品餐飲坊（鴨肉專賣店）電話:02-2990-7599

新莊棒球場附近美食！高CP值珍品餐飲坊薑絲鴨肉湯 生炒鴨肉羹超經典。珍品餐飲坊（鴨肉專賣店）營業時間:上午10:30 – 下午7:30 周一公休   詳見官網或google商家資訊

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新莊棒球場附近美食！高CP值珍品餐飲坊薑絲鴨肉湯 生炒鴨肉羹超經典。珍品餐飲坊（鴨肉專賣店）地址:新北市新莊區復興路一段97號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以珍品餐飲坊（鴨肉專賣店）為主

文章內有珍品餐飲坊（鴨肉專賣店）地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

 

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走在復興路一段，街上熱鬧的店家一間接著一間，而「珍品餐飲坊」那橘色的招牌卻格外吸睛，特別是上面俏皮的鴨嘴圖案與「珍品四鴨 非吃不可」幾個大字，讓人忍不住想進去一探究竟。店內裝潢雖然樸實，但卻多了幾分親切感，牆上還掛著顧客的創意鴨子畫作，甚至還有名人簽名與留言的塗鴉牆，氣氛溫馨又有趣。

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「珍品餐飲坊」的招牌就是它的「珍品四鴨」，每一道料理都是以每日現熬的鴨高湯為基底，保證新鮮又有層次。

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現點現煮的薑絲鴨肉湯，採用濃郁鴨高湯作基底，加入滿滿薑絲細火慢燉。一上桌，薑的辛辣香氣立刻撲鼻，讓人暖意倍增！

湯頭清澈鮮甜，沒有一絲油膩感，搭配厚實無骨的鴨肉片，每一口都將鴨肉的鮮嫩與薑的辛辣完美交織，瞬間溫暖身心，特別適合寒冷的秋冬季節！每一勺都是暖心能量的來源。

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珍品餐飲坊的招牌鴨滷飯是鴨肉控的夢幻逸品！將滷肉飯的主角換成細嫩的鴨肉片，搭配自製油蔥酥，滷汁濃郁鹹香，每粒白飯都吸飽精華。
鴨肉的柔嫩滑順，混著一絲鴨油香氣，讓人忍不住一口接一口！加入店家特製辣椒醬後更是提味，帶點辣香的層次感讓人回味無窮，完全停不下來！

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這道生炒鴨肉羹擁有濃濃南部特色，濃郁的鴨高湯搭配脆筍、洋蔥與厚實的去骨鴨肉，先用鴨油爆香，再細火勾芡而成。

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整碗羹湯滑順不黏膩，帶著微甜與鍋氣香，讓人忍不住一口接一口。羹裡的鴨肉多汁彈牙，與脆筍形成鮮明對比。搭配一點辣椒粉，更是提味滿分，湯羹迷絕對不能錯過！

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這道土鴨肉切盤是餐桌上最經典的選擇！選用新鮮土鴨低溫悶煮，肉質細嫩且保留彈性，每一片鴨肉都厚薄均勻，入口即化，鮮嫩的肉質與豐潤的油脂在口中完美融合，令人驚艷！

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貼心的是，切盤完全去骨，吃起來毫無壓力。若再搭配店內自製的辣味沾醬，層次感瞬間提升，帶來香辣濃郁的絕妙滋味，怎能錯過！

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除了主打的鴨肉料理，店內的小菜也非常出色！滷蛋豆干盤簡單卻美味，淋上自製油膏，與鴨肉互相襯托；豬耳朵滷得Q彈又帶嚼勁，口感一流；皮蛋豆腐入口滑嫩，散發濃郁醬香，絕對是配飯的好搭檔。
小菜雖是配角，但每一道都能成為主餐的完美襯托，簡單卻令人難忘！

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鴨肉透過不同料理方式，在珍品餐飲坊展現了多層次的風味魅力！無論是溫暖的薑絲鴨肉湯、濃郁的招牌鴨滷飯，還是滑順的生炒鴨肉羹，每一道都展現對食材的細膩詮釋。

如果你是鴨肉控，或只是想試試與眾不同的鴨肉料理，那珍品餐飲坊絕對值得一試！下次來台南，記得將這家餐廳列入必訪清單，一同感受鴨肉帶來的獨特魅力吧！

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美味度
4.67
服務品質
4.75
裝潢氣氛
4.67
CP值
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