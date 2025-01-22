嘉義必吃烤鴨就選「蔡氏鴨庒」！靠近蘭潭風景區和二二八紀念公園，是個吃美食順遊景點的好選擇！這家烤鴨店主打「一鴨二吃」和「一鴨三吃」，尤其秋冬限定的正港薑母鴨，溫暖湯頭搭配豐富鴨肉，真的超級適合全家人一起享用！每天從下午3點開始營業，採外帶限定，建議提前半小時電話預訂，免去現場等候的麻煩。這裡的餐點選擇多元，像是薑母鴨、椒鹽鹹酥鴨、香酥鴨和養生清燉鴨等，讓你一次滿足各種鴨肉料理的渴望！

蔡氏鴨庒位於嘉義市大雅路二段，靠近金龍街，交通相當便利。開車族可以直接進店取餐，旁邊有大雅路上的路邊停車格，或者前往蘭停七停車場停車。店旁也設有機車停放區，不怕找不到位子。

這裡僅提供外帶服務，建議用餐高峰期提前訂餐，現場取餐可能需稍等片刻。

蔡氏鴨庒的菜單豐富，其中最推薦的是一鴨三吃，包含片鴨、醬爆鴨骨和正港薑母鴨。特別的是，薑母鴨直接成為三吃之一，與傳統的鴨肉吃法完全不同！此外，一鴨二吃則是片鴨搭配醬爆鴨骨，可選擇醬爆或沙茶口味，配上特製醬汁更添風味，三吃有鴨粥、香酥鴨，養生清燉鴨，想要單點的話，也有椒鹽鹹酥鴨、香酥鴨、正港薑母鴨、養生清燉鴨、烤鴨剁盤等選擇，讓人每次來都能嘗試不同的風味。

我們這次點了一鴨三吃，選擇醬爆鴨骨口味！正港薑母鴨有再加購一份綜合菜盤.骨炒加購區有單點米血糕和鴨肉丸，並且附醃製蘿蔔、生洋蔥圈、二份麵皮、二包薑母鴨調味醬、一包甜麵醬。

片鴨肉盤片鴨皮色澤金黃，油光閃亮，鴨肉軟嫩多汁，搭配兩份麵皮、醃蘿蔔和甜麵醬，包起來咬一口，口感豐滿又不油膩。甜麵醬濃郁的甜香與生洋蔥的清脆完美中和，讓人忍不住一片接一片。





貼心的麵皮隔有塑膠膜，不會沾黏，使用起來超方便。無論直接沾甜麵醬或包成捲餅，每一口都是幸福滋味！



醬爆骨炒選用醬爆口味的鴨骨加入甜不辣、米血糕、鴨肉丸和高麗菜等配料大火快炒，香氣撲鼻。

底部的醬汁鹹甜交織，特別適合拌飯，保證一碗接一碗停不下來！

鴨骨帶皮且切成大小適中的塊狀，既有彈牙的鴨皮香氣，又有多汁的肉感，啃起來超滿足。

米血糕吃起來軟糯彈牙，帶有香甜湯汁醬爆味道，配上蔥花味道濃郁。

甜不辣可以說是醬爆料理中的經典配角，柔軟的口感搭配吸滿湯汁的香甜風味，實在讓人一口接一口！每一口都散發著濃郁的醬爆香氣，簡單卻令人回味無窮，絕對是聚餐時不可缺少的美味之一。

要說醬爆熱炒的高人氣加點，鴨肉丸一定榜上有名！咬下去 Q 彈滑嫩，飽滿的鴨肉香氣剛剛好，不會過於油膩，還帶著自然的鮮甜。一口一顆剛好滿足嘴巴的小確幸，無論單吃還是搭配其他配料都超讚！

醬爆的靈魂不僅僅在於主食材，像是高麗菜這樣的配菜也是美味關鍵！吸滿醬汁的高麗菜，每一口都香軟入味，炒得恰到好處。

最驚豔的當屬正港薑母鴨，用烤鴨半隻剁成塊，加上綜合菜盤，蓮藕、黑木耳、高麗菜等通通有，湯頭溫潤帶有淡淡的酒香，清甜又不油膩，暖心又暖胃！

鴨肉則是香嫩多汁，肉質滑順又帶有咬勁，比起醬爆鴨骨的濃郁香甜，薑母鴨的滋味更顯得爽口清新。

帶皮的鴨肉彈牙又鮮嫩，分量十足，好幾塊鴨肉不用搶，一人一口剛剛好！鴨肉被切成一口大小的帶骨塊，吃起來既方便又過癮。尤其是沾上薑母鴨專屬的調味醬，更能提升香甜濃郁的風味，讓人忍不住一塊接一塊，大快朵頤！

薑母鴨湯的甘甜與清香令人一試成主顧，湯頭不會太厚重，喝起來毫無負擔。隔天加熱後，建議放些高麗菜作為底料，整鍋湯底會更加清甜濃郁！

這鍋薑母鴨特別加了大量蔬菜，像是少見的蓮藕、黑木耳、玉米以及高麗菜等，種類豐富且新鮮，讓這鍋薑母鴨多了更多層次的滋味。每樣配菜都吸收了湯汁的精華，香甜又爽口，吃得滿滿幸福感！

蔡氏鴨庄的「一鴨三吃」真是創意與美味兼具！除了這鍋暖心的薑母鴨，還有香濃下飯的醬爆炒鴨骨，不管是搭配白飯還是自家加料的火鍋，都超級滿足。一鴨三吃適合全家人一起享用，份量足夠也能招待賓客。如果想要更多選擇，還可以單點其他烤鴨料理，讓餐桌瞬間升級成豪華宴席，保證每個人都能吃得開心又飽足！

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