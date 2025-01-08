新北市又有一個免費好去處！繼之前介紹的木下靜涯舊居後，這次要分享的是淡水街長多田榮吉的故居。這座保存完整的日式宅邸，早在2005年4月就被指定為新北市市定古蹟。不僅能感受濃厚的歷史氛圍，也超適合拍照打卡，重點是完全免費參觀喔！

如果搭捷運，可以在淡水站的公車候車區，搭乘紅26或836公車，到「小白宮（淡水分局）站」下車，然後依照指標輕鬆找到故居。 如果選擇自行開車或騎機車，建議將車停在以下兩個地方 小白宮對面的淡水國中收費停車場（僅假日開放，每半小時20元） 紅毛城收費停車場，停好車後沿紅毛城前的上坡步行，經過真理大學、淡江中學等地標後，就能抵達馬偕街上的多田榮吉故居。

來到多田榮吉故居的入口，會看到一塊寫著「淡水街長」的木牌。其實，街長是日治時代的官職，相當於現代的鎮長。這棟建於1937年的日式建築，更是全台第一間安裝自來水的住宅，讓它的歷史價值非凡。

木柵門上詳細標示了開放與休館資訊，值得注意的是，每月的第一個周一會休館，計劃參觀前一定要確認時間，以免白跑一趟。

踏入大門，順著石板路走進來，映入眼簾的是綠意盎然的庭院，有小池塘點綴，還有一棵茂密的大榕樹。即使在炎炎夏日來訪，也能感受到滿滿的清涼舒適。

走進故居，因為室內鋪滿榻榻米，參觀前需要脫鞋。這樣保留原汁原味的日式風格，讓人不禁聯想到台南的321巷藝術聚落或台中的國家漫畫博物館，台灣受到日本時期的影響深遠，大多數古蹟都與日本文化息息相關。

正方形的透明木格窗是典型的日式建築元素，透過窗戶可以欣賞庭院的景致。對於老一輩人來說，這樣的日式宅邸充滿了熟悉的記憶，看見後總能勾起一絲懷舊的感覺。

多田榮吉不僅擔任過淡水街長，更是一位成功的企業家。他大力推動淡水副業發展，累積財富成為擁有16棟房產的地產大亨，還曾捐助滬尾小學校和女子公學校，是當時備受敬重的淡水紳士。

多田榮吉興趣多元，包括茶道、圍棋和三味線。他的故居內還展示了一把三味線，這是日本傳統樂器，有些像台灣老一輩人熟悉的月琴，是一種能讓人沉浸其中的樂器。

故居內設有現代的互動裝置，只要按下按鈕，就能解鎖多田榮吉家的各種故事，包括建築細節的解說。參觀這樣的古宅，不僅有趣還能增長知識。

在玻璃櫃中，展示了兩種瓦片：屋頂中央的鬼瓦和黑瓦。鬼瓦通常刻有家紋，而黑瓦上還刻有「李」字，或許是當時瓦窯主人的印記，頗具歷史趣味。

多田榮吉故居的空間十分寬敞，不僅有前方的庭園，後面還有一處小院子，讓參觀的旅人能在這裡悠閒地度過大半天。

多田榮吉故居位於埔頂山丘的半山腰，座北朝南，地勢高聳。站在這裡，可以俯瞰淡水河岸和觀音山的壯麗風景，讓人心曠神怡，流連忘返。

故居入口附近有天橋和小斜坡，通往淡水圖書館、小白宮和文化國小等景點。建議將它與淡水紅樓及木下靜涯舊居安排成一日遊，行程更豐富。

淡水街長多田榮吉故居

地址：新北市淡水區馬偕街19號

開放時間：平日09:30-17:00 / 假日09:30-18:00

電話：02-2620-5092

評分者：省錢旅遊達人

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