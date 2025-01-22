來到桃園中壢，怎能錯過位於華泰名品城、和逸飯店桃園館、新光影城旁的【Xpark水族館】！這裡是來自日本的新都會型水生公園，擁有壯觀的超大水族箱、繽紛迷人的水母展示，以及沉浸式五感體驗，讓你深入探索奇妙的海洋世界！不管是親子出遊還是情侶約會，這裡都超值得一訪，是桃園高鐵站附近的超人氣打卡景點！

Xpark

票價資訊

成人票NT$ 600 (限18歲(含)以上成人使用)

學生票NT$ 430 (限12歲(含)以上持學生證之學生適用)

孩童票NT$ 270 (限4歲(含)以上及未滿12歲兒童適用)

博愛票NT$ 270 (限持有身心障礙證明者與1位陪同者、孕婦、滿65歲以上長者適用)

一進館就能看到巨大的水缸，壯觀「福爾摩沙」水缸裡面展示了台灣東海岸的豐富魚種與海底地形！太陽光灑下的場景宛如真實海洋，還有魚群隨著音樂共舞的奇觀，粗尾魟、斜鱗笛鯛、銀鱗鯧在其中悠遊，美到讓人捨不得移開視線！

每日還會舉辦音樂會展演，可看到魚群與音樂共舞的場景。

「珊瑚潛行」環景區有180度環景設計，讓你能近距離欣賞色彩繽紛的珊瑚礁，魚群穿梭其中，畫面超級療癒！

超萌「暖海生機」這裡的明星「爪哇牛鼻鱝」最吸睛！牠看起來像微笑的表情其實是鼻腔，超可愛！

「雨林探險」活化石登場模擬亞馬遜雨林的環境，濕潤又生機盎然。「雙鬚骨舌魚」這種銀白色的活化石和紅南美蜥等珍奇生物，是這區最大的亮點！

寒帶行凍這裡有一條360度透明隧道，讓你近距離觀看海豹穿梭的靈巧英姿。

隧道內模擬寒帶環境，還有巨大昆布組成的海洋森林！急浪水流不斷沖刷，但裡頭的魚兒卻一派悠閒，彷彿在展現「慢活」的真諦。

深海尋秘黑暗又高壓的深海環境裡，竟然生活著巨大的甘氏巨螯蟹！這可是現今最大的節肢動物之一，看著牠們慢悠悠移動，彷彿在講述深海的故事，絕對讓你印象深刻。

這裡設有多媒體互動設備，可以讓小朋友發揮想像力，彩繪自己心目中的海洋生物，並看到作品活靈活現地出現在螢幕上！寓教於樂的設計讓家長和孩子都能玩得開心。

夢幻「癒見水母」主打「四季風情」的水母展區，虹光灑在透明水母上，搭配無邊鏡面，宛如置身奇幻童話世界。這裡也是網美拍照的必打卡地點！

Xpark水母實驗區展示缸，有很多水母寶寶。

可愛「企鵝奇遇」國王企鵝與麥哲倫企鵝一起生活的雪白世界，牠們在水中覓食、嬉戲，畫面超有趣！

「潮間戲灘」親子互動體驗模擬退潮時的環境，還可以與海洋生物近距離接觸，是小朋友最愛的體驗區！

漫步叢林沿著路走，可以看盡河川上中下游的特殊生態與河中住民，還有沿岸的兩棲類生物及台灣樹林。

世外桃源 另一邊的小徑裡， 有羊、水豚君…等可愛小動物。

走累了可以到Xcafe休息，這裡和日本PRONTO合作，喝著特製的企鵝拉花拿鐵，看企鵝在空中游泳，整個療癒感爆表！

來到【Xfun】區域，別忘了挑選特色紀念品！除了Xpark的限定商品，這裡還有台灣知名品牌「WEAVISM」、日本品牌「sousou」和「象印」聯名的限量商品，無論是自用還是送禮都非常適合。

這次來到桃園中壢的【Xpark水族館】，整體感覺真的很不錯！入口的大型水缸霸氣又吸睛，讓人一秒沉浸在海洋世界中。館內有各種展區介紹豐富的海洋生態，還能體驗互動設施，最受歡迎的夢幻水母牆更是拍照打卡的絕佳場景。不論是大人還是小孩都能玩得盡興，推薦給每位來桃園旅遊的朋友！

FB：蛋寶趴趴go

IG：egg_papago

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