假日到安平走走，除了吃小吃，當然也要找間特別的鍋物店來填飽肚子！今天要介紹的這家店，不只餐點豐富，還非常適合家庭聚餐、朋友聚會，甚至是親子用餐！作為一位有小孩的家長，我特別重視環境是否友善，而這家店完全滿足所有需求！到底是哪一家鍋物店這麼厲害？馬上分享給你們！

關於新垣祖鍋物－安平店

店名：新垣祖鍋物－安平店

地址：台南市安平區國平路206號

電話：06-2930272

營業時間：

星期二 公休

星期三 17:00-22:00

星期四－星期一 11:00-15:00 17:00- 22:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/XinyuanzuAnping

IG：https://www.instagram.com/seemown/

「新垣祖鍋物安平店」位在安平超方便的位置，店家附近有許多路邊停車格，對面還有收費停車場，開車來完全不用擔心停車問題！一走進店裡就被氣派的門面吸引，寬敞的空間和簡單不過度裝飾的設計讓人感覺放鬆。椅子不僅舒適，店員親切的招呼也讓整體體驗大加分。

收費標準：

身高140公分以上視為成人，需要自己開一鍋

身高121-139公分酌收199自助吧費用，不得抵扣單點

身高120公分以下，不另外計費

店內採半自助式用餐方式，點餐後即可享用豐富的自助吧。重點是，店家還特別強調「新鮮」「原型」「祖傳」這三大原則，從蔬果到肉品都可以看出他們的用心。每道菜都保證新鮮，蔬果是直接跟農夫合作，火鍋料也經過嚴選，絕對讓你吃得安心又滿足！

自助吧內容超豐富，包含蔬菜、火鍋料、飲品、冰品，甚至還有多款主食。蔬菜個個清脆鮮甜，放進鍋裡煮湯，湯頭都變得更加美味。主食的選擇超多，小朋友最愛的蒸煮麵、王子麵、五木拉麵通通有！

飲品也非常豐富，從咖啡到氣泡飲、無糖茶、冰沙一應俱全。飯後來點冰淇淋或霜淇淋，真的是大人小孩都開心！

最邪惡的滷肉飯千萬不能錯過！Ｑ嫩的肉燥、黏密的口感，白飯可以狂吃好幾碗。

這次我們試了兩款超特別的鍋物，分別是「牛奶起司鍋」和「爆炒石頭火山烏骨雞鍋」，每一鍋都讓我們驚喜連連！

菜單請按我～

牛奶起司鍋－雪花牛。389元，這是少女系鍋物的代表，濃郁香醇的乳白湯頭加上一片起司融化其中，香氣直撲鼻尖，讓人食指大動！

我最喜歡這鍋湯的層次感，不只湯頭濃郁，每一口都能感受到食材的香甜。

特別的是，店家使用的肉品全是原塊肉，完全不經重組或注脂，品質真的沒話說！雪花牛油花分布均勻，輕輕涮一下就嫩到入口即化。

爆炒石頭火山烏骨雞。350元，這道真的是新垣祖鍋物的獨家特色！採用石頭火鍋的方式爆炒，但不是用蔥蒜，而是用麻油加薑片爆香，香氣撲鼻！

接著加入祖傳秘製高湯，這高湯可是以日本昆布、柴魚搭配當季蘋果與蔬菜熬製，喝起來自然香甜。烏骨雞肉質Ｑ彈多汁，吸滿湯汁後更是美味！麻油的香氣層次豐富，這一鍋真的讓人一口接一口停不下來！

除了餐點美味，店家的優惠活動也超吸引人！壽星用餐有好康，開鍋就送台灣大麥豬一盤，點雙人海鮮套餐還送50隻蝦！每個月也會推出不同的優惠活動，記得關注他們的FB和IG才不會錯過最新消息！

安平好玩的地方很多，但要找一間可以吃得飽又吃得好的火鍋店，非「新垣祖鍋物」莫屬！不管是食材品質還是店內氛圍，都讓人感到賓至如歸。下次來安平一定要試試這家，絕對不會讓你失望！