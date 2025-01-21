說到土城延吉街的夜市風美食，怎能少得了這家名氣超大的「臭大王脆皮臭豆腐」！Google評價高達4.4顆星，這家臭豆腐攤從營業開始就人潮不斷，不管晴天雨天，內用外帶都是大排長龍。尤其是他們家的脆皮臭豆腐，外酥內嫩，搭配特製泡菜與蒜蓉醬，香氣四溢；還有麻辣臭豆腐，滿滿配料煮進濃郁湯底，根本是宵夜界的完美選擇！

延吉街雖然不像一般夜市有成排的攤位，但美食種類一點也不遜色！這裡的店家多從下午營業到凌晨，成為當地人晚餐或宵夜的首選地。雖然離捷運站有點距離，但這裡的美食魅力讓人願意特地騎車或開車過來。不過人多車多，建議提早來找停車位，以免錯過美食高峰期！

臭大王脆皮臭豆腐之所以能在延吉街這麼受歡迎，不只是臭豆腐本身美味，還有獨家製作工法。攤位上的兩口油鍋，低溫炸熟鎖住臭豆腐的嫩度，再用高溫急炸，炸出酥脆乾爽的外皮，每一口都充滿層次感！

除了脆皮臭豆腐之外，還有麻辣臭豆腐，許多像是豆皮、菇類、玉米筍、白菜等配料。

泡菜是配炸臭腐的靈魂，等等跟大家分享食用心得。

臭大王雖然是一家攤位，但後方有小小的內用區，大約可容納4到5人。雖然座位不多，但適合想當場品嘗酥脆口感的客人。如果選擇外帶，也別忘了注意「臭豆腐的威力」，因為一盒在手，可能讓車子或公車瞬間充滿濃郁氣味！

店家貼心提供素食選擇，點餐前只需告知即可。不論是炸臭豆腐還是麻辣臭豆腐，都能依個人口味搭配辣醬與配料，也能加點冬粉、泡麵、雞絲麵、蒜味泡飯及白飯等，滿足各種需求。

桌上有兩種辣椒醬，紅色的適合炸臭豆腐，另外一個則是麻辣專用。

臭大王脆皮臭豆腐 $80/大盒7塊

裹上金黃酥皮的臭豆腐，出鍋後會在正中央劃開，填入滿滿蒜蓉醬與醬油膏，再搭配旁邊的手工泡菜。

一口咬下，外層酥脆，內裡柔嫩多汁，還會帶點爆漿口感！

我們自行將泡菜塞進醬料的洞中，再淋上辣醬。

脆皮臭豆腐的外皮酥得像餅乾一樣，連邊邊角角都炸得特別香脆。內裡豆腐則保留柔嫩細膩口感，咬下後還會滲出濃濃的豆香與醬汁。



泡菜的酸甜脆爽與蒜蓉的香氣完美融合，再加上一些紅辣椒醬，整體風味層次更加豐富。即使不嗜辣的人也能接受，對於重口味愛好者，更是令人欲罷不能。

臭大王脆皮臭豆腐真的炸得很好，外酥內軟咬下後還會爆漿，好吃到立馬續盤。

臭大王脆皮臭豆腐 麻辣臭豆腐 $80/小，$110/大

麻辣臭豆腐的湯底偏清爽，但內含的配料卻相當豐富！

特別推薦攤位上附的麻辣專用辣椒醬，加入湯底後，風味更加香濃，辣度也更有層次感！

除了大塊的鴨血與臭豆腐外，還有豆皮、金針菇、滷白菜與玉米筍等配菜。每一口都能吃到新鮮食材的原味。

【臭大王脆皮臭豆腐】不僅僅是土城人心中的經典小吃，也是每個熱愛臭豆腐的人都該一試的美食！無論是脆皮還是麻辣，每一道都帶著台灣小吃的靈魂，讓人聞著臭、吃著香，回味無窮。即使下雨天，攤位前仍是人潮不減，這樣的魅力實在無法抗拒！

如果你是臭豆腐控，那就快來延吉街試試這家Google 4.4顆星的高分臭豆腐吧！但記得現場吃，因為臭豆腐的香味可是會一路隨身跟著你回家的喔！

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臭大王脆皮麻辣臭豆腐 店家資訊

FB粉絲專頁：臭大王脆皮麻辣臭豆腐

地址：新北市土城區延吉街231號

電話：0966-004-166

營業時間：17:00~24:00 週四公休

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