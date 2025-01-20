新北市東北角擁有豐富的海洋資源，這裡是黑潮、東海等洋流交會的地方，讓當地的漁港和社區擁有得天獨厚的天然景觀。不僅如此，隨著漁業轉型和人口外流，當地開始結合漁業與生態旅遊，創造出許多有趣的休閒漁業體驗。這裡的休閒漁業廊道一日遊特別受歡迎，大家可以一邊品味當地特色美食，一邊了解漁村文化。今天我們就來體驗這條不一樣的漁村之旅，從「南雅社區」的月桃繩DIY開始，到「鮮物本舖」品嚐新鮮海鮮，再到「龍門社區」製作牽罟飯，最後以「卯澳社區」的石花凍體驗結束，整個行程充滿了東北角漁村的魅力。

▉▏ 南雅社區（月桃繩/保家索體驗）＞鮮物本舖（產地體驗、用餐）＞龍門社區（牽罟飯體驗）＞卯澳社區（石花凍體驗）

【交通工具】汽車

▲南雅社區（月桃繩/保家索體驗）

我們的第一站來到了南雅社區，這個傳統漁業聚落歷史悠久，當地的月桃繩技藝至今依然保留。以前漁民會使用月桃繩固定船隻，而如今這項傳統手工藝也快要失傳。為了保護這項技藝，社區的長輩們不僅修復了古老的打繩機，還將月桃繩的製作過程傳授給年輕人，也開放給遊客來體驗。每人只要500元，預約後可以親自參與月桃繩的製作過程，從採集月桃葉、剝絲、編織，每一步都需要耐心與技巧，非常適合親子一同參加。

除了月桃繩，還有保家索的DIY體驗。保家索是傳統漁民用來保護家庭和船隻的象徵，做成的飾品不僅有意義，還很有特色。這項體驗的費用是每人520元，若對這些手工藝有興趣，絕對值得一試。

南雅南新宮，是「南雅社區」居民的信仰中心，每年農曆七月有王船祭，並有燒王船的習俗。

南子吝步道是造訪「南雅社區」必造訪的景點，單程約一公里，適合各年齡層，登頂後即可眺望365度的東北角海景。

南雅社區

地址：台灣新北市瑞芳區南雅路47號

電話：0932-041-264

費用：月桃繩體驗$500/人；保家索禮盒$520/盒（皆需二個星期前預訂）

建議停留時間：3小時

▲鮮物本舖（產地體驗、用餐）

隨著行程進行，我們來到「鮮物本舖」，這是一個由漁業青年創辦的品牌，致力於推廣東北角漁業。

這裡的海鮮新鮮又好吃，當地的海葡萄是必試美味，不僅口感清脆，還富含營養。

除了單純的產地體驗外（每人$400；需三個星期前預訂），也可加價用餐（每人$1000；需三個星期前預訂），品嚐產地直撈的尚青漁獲。

我們還品嚐了當季最新鮮的白蝦，李大哥教我們如何煮蝦，一分鐘煮一分鐘燜，蝦肉鮮甜多汁，簡單又美味。除了海葡萄和白蝦，還有生煎小卷，這些小卷都是東北角的當季漁獲，口感鮮美，直接烤煎不需太多調味，吃得人滿足不已。

另一道中餐的主菜則是生煎小卷，捕撈上岸急速冷凍的小卷，是東北角的名產，每年的四到十月更是小卷豐收季節。

飯後甜點少不了石花凍，李大哥將汽水、洛神花與石花凍做結合，氣泡感與莓果的酸甜很是清爽。

最棒的是，他們還提供九孔養殖的體驗，可以親自餵食九孔，並且可以炙燒新鮮捕撈的九孔。這樣的體驗不僅能感受漁民的生活，也讓我們更珍惜大海的珍貴資源。

李大哥一一和我們介紹他的寶貝們，有海葡萄、紫海膽、河豚等，當然還有等下的主角－九孔。

天然龍鬚菜是九孔主食，在「鮮物本舖」的產地體驗中，可以餵食九孔吃飯，餵食的方式是以水柱噴灑龍鬚菜，雖無法親眼看到九孔覓食，但這難得一見的體驗足已讓大大小小大開眼界。

除了餵食之外，採撈起來的九孔也能自行炙燒，有別於一般喜宴上的九孔料理，這裡的九孔新鮮度絕對沒話說，以瓦斯槍炙烤後不需任何調味即可直接食用，多汁鹹鮮，是大海的味道。

從用餐到產地體驗，可以很真切感受到李大哥對於東北角大海的喜愛與熱忱，希望更多人能透過產地體案親近大海，近而擁抱大海、尊敬大海，珍惜海洋所帶給我們一切。

鮮物本舖

地址：新北市貢寮區美灔山街65-3號

電話：0980-868-608

費用：產地體驗+用餐$1000/人；產地體驗$400/人（皆需三個星期前預訂）

建議停留時間：3小時

▲龍門社區（牽罟飯體驗）

接著，我們來到「龍門社區」，這個擁有四百年歷史的漁村。這裡保留了許多傳統漁業技術，最具特色的便是牽罟。

「龍門社區」仍保留著由雙溪河砂石所建造的房屋，體現先人就地取材的智慧。

昭惠廟，是社區的信仰中心，主祀開漳聖王，廟前有尊陳元光將軍石雕像。

邊聽著導覽，邊穿梭在社區的大街小巷內，十分享受如此簡單與閒適的幽靜感，但「龍門社區」與許多小村落正遭遇著同樣的問題－人口外移及老化。

社區居民也很努力及積極的推動地方再生，結合資源與在地特色，像是SUP立式划槳或是獨木舟等水上活動，或是龍門露營區，都為此地注入新生氣與活力。

而在走過「龍門吊橋」前往「龍門里海食堂」的路上，就可瞧見不遠處黃澄澄的沙灘一片，那裡就是十分著名的「福隆海水浴場」。

「龍門社區」的居民多為倚海維生，捕魚、鰻苗、牽罟皆是重要的經濟收入。

牽罟，是臺灣古老的捕魚方式之一，利用魚群最密集靠岸的時候將長達百餘公尺曳地網撒到海裡，再由岸上數十人協力將魚網拉上岸，而漁獲則由參與的居民均分，也代表著彼此相互合作的精神。

而牽罟飯，則是由未下海捕撈的婦女負責煮食，將豬肉、蝦米等食材，加上米飯一同拌炒並煨煮，最後包裹在葉片中，方便捕魚者即拿即食，這種飲食文化也成為了「龍門社區」的特色。

而社區也提供牽罟飯製作遊程，讓旅客可以親自參與並製作牽罟飯，藉此了解漁村文化；其中所利用的葉片也是使用在地植物，為在地取材、永續概念的實踐。

每家的牽罟飯所使用的食材皆有些許的不同，雖看似油飯，但實際吃起來很清爽，裏頭豬肉、蝦米、小魚乾、香菇、紅蘿蔔、蔥花、豬油粕呈現出各式不同口感與海陸鮮香，如果說他是粽子，更像是包裹在葉片中的菜飯。

這裡的牽罟飯用的是當地新鮮的食材，將豬肉、蝦米、海鮮等拌炒後包裹在葉片裡，一起蒸熟，味道濃郁且簡單卻讓人無法忘懷。龍門社區不僅保留了這些傳統的漁業文化，還融合了現代創意，成為了一個集漁業、藝術與社區文化於一身的迷人景點



龍門社區

地址：新北市貢寮區龍門街11-1號

費用：請洽FB粉絲專頁

建議停留時間：2小時

▲卯澳社區（石花凍體驗）

我來到了這趟一日遊的最後一站——「卯澳社區」。這是我第二次造訪這個美麗的漁村，它保有著濃厚的海女文化，同時也在朝著漁村永續發展的方向邁進。這裡的「利洋宮」是全台唯一主祀提籃觀音的廟，這籃子裡面放的居然是漁獲，當地居民每次出海前都會來這裡祈求平安和豐收。這樣的信仰文化，讓我對這個社區有了更深的了解。提供漁村社區導覽（$2000，十人成團，需兩個星期前預訂）及石花凍製作（每人$150，需兩個星期前預訂）。

社區內的「利洋宮」是全臺唯一主祀提籃觀音的觀音廟，這籃內裝的還是漁獲，故當地居民每次出海前，都會前來祈求人船平安及豐收。

卯澳社區 這裡曾經被稱為小基隆，但隨著金瓜石與九份的礦業時代過後，卯澳社區也一度陷入低迷。不過，現在這裡已經恢復了生機，並成立了台灣首座栽培漁業區。

當地盛產石花菜，也就是寒天、菜燕、海燕窩等，它們富含礦物質和維生素，並且具有很高的營養價值。

我們的石花凍DIY體驗，將石花菜加熱溶解後，冷卻至凝固，再自行裝入容器內帶回家。最棒的是，你還可以根據自己的喜好，加入果汁或蜂蜜，調整風味。我個人最喜歡加入蜂蜜和檸檬，這樣的搭配，不僅美味，而且高纖、低熱量，成為夏季消暑的最佳選擇。

這趟行程雖然時間有限，天氣也不太理想，但卯澳社區獨特的魅力還是深深吸引了我。遺憾的是時間來不及多停留，但我一定會再找機會回來，仔細感受這個有著山與海美景的人文漁村。這次的新北漁村休閒體驗，讓我對當地的漁業與文化有了更多的了解，也讓我更加愛上這片海與山交織的美麗土地。

卯澳社區

地址：新北市貢寮區福興街1號

電話：0910-322-178

費用：石花凍DIY$150/人；社區導覽$2000（十人成團，皆需兩個星期前預訂）

建議停留時間：3小時

【本篇為與國立台灣海洋大學合作文章】