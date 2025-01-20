位於宜蘭市女中路的「六眷村麻辣鴛鴦鍋刀削牛肉麵」，是一家以重慶麻辣鴛鴦鍋和刀削牛肉麵聞名的小店。這裡除了地道的牛肉麵，還有正宗川菜和麻辣火鍋，老闆把家鄉的好手藝完整帶到宜蘭！

肉

六眷村麻辣鴛鴦鍋刀削牛肉麵 資訊

地址：宜蘭縣宜蘭市女中路三段396號

營業時間：

平日：10:30-14:00，17:00-21:00

六日 : 10:30-14:30，晚上17:00-21:00

公休日 : 星期三

電話：03 933 2982

FB、官網

六眷村麻辣鴛鴦鍋刀削牛肉麵 交通停車

對街還有賣雲南傣族米線、頭城麻醬麵蛤蜊湯的店，整條女中路簡直是美食天堂！

「六眷村麻辣鴛鴦鍋刀削牛肉麵」位於宜蘭市女中路與泰山路交叉口附近。

走進店裡，你會發現牆上滿是來過的食客簽名，感覺特別有人情味。

桌上擺放著三本厚厚的菜單，光看就知道這家店的選擇非常豐富。菜單分為麵類、川菜和火鍋三種，讓人忍不住多點幾道來嘗鮮。

六眷村麻辣鴛鴦鍋刀削牛肉麵 菜單價位

「六眷村」的菜色種類好豐富，光菜單就分三種，除了麵類也有火鍋及川菜

這裡的麻辣鴛鴦鍋特別用心，湯底以重慶地道的方式調製，讓人不禁回想起當年在重慶防空洞裡吃火鍋的場景！老闆標榜這裡是正宗重慶火鍋，每一口都充滿濃郁辣香，愛麻辣的朋友絕對不要錯過。

冰箱裡滿滿的小菜，看起來種類繁多，每一樣都讓人想嘗試。雖然沒有標明價格，但詢問店員後發現價格非常親民，口味也保持了很高的水準，值得搭配主食一起享用。

當天我們點了一碗紅燒牛肉麵，一上桌就能聞到濃郁的牛肉香氣。

湯頭真的超讚，香醇濃郁到喝一口就停不下來。手工刀削麵更是完美，Q彈帶勁，每一口都能感受到麵條的筋道彈性。牛肉的口感則是嫩中帶香，輕輕一咬就能入口，完全不會乾柴。雖然剛端上桌時看起來份量不大，但因為麵條紮實，整碗吃下來特別有飽足感！

這碗扁食梅花豬肉麵端上來時著實讓我們驚艷，竟然是乳白色的豚骨湯頭！這種湯頭通常只在日式拉麵店才會見到，喝一口果然濃郁香滑，每一口都充滿滿足感。扁食和豬肉片也是水準之上，和豚骨湯頭搭配得天衣無縫，讓人想再來一碗

「六眷村麻辣鴛鴦鍋刀削牛肉麵」不僅以道地重慶麻辣火鍋和刀削麵打響名號，還有豐富的川菜和湯頭令人驚艷的豚骨麵。加上店對面還有其他美味的小吃，這條女中路真的讓人一來再來！店內的氣氛簡潔又溫馨，無論是家庭聚餐還是朋友聚會，都相當適合！

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