位於台南中西區、南美館2館旁的「司法博物館」，不僅是台南國定古蹟之一，更是一座充滿巴洛克風格的西洋式建築，從外觀到內部細節都美得讓人驚嘆！這裡有個特別吸睛的景點——神秘的「貓道」，是許多遊客專程前來參觀的亮點。來台南旅遊時，司法博物館絕對是不能錯過的文化與歷史體驗地點！

【司法博物館】

這座司法博物館的前身是台南地方法院，見證了台灣司法歷史的重要時刻。目前作為直轄國定古蹟的它，保留了法庭、檔案室、保險庫房及拘留所等空間。它的建築之美是來此的必看重點，尤其是充滿特色的巴洛克式圓頂，每一個細節都散發著濃厚的歷史氛圍。

巴洛克風格圓頂，司法博物館的圓頂內部共有12根圓柱，柱子上的雕刻工藝極為精美，搭配地面的維多利亞風格彩色拼花地磚，美得讓人捨不得移開目光！雖然現在整修中無法近距離欣賞，但光看外觀就已經足夠震撼。

倒掛的高塔，原法院建築中曾有一座高塔，因毀損拆除後，只能透過底部的鏡像結構來欣賞它昔日的樣貌，是來此不可錯過的打卡點！

博物館的天花板上還保存了日治時期的採光設計，透過鏡面反射引入自然光，讓整條廊道在不使用電力的情況下也能明亮如新，真的是設計感滿分。

館內特別的木摺牆是用木條、灰泥和麻繩交織而成，展現獨特工法。

而修復時發現的古井，甘甜泉水被稱為「郡中第一泉」，別具歷史意義。

檔案室與保險庫房：體驗舊時法庭的存檔設施及保險箱構造。

每天上午10點和下午3點，博物館會開放限量導覽神秘的「貓道」。這是原先為施工維修而設的棧道，如今經過拓寬並加裝安全設施，成為熱門參觀點。這裡不僅超好拍，還是IG打卡熱點！記得要事先報名才能進入唷！

牛眼窗為屋頂上的小窗，既可愛又實用，主要用於採光和通風。

▼這裡也有設置特展可參觀，

更能深入瞭解法院的歷史及相關知識。

第三法庭曾經是台灣最大的刑案「西來庵事件」的審理法庭。

第二法庭這裡設置了模擬法庭，提供成人和兒童專屬服裝，可以扮演法官、審判官等角色，還能實際坐在法庭位置體驗當法官的感覺，絕對讓大人小孩都玩得開心！

早期的拘留室，是用來關押犯人或嫌疑人等待庭訊的地方。每個房間還設有如廁設備，由法警透過木櫃下的機制來控制沖水，還原了當年的真實情境，非常有趣也很有教育意義。

拓印區提供多種圖案，適合親子一同動手創作。這裡讓人能透過拓印留下專屬於自己的紀念，寓教於樂，讓小朋友特別開心！

司法博物館不只是靜態參觀的地方，還有許多互動體驗，像是模擬法庭的角色扮演、拘留室的真實還原，以及拓印區的親子DIY活動，再加上著名的神秘貓道，這裡真的非常適合全家大小一起來探索！

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