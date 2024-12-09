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台中景點17個，其中台中免費景點有9個、坐火車可以到的景點有3個

台中景點 台中免費景點
2024-12-09 08:18:00 文字：台灣旅遊景點
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台灣旅遊景點

台灣旅遊景點
台中景點17個，其中台中免費景點有9個、坐火車可以到的景點有3個

坐火車可以到的景點(走路約20分鐘以內)
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車程約30分鐘以內


每年約3、4月
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7點台中室內景點 台中火車站附近景點 新天地西洋博物館:收藏歐洲17、18世紀古董，彷彿走進歐洲

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8點台中室內景點 台中火車站附近景點 國立自然科學博物館，台中植物園:熱帶雨林溫室、模擬亞馬遜河流域河岸地形及魚類展示、食人魚

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9點台中免費景點 新烏日火車站附近景點  (彩虹村) 彩虹眷村故事館 知名旅遊指南孤獨星球評選 為「世界的祕密奇跡」書中景點，台中清新溫泉飯店

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車程超過30分鐘以上


10點台中景點 東勢林場遊樂區 距離東勢林場遊樂區最近是豐原火車站:不僅有櫻花、李花，還有山訓設施可以挑戰，神木、野溪景觀步道、忘憂池、侏儸紀公園、泡腳池這裡通通有

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11.12點台中景點 谷關伊豆日式露天溫泉、八仙山國家森林遊樂區，距離谷關伊豆日式露天溫泉、八仙山國家森林遊樂區最近是豐原火車站

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13.14.15.16點台中免費景點 免費參觀 谷關遊客中心暨入關博物館、谷關溫泉廣場 免費泡腳池、谷關公園 免費親親魚泡腳池、捎來吊橋、谷關吊橋；明治溫泉老街 宛如置身日本-距離谷關最近是豐原火車站

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17點台中景點 武陵農場 距離武陵農場最近是羅東火車站:櫻花、梅花、雪山主峰造景、免費攀岩、虎頭蜂窩

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