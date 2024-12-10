【YOUR LOVE侑樂精品禮服-高雄館】

身為主持人的我，今天要來說說媽媽禮服如何挑選？

如何打造完美的主婚人造型~讓自己能在兒女重要的一天也能美美的

在兒女的婚宴場合，主婚人的禮服選擇無疑是重要的!!!

也能讓賓客感受到主婚人的用心打扮

不論婚宴場地如何選擇，適合的禮服能夠讓媽媽在眾人中脫穎而出，

展現出主婚人的優雅與自信，為婚禮的整體造型搭配更加分。

以下是挑選媽媽禮服的一些實用建議，希望能幫助您找到那款命定禮服

1.了解場合需求

首先，目前的婚宴場地都非常華麗，賓客們也都盛裝出席，一場精心策劃的婚禮，

每一個細節都是重點，更何況是主婚人的服裝造型！

在婚禮上，通常需要正式而優雅的裝扮，

而媽媽的第一個問題，不外乎是要穿長裙還是短洋裝，

這問題通常來自於媽媽不習慣穿長裙，

或媽媽怕穿著太正式及不自在，但是這回到一個重點，

為了婚禮完整造型搭配，還是建議選擇長禮服為主！

短洋裝缺乏主婚人氣勢，也容易與賓客穿著雷同，

最重要的是出場及登台拍照效果不佳。



2.考慮舒適度

媽媽們在活動中通常需要長時間站立或坐著，因此禮服的舒適度至關重要。

當然也要視禮服款式及媽媽對於身型展現的要求而適當調整，

太緊身或太寛鬆都不適合，建議可以和禮祕討論尺寸修改幅度。

3.選擇合適的顏色

顏色的選擇可以根據廳房場地的設計，

佈置主題的色系，及媽媽適合的顏色來決定，

也要考慮新娘禮服或爸爸西裝做搭配。

經典的顏色如藍色系通常能夠展現出高貴與典雅。

常見的淡金，銀灰色調搭配華麗面料的設計也較具舞台效果，

容易引起眾人目光。整體色系搭配十分重要，

透過有經驗的禮祕服務通常可以給予更適合的建議。

4.選擇合適的剪裁及款式

禮服的剪裁應根據媽媽的身形來挑選。例如A字裙,圓裙,魚尾裙等等,

可以試穿後選擇幫助遮掩小瑕疵並突顯出優點的裙型。

領口設計也是一大重點,保守型的媽媽可以選擇旗袍類型,或圓領設計,

希望修飾臉型可以選擇V領,桃心領及深V造型則可小露性感。

袖子的部份大部份是無袖,小包袖,媽媽通常較在意手臂線條問題,

建議可以搭配披肩,讓媽媽保有安全感,也更顯出高貴氣質。

5.注重細節

禮服的細節，如蕾絲、珠飾、鑽飾等，能夠為整體造型增添亮點。

選擇一些細緻的面料裝飾可以使禮服看起來更為華麗高貴，

但也需要注意裝飾的設計，良好的設計能有效提昇穿著氣質及效果。

6.搭配合適的配件

適當的配件可以使整體造型更加完整。

選擇與禮服顏色和風格相匹配的首飾、包包和披肩，

可以提升整體的時尚感。需要注意的是，

配件要選擇適當的大小、款式及亮度

利用項鍊、耳環的巧妙搭配讓禮服效果更加分

7.提前試穿

無論是訂製還是購買現成的禮服，都建議安排在婚宴前試穿。

這樣可以確保禮服的合身度和舒適度，並進行必要的調整。

試穿時還可以與專業的禮祕或造型師討論，以獲取更佳的建議和意見。

希望這些建議能夠幫助到您，但光是討論常然不夠，

今天為大家開箱一家新開幕的精品禮服館

聽台中的朋友說這間"侑樂精品禮服"

在台中是很有名氣，最近來到高雄拓展分店，就打電話預約了試穿的時間來拜訪

侑樂精品禮服-高雄館的位置很棒

除了店家旁邊都有路邊汽、機車停車格

外面中正路上也有收費停車場以外

如果搭乘捷運到"文化中心站"步行更是5分鐘就可以到達呢

店內風格採用簡約明亮的風格，舒適寬敞的氛圍及優雅精緻的空間設計，

設有量身訂製更衣間，為顧客提供專屬環境

開闊而舒適的室內空間，不過度擁擠的陳列與婚紗展示，

加上巨幅試穿鏡與質感傢俱等細節，打造出最令人身心愉悅的禮服試穿體驗。

華麗的高級婚紗，每一件高端雅緻的禮服都值得試穿看看

這裡的禮服看起來都很有現代時尚感的婚紗設計

看似簡單俐落的輪廓線條卻又不失細節

首先這款櫻花粉的飄逸紗裙款，流線的線條設計，

結合層層細紗裙擺，清新的高雅風格，仙氣飄飄，讓人為之一亮

對於喜歡裙裝的朋友可更有增添浪漫甜美的氛圍

這款類旗袍的風格既清新又典雅

緞面旗袍這類型風格的禮服很適合主婚人~

端莊優雅還能帶有一點舒適度，因為裙襬部分是做A字型

腰身部分也更能凸顯，視覺上也會覺得比較纖細

緞面旗袍的禮服很適合盤髮，小包、鞋款等配件皆能自由搭配

這件魚尾裙禮服也太美了，細節做得很好~

肩頸透紗的設計，讓脖子顯得細長，有一種延伸的感覺

而魚尾裙擺的部分也有小巧思，纖細羽毛佈滿，有一種飄逸感

像我自己有在主持的就知道，當要主持晚宴會或頒獎典禮時

這類型的戰袍，穿出去絕對驚艷四方!!!

侑樂精品禮服-高雄館

它們家的禮服並不拘限於主婚人禮服

像是扶輪社、獅子會、晚宴、頒獎典禮、主持

都可以來這裡挑一件適合自己的禮服，禮秘還會給予最佳建議

顯明的尼羅藍，優雅出眾的色調，搭配兩旁的飄袖，多麼氣勢十足，

不管進場或上台，都是目光的焦點，

重點是飄袖是活動式也可以拆下，2種穿搭都好看

簡單高雅適合儀式或觀禮場合，嬌小身形的媽媽可納入必選清單

頒獎典禮也很適合，當在走星光大道時，

袖旁的薄紗似有若無的飛舞著，真的很有氣勢!!!

加上鮮明的色澤，也讓整個人更明亮起來

乾淨又簡約的獨特的風情，更是又酷又辣

忍不住就多擺拍幾張

高雄館的2F也是環境獨立精緻又舒適

其中也陳列了各種款式禮服/晚宴服

選擇也非常的多，照著顏色擺放好，

讓鎖定色系禮服的水水能更快找到自己的命定禮服

感謝禮秘親切的迎賓及耐心的陪挑禮服

適時的給予建議跟空間，並以七星級的服務體驗，

讓前來試衣的您都能有明星般的待遇跟感受

這套淡水藍的禮服 款式與配色偏向高雅精緻，

胸前縫在禮服上的閃亮珠飾，讓禮服更加細膩

侑樂精品家的禮服，很重視細節，珠飾都是縫上禮服的

穿起來不會覺得刺刺的~這個超級重要!!!

加上特殊的胸前平口線條，更能襯托出個人氣場

而侑樂精品禮服不論是二樓或一樓都備有休息區，

讓來陪伴試裝的友人，可以休息等待

當然這麼難得的時刻，就麻煩禮秘幫我多拍幾張

刺繡雕花旗袍款禮服，淡雅藍紫視覺系氣質逼人，

立領＋小包袖剪裁完美修身，展現尊榮身份

其他深色系服裝這次還來不及試穿

這裡的款式實在太多了 各類型風格都有!!!

出席每一場的觀禮，坐在台前靜靜看著新人踏上幸福彼端，一套合適服裝是絕對必要的

邀請您預約鑑賞CP值最高、禮服超多、每件都值得推薦的禮服館

不管是保守型、性感型、氣質型...等皆能在這找的到

來"侑樂精品禮服-高雄館"→ 選出最合宜出眾，溫馨怡人的禮服

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地址 : 高雄市苓雅區中正二路56巷31號

電話 : 0967 277 555

營業時間 : 10:00 - 20:00

公休日: 週三

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