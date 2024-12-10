店家資訊:

小么雞鹹水雞 新北永和樂華夜市店

地址: 新北市永和區永平路163號

電話: 0980-059-450

營業時間: 17:30pm~00:30am (週一 公休)

樂華夜市美食必吃~ "小么雞鹹水雞 樂華夜市店" ，是樂華夜市的首選排隊美食，店家主打以新鮮蔬果熬煮四~六小時的老母雞，所以口感更為鮮嫩甘甜而不柴，堅持純天然煮法，絕不加添加物

一般鹹水雞容易口乾舌燥，老闆特別研究二十多種中藥材，調配而成的胡椒粉，因此美味又不上火，值得一提的是，鹹水雞配芭樂迸出新吃法，加入新鮮的芭樂，脆甜帶微酸，口味更為清爽無負擔

宵夜嘴饞想來份鹹水雞，"小么雞鹹水雞 樂華夜市店"，絕對必買，涮嘴又好吃，鐵定大推薦^^

原文網址: 【樂華夜市美食】『小么雞鹹水雞 樂華夜市店』排隊美食/雞肉以蔬果熬煮，口感鮮甜而不柴/鹹水雞配芭樂迸出新吃法，脆甜帶微酸，口味清爽無負擔

『小么雞鹹水雞 樂華夜市店』位於永和樂華夜市中段，位於萊爾富的斜對面

『小么雞鹹水雞 樂華夜市店』，是永和樂華夜市人氣超級旺的排隊美食

曾獲非凡大探索、台灣亮起來、進擊的台灣，各大媒體爭相報導

最厲害的是老闆，號稱"夜市的剪刀手"，甚至可以蒙眼以剪刀快速將雞肉骨肉分離，快狠準實在很吸睛，一手好功夫實在令人嘆為觀止

同時工程師出身的老闆，也以芭樂味鹹水雞翻身，成為百家店加盟店，實在很令人稱讚

『小么雞鹹水雞 樂華夜市店』同時也榮獲中華民國消費者協會第一品牌，品牌值得信賴

店家主推三種，煙燻雞、麻辣雞、鹹水雞，口味相當多樣

煙燻雞半隻 (每日限量，無法拆賣喔) $130

鹹水雞半隻 $130

鹹水雞 (腿) $65；鹹水雞 (胸) $55 ；鹹水雞 (翅) $20

蔬菜/滷味 $20 (部份蔬菜因應時價會有所調整)

調味可以選擇 鹹水/麻辣

食材都相當新鮮，品質值得信賴

蔬菜: 青花菜、玉米筍、四季豆、紅蘿蔔、紫洋蔥、高麗菜、海帶、筊白筍、蘋果、秋葵

甜不辣、豬血糕、豆皮、蛋黃、炸豆皮、鑫鑫腸、小豆干

素腰花、馬鈴薯、龍鬚菜、滷杏鮑菇、滷鳥蛋、小黃瓜、白蘿蔔

點好餐點後，就可以觀賞老闆的專業去骨LIVE SHOW，快速剪刀手表演了，簡直快狠準，好厲害

而且每塊雞肉，不可超過0.5公分，這樣才符合入口的大小，實在刀功了得

與眾不同的是食材上刀法的變化，也可以提升食物口感

小黃瓜片狀滾刀，削鉛筆刀法片狀滾刀，入味程度好，脆度也會提升

店家最特別的是買鹹水雞都會免費贈送新鮮芭樂，小菜都是精心挑選，一般來說，坊間的鹹水雞都是搭配筍片或酸菜

店家搭配的是純天然又新鮮的芭樂，脆甜中帶點微酸，不但爽口也可解膩，增添清新滋味，相當大推

來店必點去骨雞肉，加入蔥、蒜、胡椒粉、雞高湯、香油，如果想吃辣，也可以選擇辣度喔

去骨雞肉，吸附胡椒粉香氣，肉質鮮嫩而不柴，加入附贈的芭樂，實在脆又甜，清爽滋味讓人回味無窮啊

之後我們就外帶回家品嚐了^^袋子也印有可愛的小么雞LOGO

『小么雞鹹水雞 樂華夜市店』的老闆是年輕有為的七年級生，有鑑於坊間的鹹水雞，品嚐後常常令人口乾舌燥

花了半年多的時間，研究二十多種中藥材，調製而成的胡椒粉，其中肉桂跟甘草是關鍵，甘草抑制上火，主香料肉桂、桂子、桂枝、清華桂、油桂來做主香料，這就是吃了不上火的胡椒粉的秘密武器

而煮雞肉也有獨特的工序，雞肉用蔬果熬煮四~六小時的老母雞，加入蘋果、番茄等蔬果，一起精心熬煮，提升香氣

不同是加入紅棗八角等六種中藥材，也可以提香提甜，尤其不添加任何添加物，使用純天然的煮法，相當費時費工，所以吃起來鮮嫩而不乾柴

特別的是附贈的小菜是新鮮芭樂，清爽無負擔，這項搭配，絕對別家吃不到喔

鹹水雞半隻 $130

每次造訪我必點他的鹹水雞半隻，去骨雞肉吸附飄香的秘製胡椒粉，肉質鮮嫩味美，而且完全不柴，皮Q又肉質鮮美

店家用心製作雞肉，純天然的蔬果熬煮，所以肉質格外鮮甜，還有點水果風味，搭配附贈的芭樂，脆甜好吃，實在是完美組合，清爽滋味讓人越吃越涮嘴喔

細看每塊雞肉都不超過0.5公分，果然是專業刀工，而且符合入口大小，品嚐起來剛剛好

喜歡有辣度的朋友，也可選擇加辣，我們選擇中辣，相當香辣過癮，好好食啊

搭配新鮮芭樂，相當清脆爽口，芭樂也切至適口大小，整體鹹甜好滋味，實在美味度破錶

我們也挑選一些蔬菜及滷味，同樣也有免費贈送芭樂喔

滿滿的健康蔬菜，搭配雞肉，相當營養均衡喔

小黃瓜: 口感爽脆，充滿水份 ；蛋黃: 綿密口感，相當好吃順口

豬血糕: Q軟好嚼 ；玉米筍: 清新爽口

青花菜: 鮮綠新鮮，爽脆清甜 ；紅蘿蔔: 清甜軟綿

蘋果: 飽滿的水份，清甜美味，搭配鹹水雞，鹹甜好滋味 ；海帶: 脆嫩好吃

『小么雞鹹水雞 樂華夜市店』，我最喜愛他加入新鮮的芭樂，鹹水雞搭配芭樂新吃法，口感清爽無負擔，同時健康又營養

老闆嚴選新鮮食材，獨創不上火的胡椒粉，還有純天然用蔬果熬煮雞肉，不但美味又讓人吃的健康又安心

下次到永和樂華夜市，別忘了造訪美味又健康的『小么雞鹹水雞』喔^^