萬師父牛排館是高雄在地人氣平價牛排館，主打創意牛排搭配經典台式風味，像是「爆炸蔥花牛排」、「爽辣香菜海陸排餐」，甚至還有「蒜爆皮蛋」這種獨特配料，讓每一口都充滿驚喜！再加上CP值超高的自助吧，濃湯、麵包、沙拉、飲料、冰淇淋通通無限量供應，難怪每到用餐時間總是滿滿人潮。

萬師父牛排館短影片



▲背景音樂：https://www.youtube.com/watch?v=AZF3sDgo4VQ

萬師父牛排館店址位於高雄市三民區覺民路672之1號，交通超方便。

🚆 火車：距離科工館火車站步行約6分鐘，台鐵通勤族輕鬆抵達。

🚋 輕軌：距離輕軌樹德家商站步行約6分鐘，搭輕軌來吃也很方便。

🚇 捷運：距離捷運後驛站約單車11分鐘，捷運族也能輕鬆安排。

走到店門口，黃色大招牌超顯眼，寫著「萬師父牛排」四個大字，還有一張超誘人的牛排照片，看了就讓人口水直流！門口還種了幾棵大樹，等候區有遮蔭，不怕大熱天曬到融化



▲▼現點現做的美食，總是讓人食指大動。

店內環境明亮乾淨，以木質色調為主，搭配綠色植物圖案，整體氛圍溫馨又不失活力。座位多以方形餐桌為主，適合單人用餐，也很適合家庭聚餐或朋友聚會。



▲常來的朋友加入VIP比較划算。



▲用餐注意事項。

萬師父牛排的自助吧可不是普通的配餐，而是誠意滿滿的「無限放題」，沙拉吧有新鮮生菜、堅果、玉米等，愛吃健康的別錯過。



湯品&餐包濃郁的玉米濃湯+爆漿奶油餐包，絕對是靈魂組合。

飲料&冰品多種飲品、奶茶，還有霜淇淋機，吃飽再來一杯超滿足。

萬師父的菜單分為內用與外帶兩部分，內用菜單選擇更加豐富，讓顧客可以自由搭配不同的餐點。主餐種類多元，除了經典的牛排、雞排、豬排之外，還有魷魚等海鮮選擇，滿足各種口味需求。此外，還能加價升級為雙拼組合，或是搭配不同醬料，讓牛排的風味更加多變。更特別的是，店內還藏有許多隱藏版菜單，像是帕瑪森起司蛋、蒜爆皮蛋等，帶來更多驚喜感！內用的客人還可以享受超值自助吧，濃湯、沙拉、麵包、冰淇淋等通通無限供應，讓每一餐都超級滿足。

主餐價格彈性大，從百元到三百元不等，符合不同預算的需求。醬料部分提供黑胡椒醬、蘑菇醬、綜合醬等多種選擇，讓顧客可以依照個人口味搭配。除了主餐外，也能加價選購荷包蛋、爆漿奶油餐包等配料，或是升級雙拼組合，像是牛排加雞排的搭配，更加豐富有層次。雖然菜單上沒有明確標示，但如果想嘗試隱藏版餐點，只要詢問店員，就能發現更多驚喜選擇。

萬師父牛排館餐點介紹

萬師傅牛排 240 +帕瑪森起司蛋 50，牛排厚實多汁，外皮煎得微微焦脆，搭配滑嫩的帕瑪森起司蛋，濃郁奶香讓整體層次更升級。

香煎魷魚排240 +鹽蔥吻仔魚 50，鐵板煎得焦香的魷魚，搭配滿滿鹽蔥與吻仔魚，鹹香夠味，適合喜歡海鮮風味的朋友。

爽辣爽辣豬排230 +蒜爆皮蛋45辣椒、皮蛋與豬排的組合意外對味！辣香刺激，皮蛋的獨特口感更增添層次，喜歡重口味的朋友千萬別錯過。



豬排的軟嫩多汁、皮蛋的Q彈滑順、辣椒的香辣刺激，口感豐富。

帕瑪森起司蛋 50 口感濃郁的配菜，融合了滑嫩的雞蛋與濃香的帕瑪森起司，帶來鹹香的味覺享受。適合作為排餐的附加品，提升整體的餐點層次感。

鹽蔥吻仔魚 50結合海鮮和蔥鹽風味的經典創新配菜，吻仔魚鮮甜細膩，與鹽蔥的香氣完美融合，口感清爽又不失鹹香，非常適合搭配牛排或鐵板麵。

蒜爆皮蛋 45具台式風味的特色料理，皮蛋配上蒜香味的爆炒方式，讓人一口咬下即感受到濃烈的風味，非常適合重口味的食客。

酥皮濃湯 40外層金黃酥脆，內部濃郁奶香，搭配餐包更是絕配。

爆漿奶油餐包 30 (兩顆)外酥內軟，一切開奶油直接爆出來，搭配濃湯享用，簡直是人間美味 。

萬師父牛排館不只是便宜，還提供創新的牛排組合，搭配超值自助吧，讓人吃得滿意又開心！如果你是牛排愛好者，或是喜歡嘗試新口味，這間店絕對值得你來試試。

萬師傅牛排館營業資訊