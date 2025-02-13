說到鳳山自由市場的隱藏美食，「夯飯糰」絕對是近期爆紅的排隊名店！這家主打現點現做的飯糰，選用新鮮食材、創意口味搭配，不僅有經典的肉鬆、海苔，還有像是剝皮辣椒牛五花、醬燒雞腿等特製口味，每顆飯糰都是手工捏製，口感紮實又飽滿！店面裝潢結合日式元素與市場的懷舊感，在這裡用餐，不僅能品嚐美食，還能感受傳統市場的獨特氛圍！

市場內夯飯糰短影片



▲市場內夯飯糰短影片，背景音樂版。

「夯飯糰」就開在鳳山自由市場裡，從捷運橘線「鳳山西站」步行約1分鐘就能到達，交通相當方便！

店內融合了日式元素與傳統市場的風格，天花板掛滿了書法字畫，搭配綠意盎然的植物裝飾，還能看到可愛的達摩圖案，整體環境簡約又帶點文青感，在市場裡格外吸睛！



「夯飯糰」的飯糰口味多元，價格介於90元至110元之間，無論是經典風味還是創意特調，通通吃得到！點上一顆飯糰，再搭配一杯古早味紅茶或冬瓜茶，就是最完美的早午餐組合。

醬燒雞腿夯飯糰 90元，是店內的熱銷品項！嚴選雞腿肉，經過慢火醬燒至入味，外皮焦香、內裡鮮嫩多汁，搭配Q彈的米飯，每一口都能吃到醬香與雞肉的鮮甜，完全是經典不敗的美味。

剝皮辣椒牛五花飯糰 110元，這款是喜歡重口味的朋友必點！選用油花均勻的牛五花，搭配微辣帶甜的剝皮辣椒，辛香氣息十足，辣度恰到好處，吃起來鹹香涮嘴，絕對會讓人一口接一口停不下來。



肉鬆夯飯糰（2顆） 90元，經典台式風味，嚴選市場內傳統肉鬆，搭配Q彈的白飯，鹹甜交織的味道讓人想起童年的回憶，簡單卻耐吃，是許多人最愛的懷舊口味。

櫻花蝦薯條 100元超特別的炸薯條，撒上滿滿的櫻花蝦，帶有濃郁的海味香氣，鹹香酥脆，完全是飯糰的最佳拍檔。

關東煮綜合四樣 100元，關東煮的湯底是用柴魚、日式醬油與多種蔬菜慢熬而成，喝起來清甜順口，點綜合拼盤還能一次吃到不同種類的食材，丸子、蔬菜、豆皮等都吸滿了湯汁，暖胃又滿足。



關東煮每份是30元，點綜合的比較划算，三樣跟四樣省20元、六樣省30元。

德國香腸（味噌醬搭配）Q彈的德國香腸帶有獨特煙燻風味，特別的是，這裡不是搭黃芥末，而是用味噌醬，鹹甜醬香讓香腸的層次更豐富，超級涮嘴。

冬瓜茶、古早味紅茶（18元）飯糰最適合來杯清爽的飲品！這裡的紅茶與冬瓜茶都是自家熬煮，甜度剛剛好，喝起來清涼解膩，搭配鹹香的飯糰最對味。

「夯飯糰」不只是市場裡的超夯小吃，更是一家充滿創意的飯糰專賣店！從現點現做的手工飯糰、特製醬料、用心熬煮的關東煮，到日式風格的裝潢，都讓這裡成為鳳山美食圈中的必訪名單！不管是想來場輕鬆的早午餐，還是下班後簡單吃點美食，都很適合來這裡試試看！快來鳳山自由市場，一起挖掘這家超人氣飯糰吧！



市場內夯飯糰營業資訊

地址：鳳山區自由路206號

位置：自由市場內

營業時間：11:00–20:00(售完為止)

星期一休

電話號碼：0902-177-202

🚇 捷運鳳山西站 走路1分鐘