這間隱藏在平鎮交流道附近的高山下包子店，店裡共有19種甜鹹口味，最便宜一顆只要12元，還有買十送一的優惠，難怪在地人都愛來這裡大採購！尤其是爆漿起司包，起司內餡多到快流出來，剛出爐一定要小心燙口，真的超級邪惡！還有超人氣的鮮肉包、紅豆包、芋頭包，料多實在，每一口都是真材實料！如果喜歡健康路線，也有五穀雜糧包可以選擇，甚至連黑糖肉桂捲都是用老麵發酵，口感Q彈又帶有濃郁肉桂香，當早餐或下午茶都很適合！

這間包子店的位置真的有點隱密，就在平鎮交流道開車3分鐘的距離，位於復旦路四段131巷的透天厝裡，旁邊還有一座土地公廟，整條路上下班時間車流量很大，開車來的話要注意停車！

店面簡單低調，但一到熱門時段，蒸籠完全沒停過，包子一籠一籠新鮮出爐，真的很容易賣光！建議想吃特定口味的話，最好先打電話預訂，不然只能買現場剩下的口味！

店裡還有一個超級可愛的店貓店長，每天都在櫃檯附近巡視，看牠慵懶的表情真的超療癒，完全是這家店的靈魂角色。

這家包子店除了手工包子之外，還有手工水餃可以買，都是店家自製的，吃起來口感紮實又新鮮！另外，有些特殊口味的包子是限量的，需要事先預訂，如果有想吃的話，記得提前打電話，包子價格落在12元～30元之間，還有買十送一的優惠，真的超划算！。

芋頭包黑糖口味的外皮帶有淡淡甜香，內餡的芋泥綿密厚實，還吃得到芋頭顆粒，每一口都是滿滿的芋香，完全是真材實料！

黑糖肉桂捲超大一顆，完全是肉桂控的天堂！使用老麵發酵，口感特別Q彈，肉桂內餡濃郁帶點微辣感，再加上黑糖的香氣，真的超涮嘴。

爆漿起司包這款真的很邪惡！外皮也是黑糖口味，內餡則是滿滿的濃郁起司，剛出爐時還會流漿，鹹甜鹹甜的滋味超級上癮。

鮮肉包內餡超級扎實，使用台灣溫體新鮮豬肉，肉餡鹹香多汁，搭配Q彈包子皮，每一口都充滿肉香，吃完超有飽足感。

蔓越莓乳酪包內餡是滿滿的蔓越莓和乳酪，每一口都能吃到微酸的果香和濃郁的起司味，愛吃乳酪的絕對不能錯過。

紅豆包這款也是店內熱銷款！紅豆餡是純紅豆熬煮，香濃綿密不死甜，內餡飽滿紮實，搭配黑糖外皮，口感層次豐富。

現場也有販售特濃豆漿，吃包子配豆漿就是最完美的組合！不過這裡的包子都是每日限量現做，賣完就沒有了，建議想吃的朋友一定要提早來或是先預約，才不會撲空喔！

這間隱藏版的高山下包子店，真的很值得來試試！如果有來平鎮交流道附近，一定要繞進來買幾顆嚐嚐，Q彈的老麵包子真的會讓人一試成主顧！

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