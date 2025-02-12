說到汐止的美食，這家開業超過25年的「銘記越南美食」絕對不能錯過！這間結合正宗越南料理和越南文化的花園景觀餐廳，是在地朋友們強力推薦的好地方。主理人坤玲本身是越南人，延續父親的好手藝，讓我們在台灣也能品嚐到地道的越南美味。整間餐廳佔地超過700坪，裡面有專用停車場、涼亭造景、小動物專區，還有超舒適的戶外景觀區和獨立包廂，不管是大型包場還是家族聚餐都很適合，大人小孩都能吃得開心。餐點選擇多樣，很多都是其他地方吃不到的特色料理。來這裡一定要試試他們家的正宗越南火鍋、熱炒料理，還有每天現烤的越南法國麵包，那滋味真是棒極了！

「銘記越南美食」位於汐止的康寧街上，距離國道1號汐止交流道很近，開車前往相當方便。

餐廳後方就有附設專屬停車場，但假日建議要提早來，因為生意太好，停車場很快就客滿。

整個景觀餐廳佔地超過700坪，非常適合小朋友來這裡放風。這天是假日，也有不少家庭來這裡聚餐，全家一起享受不同的環境，真的很不錯。

一進到「銘記」，就會看到老闆娘坤玲的人形立牌，相當顯眼，絕對不會走錯路。

這天用餐，天氣大好，搭配「銘記」特有的景觀花園建築設計，場景真的很像在越南，一秒到越南絕對不是難事，來「銘記」就對了。 在這裡不僅可以吃到正宗的越南美食，還能了解到很多越南相關的知識與文化。光是台灣人熟悉的越南河粉，原來就有區域性的差異，真的長知識了。這裡也種了不少香料，可以直接使用在料理中。

景觀花園環境非常舒服，天氣再涼一點，坐在戶外用餐很適合。

「銘記越南美食」的餐廳空間選擇性相當多，從兩人到多人的團體都可以安排。這是主要的餐廳區，假日中午來用餐，整個餐廳一位難求，強烈建議一定要事先訂位。

進來之前，會先看到半開放式的小包廂，採光非常好，如果天氣涼爽一點，坐在這個位置也挺舒適的。

在「銘記」，你可以看到很多鸚鵡，這個鸚鵡的品種叫「灰鸚」，據說可以活到79歲，而且相當聰明，智力可以高達人類7歲的智商。如果聽到牠們跟你說話，不要太意外。

「銘記越南美食」的主要用餐區座位選擇性很多，從雙人到10人的座位通通都有，光是這裡大概就可以容納80人左右，再加上門口的半開放式包廂，容納100人沒問題，實在相當寬敞。

假日中午來用餐，還不到12點，整間餐廳就已經客滿。還好提早訂位，不然真的會等很久。餐廳上方擺滿了代表越南的燈籠佈置，讓我想起之前在越南會安古城的燈籠節。

餐廳的服務人員不管男女，都會穿上越南的經典服飾「奧黛」，這些都是直接從越南訂製的，相當費工。有了這奧黛，整個氛圍就不同，瞬間就來到越南了。

有去過越南的話，一定對他們的椰子糖不陌生，是去越南都會買的伴手禮。現在來「銘記越南美食」，是免費招待的，好貼心。牆壁上滿滿的獎牌，果然實力堅強。

沿著包廂旁的樓梯走，還有一個假日專用的用餐區，這裡很適合包場聚餐，尤其是像尾牙春酒這類人多的聚餐活動，來這裡也是很不錯的選擇。有幫大家詢問，包場一桌是7000元，容納60人也沒有問題，還提供投影設備，在這開會或是訓練也是可以的。

這次我們品嚐了一系列經典的越南料理，包含招牌越南火鍋、手工法國麵包、蝦醬空心菜、越式炸春捲、香茅烤肉飯等，每一道都超有水準，讓人一吃就愛上！也可以參考他們的『線上菜單』

這裡的越南法國麵包是每天現烤，外皮酥脆、內裡鬆軟，夾入獨門醬料、醃漬蘿蔔絲、小黃瓜，以及鹹香的越式烤肉，每一口都是滿滿的層次感。搭配一杯越南滴漏咖啡，簡直就是道地的越南早餐組合！

茄汁牛腩跟我們的紅燒牛肉有些類似，這牛腩已經燉煮到相當軟爛，就算牙口不好也可以輕鬆品嚐。

浴火椰蝦這道幾乎每桌都有點，超人氣！整顆椰子上桌，掛滿白蝦，畫面超吸睛。服務人員會先點火，稍微火烤蝦頭，透過火焰的高溫，讓椰子香氣煙燻到白蝦身上，非常特別的吃法。

椰子選用台灣屏東在地小農的有機椰子，裡面的湯超鮮，是用整顆椰子的椰子汁煮蝦，沒加一滴水，讓蝦的精華充分融進椰子汁中。這湯是我家小朋友的最愛，原本沒太大興趣，結果喝了一口就停不下來，幾乎都是他一人喝完。

白蝦相當新鮮，個頭也不小，可以沾他們特製的胡椒沾醬一起吃，胡椒的嗆辣更能提出蝦本身的甜度，整體味道更有層次。

鳳梨炒飯這道也是很吸睛，整顆鳳梨剖半挖空當作炒飯的容器，幾乎每桌必點的主食。米飯粒粒分明，鑊氣十足，炒飯功力好強，用料也很實在，大隻的蝦仁整盤約莫超過10隻。之前看過一個節目提到，為什麼越南人平均都比較瘦，原因之一是他們不管什麼料理都會習慣加上一些蔬菜，就像越南春捲，裡面包蔬菜，旁邊還有蔬菜做的配菜，這樣營養均衡又可以解膩，真是不錯。

來到越南餐廳，必點的就是越南河粉。其實越南河粉因為北中南的不同，也有不同的口味和做法。這款口味帶點甜度，非常討喜，裡面加了越南魚露和焦糖製作，鹹甜鹹甜的滋味，一吃就停不下來。裡面也加了不少蔬菜，均衡一下，河粉炒的火侯恰到好處，軟中帶著彈牙口感，還有滿滿的油蔥香，好好吃。牛肉選用板腱部位，肉大塊又用魚露醃漬，香氣很足。

我們人不多，所以點了小份的越式烤肉拼盤，如果人多建議可以點大份的，更澎湃。小份的越式烤肉裡有越式蜜汁雞腿排，還有很特別的落葉包豬肉丸。越式蜜汁烤雞腿排，肉質厚實又多汁，相當好吃。本來以為豬肉丸外是類似紫蘇的東西，結果這葉子就叫做落葉，相當特別。豬肉丸的口感扎實，香料味層次也很多，相當有特色的一道料理。

香茅銘豬煲這是店內很高人氣的下飯料理，有了這道菜，可以多吃好幾碗飯。香茅銘豬煲來自北越的料理，原本是以狗肉作為主食材，但現在改良用豬腳肉呈現。看著豬皮上的焦痕，主廚在料理豬腳前會先用火烤，增加豬腳本身的香味。

來這裡一定要試試「銘記越南美食」的越南火鍋，湯底使用大量番茄、鳳梨、香茅與獨門香料熬煮，酸甜中帶點微辣，非常開胃。火鍋的配料超豐富，除了基本的肉片、海鮮，還有手工魚漿、越南空心菜等地道食材，搭配越南特有的米線一起享用，湯頭吸附所有食材的精華，越煮越好喝！

這畫面很吸睛的椰子冰淇淋是用整顆椰子來當容器，這款椰子冰淇淋可以說是一椰兩吃，左邊這杯可不是冰水而是純的椰子汁。

三八甜點這道名字很有趣的甜品是越南南部很經典的一道甜點。為何要取名「三八甜點」是因為製作這道甜品的是位在南越香鄉村裡的婦人，大家都叫她「三姑」然後她這甜品裡有八種配料，所以後來就直接取名叫做「三八甜點」。

裡面的八種配料有地瓜、芋頭、西米露、椰奶、綠豆仁、花生、黑木耳、香蘭葉，因為每種配料的熟度都不盡相同，所以必須要分開熬煮，相當的費工。

越法焦糖烤布丁這道烤布丁也是店裡很熱銷的商品，在越南同時也是很經典的法式甜點。

飲料我們點了檸檬氣泡飲、越式奶茶、酸子汁（羅望子汁）就是我們這餐完美的Ending。

真正的大自然就在這裡。

如果想要餵食鸚鵡這裡也有販售瓜子，可以一顆一顆慢慢餵。

「銘記越南美食」真的是一家非常用心的越南料理餐廳，不管是環境還是料理都能讓人感受到越南的道地風情，難怪能在汐止深耕超過25年，人氣依舊不減！如果你也喜歡越南料理，或是想找個適合家人、朋友聚餐的地方，真的很推薦來「銘記越南美食」，包你吃得滿意又開心！

銘記越南美食｜餐廳資訊