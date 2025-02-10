說到台南信義街美食，這家位於南美館2館旁的【我在 cogito cafe】一定不能錯過！這間新開幕的餐廳，以台南在地食材為主，結合各國料理特色，不只環境超有文青氛圍，餐點更是高顏值又美味！不論是下午茶、約會還是慶生聚餐，這裡都超適合！趕快揪姐妹們一起來打卡吧！

【我在 cogito cafe】

這家店的創辦人本身是藝術人，因此選擇將店址設在充滿藝術文化的台南。「我在」的含義是——當你需要我的時候，我都在，象徵著無論你身在何處，來到這裡都能感受到家的溫暖。「Cogito」則是取自笛卡兒名言「我思故我在」，也代表著這裡不只是吃飯的地方，更是一種生活態度。

「我在 cogito cafe」裝潢設計承襲台南美術館的純白簡約風格，加上台南靠海，因此主色調以藍白為主，整體氛圍乾淨清爽，設有2~6人座位區，非常適合聚餐約會。

背牆設計以台南市花「鳳凰花」為靈感，象徵對台南的熱愛與歸屬感。

雲朵包廂粉嫩系裝潢+雲朵造型裝飾，可容納6~8人，需要提前預約，超適合慶生或姐妹聚餐。

店家主打台南新鮮食材與異國風味結合的創意料理，從早午餐、義大利麵、披薩到叻沙都有，飲品選擇也很豐富。內用低消＄150/人，用餐時間平日2小時，假日1.5小時。

▶️ (我在Cogito Cafe 菜單)

這次我們點了多道人氣推薦料理，一起來看看吧。

貓王三明治以培根、花生醬、香蕉、番茄、生菜組合而成，鹹甜交織的美妙滋味，在口中彷彿奏起一場搖滾盛宴！

蒙特婁去骨雞腿排早午餐以北美經典香料「蒙特婁調味」醃製雞腿排，外皮酥脆、內裡軟嫩，搭配沙拉、奶油炒蛋與布里歐吐司，風味層次豐富又有飽足感。

南瓜青醬鮮蝦千層麵這道絕對是店內必點招牌！千層麵搭配南瓜青醬、鮮蝦與杏鮑菇，口感綿密紮實，味道鮮甜又帶點奶香，一口接一口停不下來！

再來碗義式番茄湯+香料麵包，整體風味更有層次。

檸香蛤蠣細直麵選用台南七股文蛤，搭配檸檬香氣與黑胡椒微辣風味，清爽又鮮甜，適合喜歡簡單風味的人。

照燒和風雞腿肉披薩薄脆餅皮上鋪滿嫩滑雞腿肉、海苔、柴魚片，再淋上日式照燒醬，鹹甜交織，超涮嘴。

海鮮叻沙麵東南亞風味的必吃好料！Q彈麵條搭配鮮蝦、小卷、淡菜，佐以濃郁叻沙湯底，辛香味美，愛吃重口味的必點。

飲品顏值超高，每一杯都值得拍。

初戀的那件小事、海洋青梅氣泡飲、香愛一生，初戀的那件小事：100%純果汁+手工愛玉，酸甜清涼。

海洋青梅氣泡飲：藍柑橘+檸檬，酸甜解膩，夏天喝超消暑！香愛一生：百香果原汁+手搓愛玉，天然香甜，百喝不膩。

鳳梨優格飲酸甜的鳳梨搭配濃郁優格，小朋友和大人都愛喝。

為了響應「台灣設計展」，現在只要憑門票內用消費，就能獲得免費「麻糬冰淇淋」！

這次來台南旅遊，參觀2024台灣設計展，順道來【我在 cogito cafe】吃飯，整體感受超棒！餐點美味、環境舒適，還有滿滿的文青感！

不論是吃早午餐、下午茶，還是約會慶生，都超推薦！快來南美館2館看展，再來這裡用餐吧！

今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，

追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰

FB：蛋寶趴趴go

IG：egg_papago

更多台南美食：

[台南美食] Dor,留手工義大利麵(友愛街店) 友愛街旅館餐廳 #台南聚餐 @蛋寶趴趴go

[台南美食] 文章牛肉湯東寧旗艦店 超好吃的現切溫體牛 近南紡購物中心 #台南牛肉湯推薦、安平美食 @蛋寶趴趴go

[台南美食] 有你真好 湘菜沙龍 2022米其林推薦湖南菜餐廳 香辣爽口又帶勁 @蛋寶趴趴go

[台南美食] Fashions微醺南紡旗艦店 台南音樂 藝術餐酒館 #台南南紡餐廳 南紡美食 @蛋寶趴趴go

[台南美食] 欣欣餐廳(阿塗師) 古早味台菜料理 台南米其林入選餐廳 府城三大台菜餐廳 @蛋寶趴趴go

[台南景點推薦] 南埕衖事 台南絕美8層樓冰淇淋店 新開幕爆紅IG打卡景點@蛋寶趴趴go