想吃浮誇系火鍋，來「桃園火鍋吃到飽」的代表—「鬥牛士二鍋」就對了！這家火鍋店不只湯頭選擇多，還有超狂的「大仙肉盤」，只要電話預約時報上通關密語「鬥牛士二鍋好好吃」，就有機會獲得這盤每日限量5份的超大份量肉盤！平日午餐$388就能享受六種肉品加上百種自助吧選擇，對於肉食控和小資族來說CP值爆表。

「鬥牛士二鍋」就位在桃園火車站附近的ATT筷時尚五樓，交通超方便，開車來也有特約停車場可使用，走路5分鐘就能抵達。

菜單MENU

來吃平日午餐最超值，如果想吃更多種肉類也能夠升級頂級肉品$628，多達14種肉品可以選擇。

店內空間寬敞，可容納約100人，無論是單人用餐、家庭聚餐，甚至尾牙、春酒等大型聚會都很合適。

這裡的自助吧真的超豐盛！光是當季蔬菜就有30多種，還有火鍋料、熟食、沙拉、甜點、飲料、冰淇淋等超過100種選擇。

熟食區必吃焗烤海鮮飯、紅酒燉牛肉和螃蟹，蒸籠區竟然還有小籠包！此外，這裡還有肉燥飯、日式咖哩飯、蕎麥冷麵和剉冰，讓人完全停不下來！

肉品的部分則是現切，一次可以切三種肉品，吃完再繼續加點下一輪的方式。

湯這裡只放三種基本湯頭，其他湯頭需請服務人員加湯唷。

甜點和飲料選擇更是多到讓人眼花撩亂！冰淇淋提供的是法柏蓮品牌，高纖低脂不怕吃膩，還有水果、甜點、咖啡、果汁、醋飲、汽水、冰沙等，完全就是一場吃到飽的盛宴！

餐點

火鍋部分採用一人一鍋的方式，可以選擇自己喜愛的湯頭，不加收費用的湯頭有壽喜燒鍋、北海道昆布鍋、蔬果豚骨鍋。

起司牛奶鍋是用鮮奶加起司熬煮，湯頭濃郁超香醇，搭配雞肉真的絕配。

喜歡韓式風味的朋友推薦試試韓國部隊鍋，內含泡麵、起司、年糕、泡菜等配料，酸辣帶勁超涮嘴。

愛吃辣肯定不容錯過這川味麻辣鍋，辣度算是小辣，如果需要調整也可以告知服務人員 。

肉品的部分更是火鍋控的天堂！基本$388的套餐就能選擇六種肉品，想吃更多還可以升級頂級肉品方案，$628能享受多達14種肉類，包括美國Choice嫩肩牛、草飼低脂牛、宜蘭櫻桃鴨等高級肉品，甚至還有超狂的「大仙肉盤」，滿足你的大胃王魂。

草飼牛肉質偏瘦低脂，吃起來口感較扎實，不喜歡油膩過重可以選擇這款。

梅花豬肉吃起來口感Ｑ嫩。

喜歡軟嫩口感，最適合的就是豬五花肉片。

去骨雞腿肉 吃起來軟嫩Q彈又帶點酒香，事前有醃製過，酒香濃郁。

雞柳條也有是先醃製過口感滑嫩。

板腱牛肉質富含油花，略帶嚼勁．口感細嫩多汁。

宜蘭的櫻桃鴨肉片肉質甜美，口感帶點Q度。

美國Choice嫩肩牛 / 美國Choice雪花牛 ，嫩肩牛油花豐富口感軟嫩不油膩，油花比例剛剛好， 雪花牛則是油花較多，肉質鮮甜香氣十足。

綜合海鮮盤

喜歡海鮮可以點上一盤綜合海鮮拼盤，包含生蠔、蛤蠣、白蝦、鯛魚片等，雖然種類不算多，但新鮮度滿分，蛤蠣還是活的呢！愛吃蝦的人可以加點大草蝦盤，肉質紮實又鮮甜。

預約通關密語-隱藏版大仙肉盤

電話預約說出通關密語「鬥牛士二鍋好好吃」，就有機會獲得超浮誇的大仙肉盤，每日限量5盤，想吃記得提前預約！當日壽星本人消費也有半價優惠！

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x在此謝謝 “鬥牛士二鍋桃園食尚店” 提供本次體驗x

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