韓國江原道距離首爾大約兩個小時車程，雖然有點遠，但景點超豐富，非常適合安排一日遊！其中「羊駝世界」是個超人氣的療癒系景點，不僅能近距離接觸羊駝，還能和水豚、兔子等可愛小動物互動，大人小孩都會玩得超開心。

江原道 羊駝世界｜交通位置

地址：江原道洪川郡化村面德田峴街146-155

강원특별자치도 홍천군 화촌면 덕밭재길 146-155

官網：http://www.alpacaworld.co.kr

時間：10:00~18:00(最後入場16:30)｜※療癒散步(與羊駝散步) 10:00~17:00

諮詢：+82-1899-2250

備註：提供嬰兒車租借/備有洗手間、停車場等設施

這座動物園座落於山坡地上，園區遼闊，景色優美，但部分路段坡度較陡，建議穿好走的鞋子，才能輕鬆暢玩整個園區。

江原道 羊駝世界｜門票價格

成人及兒童(36個月以上~64歲以下) 18,000韓元

※ 療癒散步 成人及兒童(36個月以上~64歲以下) 12,000韓元

※ 36個月以下幼兒免費入場(須出示住民登錄證謄本或健保證明)

由於羊駝世界距離首爾較遠，建議參加一日遊行程，通常包含門票、交通及導遊解說，玩起來更輕鬆划算。

我們這次跟團遊玩，導遊先幫忙買好門票後，就發給大家自由活動。

入場時，每人會拿到一把羊駝飼料，準備迎接超可愛的「羊駝大軍」，當羊駝們像運動員般從山坡上狂奔而下，直接湧向人群討食物，場面既壯觀又好笑。

大部分羊駝都很溫和，優雅地吃著飼料，真的超有趣。

不過導遊提醒：「羊駝的口水很臭」，所以餵食時記得小心，避免被噴到哦。

現場還有剛出生的小羊駝，茸茸的樣真的萌翻天，小朋友們看到都興奮不已，完全餵得停不下來。

餵食結束後，羊駝們會回到山上的羊駝展望台休息。如果還想餵牠們，這裡有自動販賣機可以買飼料。不過這一段上坡路蠻陡的，小朋友可能會走到崩潰，這時候就需要爸爸媽媽抱抱啦！

展望台不僅可以再度近距離與羊駝互動，還能俯瞰整個園區，視野超美，來這裡真的會忍不住狂拍照。

除了羊駝，園區內還有水豚、耳廓狐、沙漠狐、鹿、兔子、駱駝、鴕鳥、孔雀、綿羊、歐洲盤羊、小馬、虎皮鸚鵡、貓頭鷹、老鷹、松鼠等，根本就是一座迷你動物園。

其中雞、鴨、鵝都是放養的，隨時可能會在路上遇到牠們，讓小朋友可以近距離觀察，真的超適合親子旅行。

園區內每個區域都有不同的主題，比如水豚區、長鼻浣熊遊樂場、森林咖啡廳等。

我們這次選擇在「兔子王國」停留，因為再往上坡度較陡，加上跟團時間有限，為了不讓小朋友太累，就沒有繼續往更高的區域探險。這也是跟團旅遊的好處，雖然時間比較受限，但能一次玩到更多景點。

離開前，發現幾隻羊駝還留在園區與遊客互動，背景就是遼闊的山景，感覺真的很夢幻。

韓國的郊區風景雖然超美，但交通較不方便，建議直接參加一日遊行程，這樣玩起來更輕鬆順利，行程安排也更有效率。

江原道羊駝世界絕對是親子旅遊和動物愛好者的夢幻天堂！這裡不僅能與可愛的羊駝零距離互動，還能近距離接觸水豚、兔子等超萌動物，療癒指數破表！建議搭配一日遊行程，省去交通問題，還能順遊江原道其他熱門景點，讓旅程更加充實有趣，下次來韓國，不妨把這個超療癒的動物樂園排進行程，享受與小動物們相處的美好時光吧。





如果有安排江原道一日遊，推薦搭配以下景點一起玩，讓行程更精彩！

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羊駝世界

地址：江原道洪川郡化村面德田峴街146-155

강원특별자치도 홍천군 화촌면 덕밭재길 146-155

官網：http://www.alpacaworld.co.kr

時間：10:00~18:00(最後入場16:30)｜※療癒散步(與羊駝散步) 10:00~17:00

諮詢：+82-1899-2250

備註：提供嬰兒車租借/備有洗手間、停車場等設施

價格：

成人及兒童(36個月以上~64歲以下) 18,000韓元

※ 療癒散步 成人及兒童(36個月以上~64歲以下) 12,000韓元

※ 36個月以下幼兒免費入場(須出示住民登錄證謄本或健保證明)

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