距離首爾一至二小時車程的江原道「春川」，不只是韓國有名的辣炒雞排發源地，這裡還有超多值得探索的美景！大家最熟悉的南怡島雖然人氣超旺，但這次要帶大家體驗更特別的玩法——鐵道自行車！搭配周邊景點的一日遊行程，無論是獨旅還是跟團，都能玩得輕鬆又盡興。省去交通與門票煩惱，還有導遊全程解說，讓你專心欣賞沿途的壯麗風光。



這次的重頭戲，就是因京春線複線電鐵通車而退役的舊京春線鐵路，如今改造成超受遊客歡迎的鐵道自行車！沿途有北漢江的湖光山色相伴，還有不同主題隧道帶來驚喜。更棒的是，幾乎全程都是下坡，騎起來完全不費力，輕鬆享受一路美景。

江村 鐵道主題公園｜交通位置

地址：江原特別自治道春川市新東面金裕貞路1383

강원특별자치도 춘천시 신동면 김유정로 1383

電話：+82-33-245-1000

時間：09:00~17:30 (搭乘時間請參考官網)

行程時長：約1小時 30分鐘

官網：江村鐵道公園

江村 鐵道主題公園｜票價＆一日遊行程推薦

2人座 40,000韓元、4人座 56,000韓元

等待出發時，可以欣賞秋天獨有的楓紅與芒草美景。這裡的造景超有趣，像是一座露天巨大圖書館，一本本立起來的書本讓人忍不住拍照打卡。

導遊是中文導覽，完全不用擔心語言問題，鐵道自行車分為兩人座與四人座，整段路線從金裕貞站出發，騎到舊江村站約6公里，再換搭2.5公里的浪漫列車，讓旅程不會太累。

秋高氣爽，踩著鐵道自行車前進，清涼的微風輕拂臉龐，滿山的楓葉與芒草隨風搖曳，美不勝收。更特別的是，每一座隧道都有不同主題，讓人期待滿滿。

第一座隧道的兩側是高聳的芒草牆，隧道不長，但已經讓人感受到秋意滿滿。

長達6公里的舊鐵軌，至少會經過四座山洞隧道，第二座隧道則是超夢幻的泡泡隧道，搭配燈光效果與音樂，讓大人小孩都驚喜連連。

第三座隧道是星空隧道，有人說像螢火蟲隧道，點點燈光閃爍，真的超浪漫。

最後一座則是超酷炫的重音搖滾夜店風，燈光效果超有氣氛，讓人完全沉浸在視覺與音樂的震撼中！

鐵道自行車的騎乘時間約1小時30分鐘，雖然沿途風景太美讓人捨不得離開，但最後2.5公里是上坡路段，因此安排搭乘浪漫列車，慢慢欣賞北漢江的壯麗景色。

騎完鐵道自行車後，可以休息一下，上廁所補充水分，然後準備換搭半露天的浪漫列車。

火車行駛速度不快，讓我們能悠閒地欣賞北漢江的湖光山色。

今天的天氣超給力，陽光透過層層樹葉灑落，為整趟旅程增添了美好回憶。乾兒子一路上都專注看著窗外的風景，整個人陶醉在這片大自然美景中。

這趟旅程真的讓人驚艷！推薦給所有計畫來韓國旅遊的人，尤其是秋天來訪，滿山楓葉與芒草隨風搖曳，景色無敵。如果是春天來，還有機會遇上櫻花綻放，浪漫程度爆表，整趟騎乘輕鬆不費力，加上各種精心設計的隧道與美景，讓人玩得超開心！

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江村 鐵道主題公園

地址：江原特別自治道春川市新東面金裕貞路1383

강원특별자치도 춘천시 신동면 김유정로 1383

電話：+82-33-245-1000

時間：09:00~17:30 (搭乘時間請參考官網)

行程時長：約1小時 30分鐘

官網：江村鐵道公園

備註： 2人座 40,000韓元、4人座 56,000韓元

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