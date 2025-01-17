台中南區日本料理推薦！南區日料 壽司 永和街熱門美食 台中新鮮刺身 熱門壽司 物美價廉
在繁忙城市的角落，巷弄中的美食總是最具吸引力。洵首日式料理以新鮮刺身、日式丼飯、握壽司、串燒、炸豬排和炸物為主打，透過選用頂級食材和精湛的料理技術，為每一位熱愛純粹風味的客人奉上頂級美味。在這裡，細膩的日式料理隱藏於寧靜之中，等待每位饕客細細品嚐與探索。
店家資訊
- 店名：洵首日式料理
- 地址：台中市南區永和街264號
- 營業時間：11:30-13:30 / 17:00-21:00（週二公休，詳見官網或Google商家資訊）
- 電話：04-2223-5288
- 臉書粉絲團：洵首 日式料理
備註：文章皆有時效性，如有修正皆以洵首日式料理為主
台中南區永和街的小巷中，隱藏著一家低調的日式料理店，靜靜地佇立在不起眼的轉角處。這裡沒有華麗的裝潢，只有簡約樸實的店門與溫暖的燈光，彷彿一盞溫馨的明燈，吸引著懂得品味的老饕前來。店門外還設有一張木椅，方便客人稍作休息。
踏進店內，耳邊響起輕柔的音樂，整個空間散發著放鬆愜意的氛圍。簡約的擺設與柔和的燈光相得益彰，營造出靜謐又溫馨的感受。客人們低聲交談，每一道料理都被視為珍寶般細細品嚐。
店內主廚是一位文質彬彬的型男，戴著眼鏡，舉手投足間展現出專業與從容。他就像一位藝術家般，精雕細琢每一片生魚與每一貫壽司，讓每一道料理都彷彿被賦予了生命，為饕客帶來一場味蕾的藝術饗宴。
店內特別準備了自助式的豆腐味噌湯，客人可以自由取用。濃郁的湯頭搭配滑嫩的豆腐，為這場日式饗宴拉開了暖心的序幕。
菜單設計相當多元，無論是單點的壽司、丼飯，還是串燒與炸物，都有豐富的選擇，可以滿足各種口味需求。不管你想享受握壽司的精緻，還是來份炸物或烤串，這裡總能找到屬於你的美味。
本港鮪魚刺身
厚切鮪魚片散發著海洋的微光，鮮美的滋味一入口即化，伴隨淡淡的鹹香，每一口都宛如置身於海風輕拂的海岸。
炙燒比目魚側緣 / 蔥鹽炙牛握壽司
炙燒比目魚側緣握壽司，白皙的魚肉經過炙燒後，散發出撲鼻的香氣，柔滑的口感與溫潤的油脂讓人回味無窮。而蔥鹽炙牛握壽司則以細膩的炙烤技法，帶出牛肉的焦香，再襯上蔥鹽的清新香氣，讓人一口接一口停不下來。
綜合握壽司7貫
綜合握壽司7貫彷彿是一場濃縮版的海洋探險，集合了花枝、鮭魚、紅甘、海鱺、旗魚、鮪魚與真鯛，每一貫都新鮮無比。魚肉入口甘甜，質地彈嫩，完全無魚腥味，且每一種魚肉都展現出獨特的口感與鮮味，為饕客帶來一場味蕾的絕妙旅程。
蘆筍蝦 / 星鰻手卷
店內的手卷系列也是一大亮點，蘆筍蝦手卷口感清脆爽口，而星鰻手卷則以柔軟豐厚的口感取勝，兩者形成鮮明對比，鮮味與脆感交融，讓人一試成主顧。
盛和海鮮丼
主廚力推的盛和海鮮丼一端上桌便令人眼前一亮，鮮紅的刺身與肥美的大蝦錯落堆疊在微酸的醋飯上，宛如一場大自然的饗宴。每一口都是幸福的滋味，充滿視覺與味覺的享受。
鹽烤挪威鯖魚丼
選用純淨挪威海域的頂級鯖魚，經炙烤後香氣四溢。鯖魚油脂豐富，入口鹹香與鮮甜相互交織，滑嫩的肉質滿足了每一位饕客挑剔的味蕾。
鹽烤松阪豬
鹽烤松阪豬以鹽味恰到好處地突顯其油脂的香氣，肉質軟嫩多汁，絲毫不乾柴，每一口都令人食慾大開。
四季豆 / 鹽烤櫛瓜 / 日本明太子山藥
四季豆、鹽烤櫛瓜與日本明太子山藥共同為這場日式饗宴增添了一抹蔬菜的清新香脆，鹹味調味適中，讓人忍不住一口接著一口。
鹽烤中卷
鹽烤中卷外皮微微焦脆，油脂的香氣在炙烤中完全釋放，內裡鮮嫩Q彈，每一口都像在品味大海的精髓。搭配少許七味粉，更增添層次感，讓人回味無窮。
鮭魚卵茶碗蒸
鮭魚卵茶碗蒸以濃郁滑順的蒸蛋為基底，搭配鮭魚卵的鹹香，入口即化的口感讓人驚喜連連，每一口都充滿著細膩的層次感。
大干貝茶碗蒸
大干貝茶碗蒸將滑嫩的蒸蛋與鮮甜的干貝完美結合，入口即化，鮮香四溢，絕對是蒸蛋愛好者不可錯過的首選。
鮮蛤清湯
鮮蛤清湯以清澈的湯頭搭配鮮甜的蛤蜊，滋味在舌尖悄然綻放。這碗湯為整場饗宴畫上完美句點，寒冷的天氣裡，喝上一口，溫暖而幸福。
藏身於巷弄中的洵首日式料理，就像一扇通往日本飲食文化的秘境之門。每一道料理、每一口品味，都展現了對生活的熱愛與對美味的追求。在這裡，不僅僅是品嚐佳餚，更像是參與了一場感官盛宴，踏上了一段獨一無二的日式美味旅程。
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