台北大安區大安路上的無菜單日本料理名店 「鮨 崤」，距離捷運忠孝復興站僅步行9分鐘，以精緻講究的壽司料理聞名。從米飯炊煮、拌醋到捏製工序，每一步都展現職人精神，更以當季魚料打造出的壽司料理，完美詮釋「山」與「海」的自然連結。店家曾在2022至2024年連續榮獲「500盤美食評鑑」肯定，與東京後現代概念壽司店看齊，讓饕客體驗日本料理的藝術。

鮨 崤

進入「鮨 崤」，可以感受到和諧深邃的日式板前空間，設計靈感來自自然山海，店內更榮獲德國iF設計獎、美國Muse鉑金獎及義大利A'Design銀獎。共有12席板前座位及6人包廂，適合包場聚會或浪漫約會。

鮨崤的料理體驗與價位

餐廳主打無菜單料理，結合台灣、日本及世界各地當令食材，提供豐富的用餐體驗： 午餐（預約時間 12:30）：

星期三、五：＄3500

星期六、日：＄4800

晚餐（預約時間 18:30）：

＄4800／＄6000 💡 溫馨提示：$3500以握壽司為主，$4800及$6000則包含更多酒肴及精緻料理。

▼入座後，服務人員奉上熱茶及漬物作為開胃。

料理長阿杰師傅擁有25年以上的日本料理經驗，曾服務於台北老爺酒店及三井極壽司。他將專業知識與日本學習經驗融入「鮨 崤」，用心製作每一道料理，從壽司的捏製到現場焙茶，體現對食材與工藝的極致熱愛。

▼鮨崤壽司的靈魂「醋飯」！

米飯是特別選用山形輝映米、北海道七星米，調配至最佳比例後，加入日本進口的山泉水，以「雲井窯」土鍋直火炊煮而成，並拌入一赤二白的調和醋，快速搧風帶走水份，使米飯香Q鬆彈，並帶有醋味的酸鹹香濃感，搭配魚料，尾韻悠遠。

鰹魚稻草燒：使用宜蘭鰹魚，搭配土佐醋等調味，魚皮焦脆，肉質鮮嫩。

鮪魚手捲：海苔香酥，搭配粒粒分明的醋飯與鮮甜魚肉，一口滿足幸福感。

▼黑鮪魚大腹角煮

日本九州長崎的一種特產料理。鮪魚大腹的邊角肉，以紅燒的方式燉煮，吃起來軟嫩且帶有醬香及QQ的筋感，有點像吃牛肉的感覺，但又多了如牛筋般的膠質感，非常獨特！😋

▼吃日式料理，來杯清新酸甜的梅酒搭餐，更能提升鮮味，口感更豐富！

醋漬秋刀魚捲壽司：鮮甜醋漬秋刀魚搭配紫蘇花香，口感層次豐富。

▼軟絲

第一貫握壽司是澎湖軟絲，吃起來滑、稠、嫩、甜，並帶有柚子的香氣及清新，僅刷上一抹醬油，給整顆壽司帶來一絲鹹度與甘甜，而舍利口感微硬粒粒分明，巧妙的就是縫隙中仍充滿著空氣感，恰巧與軟絲的嫩滑碰撞出和諧又互補的微妙關係。

▼青森小泊黑鮪魚中腹握壽司

傳統一本釣技法捕獲的青森小泊黑鮪魚，口感軟嫩鮮甜且脂肪豐美，透過醋飯的酸度帶出鮪魚中腹的旨味(umami)，那柔軟的包覆感至今餘韻無窮！

▼青森小泊黑鮪魚赤身握壽司

黑鮪魚赤身富涵鐵質所以酸度較高，阿杰師傅以醬漬熟成處理，不僅中和了鹹度與酸度，也帶出了鮪魚赤身的甘甜鮮美。

▼用餐過程中，師傅都會介紹每一道魚料的部位和處理方式，外場的服務人員更是貼心拿圖片和我們細心講解，邊吃邊學，讓我們更瞭解食材的來源及相關知識！☺️

醋漬秋刀魚捲壽司：鮮甜醋漬秋刀魚搭配紫蘇花香，口感層次豐富。

▼比目魚鰭邊

新鮮的活體比目魚，入口帶有Q彈的口感及脆度，還有魚皮帶來的彈力也令人驚豔不已，跟坊間入口即化的鰭邊(鰈魚)完全不同，很好吃！😋

▼北海道北寄貝

師傅特別將北寄貝的內面朝外擺放，入口的甜度更高，且鮮脆感更強烈，越嚼越爽脆香甜。

北海道白海膽澎湖車蝦：滑順的白海膽與厚實車蝦，融入陳紹醬汁，讓人難以忘懷。

▼剩餘的海膽醬汁也不會浪費，拌上醋飯，又是一道美味料理。

烤鰻魚：經過慢火炙烤的鰻魚外皮香酥，肉質細膩，搭配海苔醋飯，風味絕佳。

▼帶有厚度的大片鰻魚，外皮超香又酥脆，內部肉質細膩油嫩，搭配海苔、醋飯，味道更豐富，讓人意猶未盡，好想再來一份啊~💕

▼厚蛋燒

師傅精心研製一體成型的甜玉子燒，表層焦脆、中層像蜂蜜蛋糕、底層像布丁，有三種風味層次同時在口中釋放，令人難忘！💕

▼味噌湯

最後來碗熱呼呼的味噌湯，暖心又暖胃。

▼接下來，換甜點出場了！這時會端出茶具現場焙茶，茶香四溢。

▼玄米米餅、蕎麥冰淇淋、蕎麥凍

脆脆的玄米米餅，搭配手工製的蕎麥冰淇淋及果凍，冰涼微甜帶有蕎麥香，搭配茶飲很不錯！

▼靜岡棒茶

經過高溫焙煎的茶，喝起來甘甜且有溫和的香氣，搭配甜點做為結尾讓人很舒服。

這次造訪位於大安區大安路、鄰近捷運忠孝復興站的「鮨 崤」，店內選用當季的節令食材，以最純粹的方式呈現，細節處處展現職人堅持。從入座開始，便能親眼見證壽司米飯的精緻製作過程，師傅流暢的刀工、捏製壽司的專注態度，以及現場焙茶的儀式感，無一不透露阿杰師傅對料理的熱愛與用心。他將匠人精神融入每一個細節，對於醋飯更是充滿自信。這間讓人一試成主顧的日本料理店，絕對值得推薦給每一位愛好美食的朋友！🍣✨

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