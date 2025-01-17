台中北區有間隱藏在一中街巷弄裡的異國料理餐廳——波卡多納BOKA DÖNER，主打土耳其旋轉烤肉及多樣創意餐點。除了能品嚐到中東風味的捲餅、披薩、佛卡夏外，還能與店內的貓咪店長「波波」來一場療癒邂逅！這裡不僅是寵物友善餐廳，還有著老闆對於食材與料理的滿滿熱情。

名稱：波卡多納 BOKA DÖNER

電話：04-2225-0389

地址：台中市北區三民路三段134巷16-8號

營業時間：11:00–21:00（週二公休）

外送平台：UberEats

IG 社群資訊： FB

隱身於台中一中街巷弄中的波卡多納，綠色招牌與門口植栽讓整間店顯得生機勃勃，室外還設有一桌座位供顧客使用。店內的裝潢結合了工業風和木質元素，營造出現代感與溫暖並存的氛圍。灰色水泥牆上描繪著火焰跳舞的擬人化多納圖案，增添了一份趣味。

店內座位數有限，僅14個座位，建議小夥伴們提早電話訂位。若有會議、派對、慶生或求婚需求，店家也提供場地租借服務，但須提前一周預約。

開放式的廚房設計使顧客可以清晰地觀察到店員們的忙碌身影，主廚翻炒、調味 每一個動作都透露著對食材的尊重與熱愛。

波卡多納最引以為傲的就是使用雞腿肉製作的旋轉烤肉。這些肉片經過孜然、咖哩、煙燻紅椒粉等多種調味料醃製，再串上特製鐵籤，放入旋轉烤爐中烘烤。每一串肉在高溫中慢慢轉動，外層烤至金黃酥脆，內部則保持多汁鮮嫩。這份獨特的旋轉烤肉是店內所有雞肉料理的靈魂。

波卡多納是寵物友善餐廳，小夥伴們可以帶著毛小孩一同前來用餐，但別忘了遵守店內的寵物規範喔！如果你是愛貓人士，更能在這裡與貓咪店長波波來場療癒互動。

泰式酸辣義大利麵

酸辣的醬汁裹上彈牙的麵條，再搭配酥脆的雞肉，每一口都充滿異國風情。

青醬牛肉燉飯

濃郁的青醬與柔嫩的澳洲牛絞肉完美結合，每一口米飯都吸飽了醬汁，風味十足。

波卡披薩

使用低溫發酵48小時的橢圓形手工披薩，搭配牛雞綜合的豐富配料，CP值超高。

佛卡夏與巧巴達

自製麵包搭配新鮮蔬菜和烤肉，外脆內軟，讓人一口接一口。

炸雞柳條&洋蔥圈

炸得酥脆的雞柳條與洋蔥圈，搭配特製的塔塔醬和越式醬，口感清爽不膩。

波卡多納的飲品選擇也十分豐富。無論是榛果拿鐵、海鹽焦糖拿鐵，還是烤栗子拿鐵，每款飲品都帶有細膩的層次感，特別適合搭配餐點一同享用。

波卡多納 BOKA DÖNER不僅是異國料理的美食天堂，更是一個讓人放鬆、療癒的空間，無論是獨自享用、朋友聚餐或家庭出遊，都非常適合來這裡打卡、品嚐美味！