

天冷吃火鍋真的超幸福！「好食多涮涮鍋雙城店」是我跟先生多年來的愛店，他們的大肉盤火鍋真的超厲害，每次吃都超滿足！最棒的是，壽星還有專屬生日優惠，當日壽星和當月壽星可以選不同的方案，記得至少提前兩天預約，告知年齡並攜帶身份證件，就可以開心享受專屬好康囉！ 這家店還推出超可愛的「好食熊熊冰磚」，用火鍋湯底製作的牛奶小熊，泡在湯裡療癒又好拍！像是「維尼牛奶熊」和「泰迪麻辣熊」等四款熊熊，每天限量，要事先預訂才能搶到喔！

壽星有四種優惠可以選擇，依據當日或當月生日來享用。 當日壽星優惠：

A. 「壽星幾歲就送幾隻蝦」＋免費湯底＋專屬甜點（2選1）

B. 綜合海鮮拼盤1份＋專屬甜點（2選1） 當月壽星優惠：

A. 「壽星玫瑰豬肉花」＋90元內免費湯底＋專屬烤布蕾1份

B. 四人同行一人免費



「好食多涮涮鍋」的菜單非常靈活，套餐附菜盤、附餐、自助飲料和冰淇淋，還有多種招待品項！

菜盤可以自由更換成無火鍋料版本或直接加肉、加海鮮，像我不愛火鍋料，就選擇了全蔬菜菜盤，超清爽不浪費。

正常供應的菜盤▼ 附餐選擇也超多，白飯、烏龍麵、王子麵、冬粉等都有，還可以加20元升級成和牛滷肉飯，食量大的朋友選多人套餐更豐盛，吃到超滿足！ 湯底有基本的日式原味，也能加價升級，種類超多多達19種，像黃金雞湯、蒙古香辣、冬蟲夏草百菌菇、壽喜燒、台式麻辣、泰式酸辣、香醇牛奶等，選到讓人眼花撩亂！我這次特地點了鴛鴦鍋，搭配冬蟲夏草鍋和香醇牛奶鍋，兩個口味都超滿足！



這次事先預訂的「維尼牛奶熊」真的超可愛，牛奶冰磚融入湯底後，湯頭變得超濃郁又滑順，完全是牛奶鍋愛好者的天堂！這絕對是湯底中的第一名！ 日式原味+冬蟲夏草鍋（鍋底升級費用120元）。 香醇牛奶+四川麻辣鍋（鍋底升級費用共210元）。



無骨牛小排＋黃金松阪豬13oz $780

愛吃肉的朋友一定會瘋狂！這裡的肉盤用的都是新鮮現切原肉，肉質鮮甜又有彈性，像我這次吃的「無骨牛小排＋黃金松阪豬」組合，每口都超過癮！



此外還有「經典霸王牛＋熟成板腱牛13oz $680」和「安格斯雪花牛＋葛瑪蘭黑毛豬13oz $599」等選擇，完全可以滿足肉食控的需求。



安格斯雪花牛+葛瑪蘭黑毛豬13oz $599。



熟成牛五花＋最高級無骨牛小排13oz $780。

更貼心的是，點高級肉類還附松露鹽和昆布鹽，沾著吃完全能帶出肉質的鮮甜，層次感滿滿，比沙茶醬油還厲害，強烈推薦試試看！

加入會員還能享用入會禮，像我們這次拿到的烤布蕾，居然還有佩佩豬的造型，超級可愛又好吃，這種貼心的小細節，真的讓人好感度滿滿！

地址：台北市中山區雙城街19巷5號

電話：02-2585-7222

營業時間：