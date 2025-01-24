為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

2025燈會攻略 2025春節福袋
2025-01-24 09:00:00 文字：紫色微笑
share
紫色微笑

紫色微笑

來到蘇澳南方澳，海鮮美食怎麼能錯過呢？今天要跟大家分享的，就是超人氣的 「阿芬鮮魚湯」！這家店不僅是當地居民的口袋名單，更吸引了美食節目專門報導。靠著親民的價格和新鮮的食材，這裡的鮮魚湯、海鮮炒飯和生魚片真的讓人吃一次就愛上！南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

阿芬鮮魚湯 資訊

  • 地址：270宜蘭縣蘇澳鎮海邊路145號

  • 營業時間：10 : 00 – 19 : 00（可能18:00就開始收攤）

  • 電話：0910 – 453 – 799

  • 不接受訂位

  • FB 

阿芬鮮魚湯 交通停車

  • 自行開車：Google地圖輸入「阿芬鮮魚湯」即可到達

  • 停車場：南方澳收費第二停車場、南方澳漁港南天宮前停車場，路邊白線內停車

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

阿芬鮮魚湯的位置就在南方澳，緊鄰知名的富美活海鮮。別看它只是一家小吃店，裡面的靈魂人物 阿芬姊 可是熱情滿分！每次來，阿芬姊都會熱心招呼，這份人情味更是讓許多老顧客願意一來再來的原因。

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

進店後，可以看到簡潔的用餐空間，醬料和餐具都採自取方式。櫃檯旁還擺放了煙燻魚腸、魚蛋等小菜，以及新鮮的生魚片，像綜合生魚片只要150～180元，價格非常親民！

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

煙燻魚雜(大)可惜沒有燻出香味。

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

阿芬鮮魚湯的生魚片很值得一試，當天我們點了綜合生魚片，真的超級新鮮！每一片魚肉搭配芥末醬油，入口滑順鮮甜，好吃到停不下來。

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

現撈的小卷更是必點之一！小卷僅用簡單的川燙方式烹調，完全保留了海鮮的自然鮮甜，再搭配一點醬油或芥末醬油提味，風味簡單卻超級迷人。

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

來到阿芬鮮魚湯，當然得先試試鎮店之寶—— 鮮魚湯！我們點了一碗用鬼頭刀（又名飛烏虎）熬煮的鮮魚湯，湯頭用簡單的薑絲調味，撒上青蔥就完成了，但這簡單的料理卻因為使用新鮮魚肉，喝起來格外清甜。鬼頭刀肉質緊實細緻，不僅是做生魚片的好食材，煮成湯也同樣美味。這一碗真的讓人大呼「大道至簡」！

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

如果想吃更多樣化的料理，海鮮炒飯和海鮮炒麵也是店內的招牌選擇。炒麵使用Q彈的麵條，搭配魷魚、鮮蝦和高麗菜，口味清爽不油膩，大人小孩都會愛！

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

在阿芬鮮魚湯，不需要高檔食材，也能吃到滿滿的幸福感。一碗鮮魚湯只要百來元，搭配幾道小菜，就能輕鬆飽餐一頓。就算是趕時間的旅人，也能在這裡快速享用到新鮮又實惠的海鮮料理。

這趟蘇澳南方澳的美食之旅，真的讓人心滿意足。下次有機會來到蘇澳，別忘了到阿芬鮮魚湯，點上一碗鮮魚湯，再加幾道小菜，好好犒賞自己的味蕾吧！

阿芬鮮魚湯 附近景點美食

蘇澳必吃美食推薦

南方澳美食推薦！阿芬鮮魚湯平價生魚片 鮮魚湯 現撈小卷超超新鮮。

宜蘭海鮮餐廳推薦

延伸閱讀

宜蘭景點  花蓮景點  台東景點  台北景點
基隆景點  桃園景點  新竹景點  苗栗景點 
台中景點  彰化景點  南投景點   雲林景點
嘉義景點  台南景點  高雄景點  屏東景點
澎湖景點  金門景點  馬祖景點 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

阿芬鮮魚湯

phone0910-453799
place宜蘭縣蘇澳鎮江夏路47號
4.09 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.06
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.88
CP值
4.31
share place
推薦商品
keyboard_arrow_up