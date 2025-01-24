來到蘇澳南方澳，海鮮美食怎麼能錯過呢？今天要跟大家分享的，就是超人氣的 「阿芬鮮魚湯」！這家店不僅是當地居民的口袋名單，更吸引了美食節目專門報導。靠著親民的價格和新鮮的食材，這裡的鮮魚湯、海鮮炒飯和生魚片真的讓人吃一次就愛上！ ​

阿芬鮮魚湯 資訊 地址：270宜蘭縣蘇澳鎮海邊路145號

營業時間：10 : 00 – 19 : 00（可能18:00就開始收攤）

電話：0910 – 453 – 799

不接受訂位

FB 阿芬鮮魚湯 交通停車

阿芬鮮魚湯的位置就在南方澳，緊鄰知名的富美活海鮮。別看它只是一家小吃店，裡面的靈魂人物 阿芬姊 可是熱情滿分！每次來，阿芬姊都會熱心招呼，這份人情味更是讓許多老顧客願意一來再來的原因。

進店後，可以看到簡潔的用餐空間，醬料和餐具都採自取方式。櫃檯旁還擺放了煙燻魚腸、魚蛋等小菜，以及新鮮的生魚片，像綜合生魚片只要150～180元，價格非常親民！

煙燻魚雜(大)可惜沒有燻出香味。

阿芬鮮魚湯的生魚片很值得一試，當天我們點了綜合生魚片，真的超級新鮮！每一片魚肉搭配芥末醬油，入口滑順鮮甜，好吃到停不下來。

現撈的小卷更是必點之一！小卷僅用簡單的川燙方式烹調，完全保留了海鮮的自然鮮甜，再搭配一點醬油或芥末醬油提味，風味簡單卻超級迷人。

來到阿芬鮮魚湯，當然得先試試鎮店之寶—— 鮮魚湯！我們點了一碗用鬼頭刀（又名飛烏虎）熬煮的鮮魚湯，湯頭用簡單的薑絲調味，撒上青蔥就完成了，但這簡單的料理卻因為使用新鮮魚肉，喝起來格外清甜。鬼頭刀肉質緊實細緻，不僅是做生魚片的好食材，煮成湯也同樣美味。這一碗真的讓人大呼「大道至簡」！

如果想吃更多樣化的料理，海鮮炒飯和海鮮炒麵也是店內的招牌選擇。炒麵使用Q彈的麵條，搭配魷魚、鮮蝦和高麗菜，口味清爽不油膩，大人小孩都會愛！

在阿芬鮮魚湯，不需要高檔食材，也能吃到滿滿的幸福感。一碗鮮魚湯只要百來元，搭配幾道小菜，就能輕鬆飽餐一頓。就算是趕時間的旅人，也能在這裡快速享用到新鮮又實惠的海鮮料理。

這趟蘇澳南方澳的美食之旅，真的讓人心滿意足。下次有機會來到蘇澳，別忘了到阿芬鮮魚湯，點上一碗鮮魚湯，再加幾道小菜，好好犒賞自己的味蕾吧！

阿芬鮮魚湯 附近景點美食

延伸閱讀

宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點

基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點

台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點

嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點

澎湖景點 金門景點 馬祖景點