台中Lalaport聚集了許多美食餐廳，而北館5樓則是尋找美味的絕佳去處！之前我在這裡嘗過涮之華火鍋、高木和牛食堂和武蔵野森珈琲，這次趁著錦貞和昭韞來台中找我玩，我再帶她們到Lalaport找美食！因為昭韞是正宗的港點控，當然選全台皆有分店的點點心最適合！點點心來自香港，目前在全台已經開了16家分店，是超有人氣的港式飲茶餐廳，聚餐選這裡絕對不會踩雷！

台中點點心除了Lalaport店，還有三井Outlet的分店，其它城市的分店也多位於百貨公司內，是相當平易近人的港式點心品牌，人氣絲毫不輸另一個來自香港的添好運。餐桌上的餐紙詳細列出了點點心各城市的分店、主打菜色，以及榮獲的多項殊榮，例如2011年度香港最佳點心、2012全球101家最佳食府和2013年世界名廚全球飲食指南等，實力不容小覷！

點點心位於Lalaport北館5樓，旁邊還有台菜專賣店「真珠台灣佳味」。我們逛了兩天，試了這兩家餐廳，果然都沒讓人失望，美味得讓人心滿意足！🥰

點點心Lalaport店門口設有網美風的偽鞦韆拍照區，讓大家來吃飯也能順便拍照打個卡。旁邊的紅色立牌也展示了最新推出的「食神來爆炒」菜色！

櫃檯附近還貼心提供了Lalaport的停車優惠資訊！北館汽車停車場在6至7樓，費用是每小時50元；機車則停在B1，每小時10元。消費滿1000元可折抵1小時停車費，最多能折抵6小時🅿️

點點心Lalaport店採開放式設計，裝潢走簡約實用路線，座位分為一般四人桌和舒適的沙發卡座兩種。

點點心菜單

點點心的菜單第一頁就列出了人氣排行榜前十名，冠軍當然是他們的招牌「豬仔流沙包」，可愛的造型深受顧客喜愛！菜單右側還特別教大家「流鼻涕」吃法，看了就讓人想馬上試試！

菜單第二頁主要是各式蒸籠點心和主食，有燒賣、腸粉、叉燒包、煲飯以及皮蛋瘦肉粥等，選擇超級豐富！

另外，還有許多精緻小點，例如招牌貴妃荔枝蝦球、海苔酪梨鹹水餃和千層叉燒酥等。菜單最後一頁則羅列了各式湯品和飲料，種類多到讓人目不暇接，完全能滿足不同口味需求！

如果你也像我一樣有選擇困難症，點點心貼心推出了多種套餐選擇，內用還能享85折優惠！套餐有雙人$988、三人$1588和四人$2068。我們剛好四人同行，就直接選了四人套餐，方便又划算。

豬仔流沙包 $138

一籠有三隻可愛的豬仔包，圓滾滾的臉和小鼻子超吸睛，搭配無辜的黃眼睛，真是越看越可愛，難怪穩居排行榜冠軍！

輕輕撥開豬仔包的臉，金黃色的內餡立刻滑出來，搭配鬆軟的外皮和濃郁鹹蛋黃餡料，鹹甜交織的滋味實在令人一吃上癮！

貴妃荔枝蝦球 $158

外型酷似荔枝的蝦球既有趣又美味！這道和豬仔流沙包一樣，是來點點心必點的招牌美食之一！

海苔酪梨鹹水餃 $128

港點中的鹹水餃一直是我的心頭好，而點點心竟然將它做成酪梨造型，實在讓人眼前一亮！和貴妃荔枝蝦球一樣，端上桌充滿驚喜，滋味也完全不負期待！👍

韭黃鮮蝦腸粉 $128

我本身對腸粉興趣不大，所以這道交由其他朋友試吃。

蟹子燒賣皇 $148

作為港點三寶之一，燒賣絕對是必點的經典美味！這裡的燒賣除了加入魚卵，還特別搭配了黑松露，口感更上一層樓。

蔥油雞扒撈丁 $198

是一道簡單卻風味十足的茶餐廳經典菜。用蔥油調味的公仔麵配上酥香的雞排，讓人忍不住一口接一口！

懷舊糯米雞 $158

包在荷葉中的糯米雞散發出淡淡的荷葉香氣，口感軟糯，份量十足，絕對是CP值超高的選擇！

XO醬臘味蒸飯 $198

身為糯米控的我們，對於米糕和糯米雞完全無法抗拒，尤其這款加入XO醬的臘味蒸飯更是香氣十足，每一口都讓人回味無窮！

香煎蘿蔔糕 $128

煎到金黃酥脆的外皮與柔嫩的內部形成完美對比，難怪是許多人的最愛！點點心的蘿蔔糕口感特別好，輕鬆俘獲我們的心！👍

奶油焗白菜 $138

這道菜也是人氣排行榜前十名。不過奶香味較濃，我個人不太能接受，所以就讓朋友品嘗了。

富貴碗仔翅 $168

雖然湯碗不大，但料非常實在，滿滿的魚翅羹讓人喝得相當過癮，口感豐富又濃郁！

鮮貝香菇雞煲湯 $168

這道湯品結合紅棗和蛤蠣，讓雞湯的滋味更添層次，喝起來既滋補又鮮甜。

我們選的四人套餐還附贈四杯98元的飲品和兩碗芋頭西米露，飲品加甜點的搭配，讓套餐的整體CP值更高，看起來非常划算！

飲品我們選了港式凍檸茶、港式凍奶茶、咸檸檬雪碧以及阿里山金萱冷泡茶，四杯飲料都份量十足，500cc的容量喝起來格外滿足！