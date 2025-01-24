蘇澳美食推薦！來到南方澳，絕對不能錯過「水都活海鮮」，這家老字號的海鮮餐廳可是當地40多年來的招牌。無論是蘇澳的在地人還是遠道而來的旅客，提到「水都餐廳」可都是讚不絕口，甚至吸引了不少媒體節目來採訪。雖然裝潢走的是樸實路線，但人潮卻一直不減，家族聚餐選在這裡，絕對是個滿足每個人

味蕾的好選擇！



水都活海鮮 資訊

餐廳內部很簡單，木質桌椅加幾張大圓桌就能讓人用餐放鬆。二樓還有包廂，牆上掛著前總統李登輝的照片，讓人感受到這家餐廳的歷史與故事。

煙燻海鮮拼盤花枝、五花肉、魚胃、鯊魚煙一次滿足！特別是煙燻魚胃的Q彈口感和獨特香氣，讓人忍不住一再回味。

五花肉的肥瘦剛好，煙燻風味讓它肥而不膩，搭配Q彈花枝簡直完美。

桂花魚翅清爽的湯頭加上筍絲、魚翅和蛋花，搭配得剛剛好。雖然看似簡單，但味道清爽而且很涮嘴，真的會一口接一口停不下來！

墨魚洋蔥這道菜以花枝墨汁和洋蔥炒花枝，濃郁的醬汁完美包裹著彈牙花枝，沒有一絲腥味，鮮美滋味十足。

蔥燒甜蝦以簡單的方式料理，保留了原本的鮮甜味，肉質軟嫩，入口即化，是愛蝦者的必點佳餚！

糯米雞湯像韓國蔘雞湯的這道湯品，加入紅棗、糯米和雞肉，滋補又暖胃。濃郁的湯頭在冬天喝特別舒服，還有淡淡的甘甜味，超級滿足！

生魚片拼盤- 旗魚與海鱺魚 ( 如果沒猜錯的話，哈)旗魚與海鱺魚的生魚片，油脂豐富，入口即化。魚肉厚度剛好，讓新鮮度與口感都無可挑剔，真的一試成主顧。

螃蟹粿仔條這道菜的靈魂是超Q彈的板條，吸附著鮮美的螃蟹湯汁，加上破布子的甘甜味，真的是越吃越香！





清蒸石斑魚以特調醬油清蒸，讓石斑魚的肉質細緻滑嫩，完全展現魚的原汁原味，吃一口就停不下來。

味噌魚湯濃郁的味噌湯頭裡有著超大塊的魚肉，熬得非常入味，每一口湯都讓人感受到海鮮的鮮甜。

龍蝦沙拉大塊的龍蝦切片搭配滑順美乃滋，既保留了龍蝦的彈牙口感，又多了些許醬汁的豐富味道！

炸物拼盤-花枝丸、黃金地瓜酥、槽餅三合一，包含花枝丸、黃金地瓜酥、槽餅等，花枝丸包上海苔讓人驚喜，地瓜酥炸得金黃酥脆，每一口都讓人停不下來。

這應該是槽餅吧！看起來就很像！槽餅是宜蘭傳統辦桌上的經典菜色之一，也是現在越來越少見的古早味了。傳統的槽餅內餡相當豐富，有冬瓜、桔餅、肉丁、肥豬肉、魚漿等等，但這裡的版本似乎簡化了不少配料。雖然是改良版，但香甜的滋味依然迷人，一口咬下去那熟悉的香氣和口感，讓人彷彿回到過去的辦桌時光！

最後用新鮮的當季水果作為甜點收尾，既清爽又滿足。

吃飽後可以散步到附近的金媽祖參拜，順便欣賞港邊的海景風光。如果時間充裕，也可以逛逛附近的海產行，買些海味帶回家，完美的南方澳海鮮之旅就在這裡畫下句點！



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