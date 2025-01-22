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中山站深夜美食！凌舞餐酒館必吃石狩鍋 羊肩排台北完美餐酒聚會。

2025年菜外帶
2025-01-22 10:00:00 文字：紫色微笑
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紫色微笑

紫色微笑

「凌舞餐酒館」隱身於台北市林森北路的巷弄間，是個能讓你放鬆身心的餐酒好去處！這裡以日式風格為主，結合西式創意料理，菜單選擇豐富，包括火鍋、冷盤、生魚片、握壽司、和牛羊排等，滿足挑嘴的你！更棒的是，它營業時間從傍晚六點半到深夜，完全不用擔心十點後沒地方去，非常適合和三五好友聚餐暢聊！而且餐點品質超高，絕對是中山捷運站附近吃飯聚會的最佳選擇！

 

中山站深夜美食！凌舞餐酒館必吃石狩鍋 羊肩排台北完美餐酒聚會。凌舞餐酒館 資訊

  • 地址：台北市中山區林森北路133巷38號

  • 營業時間：18:30 – 04:00（週一公休）

  • 電話：02-25219305

  • 用餐時間為180分鐘

  • 線上訂位：inline

凌舞餐酒館 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入「凌舞餐酒館」即可到達

  • 停車場：附近有新生北路高架橋停車場，林森地下停車場，開車來很方便

  • 大眾交通工具：台北中山捷運站下

中山站深夜美食！凌舞餐酒館必吃石狩鍋 羊肩排台北完美餐酒聚會。

「凌舞餐酒館」營造出低調奢華又不失溫馨的氛圍。一進門就能看到別具特色的塌塌米區，結合沙發區、吧檯區與半開放式包廂，滿足各種用餐需求。不論是浪漫約會還是朋友聚餐，都能找到最適合的位置！

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讓人驚豔的是餐廳的星空天花板設計，搭配黑白相間的大理石地板，充滿藝術感與浪漫氛圍！吧檯區則提供舒適的空間，適合小酌一杯。（喝酒不開車，未成年請勿飲酒！）

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這裏有各式各樣的美酒，威士忌、紅酒、白酒、日本酒，琳瑯滿目。

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僅提供多樣化的美味餐點，從火鍋、壽司、生魚片到沙拉、羊排和下酒菜，應有盡有，而且營業時間直達深夜，非常適合與朋友聚會到深夜。不論是威士忌、清酒還是果實酒，這裏的酒品也相當精彩，搭配美味的餐點，讓人流連忘返。

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主廚特製的石狩鍋以味噌調味的鮭魚為主角，搭配扇貝、花蛤、大白蝦、鱈魚丸、香菇和各式蔬菜，滿滿一鍋的豐富食材，每一口都是鮮甜滋味。尤其在寒冷的冬夜，這鍋熱騰騰的湯頭能暖透心房，讓人忍不住一口接一口。

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普羅旺斯烤時蔬這道菜絕對讓人驚喜，玉米筍、櫛瓜、杏鮑菇、番茄、花椰菜等豐富食材，在淡淡的奶油和蒜香襯托下，風味更上一層樓！看著那濃郁湯汁，真的會忍不住想配一碗白飯，絕對是米飯殺手。

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秘製羊肩排熱愛羊肉的朋友可千萬別錯過！店家特製的醬汁完全滲入羊肩排中，香嫩多汁又沒有一絲羊羶味。輕輕一咬，肉質就滑嫩分離，香氣直衝味蕾，越吃越過癮！

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胡麻味噌松阪豬炙燒過的松阪豬口感脆爽，再搭配店家特製的胡麻味噌醬，完美提升風味。這道菜作為下酒菜真的一絕，邊吃邊喝，氛圍瞬間被推向高潮！

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胡麻味噌松阪豬

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毛毛蟲壽司這道壽司不僅名字吸睛，外觀也令人驚艷！內餡包裹酥脆的炸蝦，外層還有柴魚和鮭魚卵點綴，每一口都能感受到多層次的口感與鮮味。不僅好看，還非常好吃！

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深夜聚會的最佳選擇 「凌舞餐酒館」的小店面完全是臥虎藏龍的存在，從餐點的用心程度到獨特的氛圍都讓人印象深刻。如果你有機會到中山站附近，不妨走進這家低調奢華的餐酒館，享受一場美食與美酒的盛宴吧！

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除了線上的菜單外，也可以先看一下

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凌舞餐酒館

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place台北市中山區林森北133巷38號
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美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
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