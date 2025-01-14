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泰式料理結合中式風味！花蓮文創園區附近必吃的「泰好食」餐廳。

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2025-01-14 15:07:28 文字：lovecala
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泰式料理結合中式風味！花蓮文創園區附近必吃的「泰好食」餐廳。

每次嘴饞想吃重口味，泰式料理絕對是首選！這次再訪「泰好食」，之前吃過印象很不錯，就毫不猶豫出發啦！餐廳位於花蓮文創園區附近，旁邊有停車場，開車過來也很方便。

泰式料理結合中式風味！花蓮文創園區附近必吃的「泰好食」餐廳。

餐廳的室內空間很寬敞，既有四人座的小桌，也有可容納十人的大圓桌，非常適合家人或朋友聚餐。

泰式料理結合中式風味！花蓮文創園區附近必吃的「泰好食」餐廳。

這次我們三個人用餐，就選了幾道菜單點分享。泰式奶茶採用煉乳調味，甜甜的帶著濃郁奶香，雖然我覺得稍甜了一點，但香氣十足很誘人。

泰式料理結合中式風味！花蓮文創園區附近必吃的「泰好食」餐廳。

綜合蔬菜裡的蔬菜種類超豐富！原本想點蝦醬空心菜但剛好賣完，改點了這道綜合蔬菜，意外發現味道多層次，真的很好吃。

泰式料理結合中式風味！花蓮文創園區附近必吃的「泰好食」餐廳。

橙汁排骨先炸至酥脆，再裹上酸甜的橙汁，外皮微酥，肉質鮮嫩，不會乾硬難咬。我們三個人吃得津津有味，輕鬆就掃光了！

泰式料理結合中式風味！花蓮文創園區附近必吃的「泰好食」餐廳。

月亮蝦餅的小份有四片，對我們三個人來說份量剛剛好！外皮酥脆，內餡鮮甜，搭配特製醬料更是美味加分。

泰式料理結合中式風味！花蓮文創園區附近必吃的「泰好食」餐廳。

檸檬魚的魚身相當大條，酸度拿捏得很恰到好處，酸味完美滲入魚肉，每一口都鮮嫩多汁！雖然份量不少，但因為太美味了，還是被我們掃光了。

泰式料理結合中式風味！花蓮文創園區附近必吃的「泰好食」餐廳。

最後的甜點是椰奶紫米，濃郁椰香與紫米的軟糯口感搭配得剛剛好，作為結尾十分完美。

泰式料理結合中式風味！花蓮文創園區附近必吃的「泰好食」餐廳。

這次三人用餐花費大約一千二，份量超級足，每道菜都很好吃！這家中泰料理在正宗泰式風味中融入了中式口感，更貼近台灣人的味蕾。環境舒適，上菜速度快，絕對值得回訪！

店家資訊

  • 店名：泰好食
  • 地址：花蓮市仁愛街123號
  • 電話：03-832-6885

 

 

 

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泰好食（中泰創意料理）

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place花蓮縣花蓮市仁愛街123號
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