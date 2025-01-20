想吃正宗四川成都的燒烤跟地道江湖菜，不用大老遠飛去成都，台北東區的「川火成都燒烤」就能讓你大快朵頤！這間餐廳一開幕就爆紅，每晚幾乎都座無虛席。他們還有同一個品牌下的姐妹店「小膳香成都麻辣火鍋」，一樣主打濃郁香辣的四川風味。如果你喜歡川味串燒與重口味料理，這裡絕對會讓你大呼過癮！不僅品項多元，還有許多外面吃不到的稀有選擇，像豬鼻筋、天梯、香菜牛肉等等。無論是聚餐、尾牙或小酌，都非常推薦來這裡一試！

「川火成都燒烤」就隱藏在忠孝東路四段170巷，從捷運忠孝敦化站步行只要3分鐘就到！店外的LED招牌非常顯眼，絕對不會錯過。

餐廳內一進門就是開放式廚房，炭火串燒的香氣撲鼻而來，讓人食指大動。座位區分為吧檯區與包廂，吧檯區上方還展示了許多人氣菜色，不知道吃什麼的話，照著點準沒錯！

包廂區則適合團體聚餐，不僅能容納10人，還有電視可播放影片或比賽，尾牙或聚會都很方便。

店內提供各式酒類飲品，喜歡小酌幾杯的一定可以很滿足，這款用諧音梗取名的「袪梅氣」，是清爽的烏梅氣泡飲，非常適合搭配香辣串燒，解膩又解辣，喝上一口彷彿驅走所有悶熱

川火的串燒種類多到讓人眼花繚亂！每張桌子中間都配有串燒加熱爐，隨時保持溫熱。

調味料的部分也是很地道，像這乾碟粉就是川味串燒的好朋友。喜歡吃辣的朋友這個魔鬼椒粉可以試試。

這天點了豬鼻筋、豬腳、天梯、川火烤魚片、吊龍、牛胸油和雞頸肉等，與台式串燒風格完全不同，這裡的川味香料真的是香辣夠味。

牛肉很特殊的部位牛胸油。

川火烤魚片，把酸菜魚變成燒烤串燒，這道是店裡很有人氣的串燒。

第一次吃到天梯，這個就是豬的牙齦這口感真的相當奇妙。

豬鼻筋少見的部位，QQ有咬勁，口感相當特別。

茅台排骨服務人員會現場噴茅台，香氣四溢，吃起來相當高級。

有了下酒的串燒沒來杯生啤怎麼可以。

檸檬豬五花清爽不辣，搭配檸檬汁後更解膩，是清新路線的首選。

香菜牛肉香菜控的天堂，大量香菜覆蓋牛肉，香氣四溢。

燒椒皮蛋吃起來不會辣剁椒香氣跟皮蛋搭配超開胃。

回鍋肉

生醃紅蟳需要三天前預訂，蟹膏飽滿、醃製入味，冰涼口感宛如果凍。

蟹黃拌飯豪邁加入蟹黃、蟹肉與蔥花，再拌出鍋巴香氣，每一口都香濃迷人。

再加上蔥花後靜置一下就可以開始攪拌。

這道料理就是要有焦香的鍋巴才好吃。

蒜味生蠔在川火不只可以吃到厲害的成都串燒，還能吃到超狂的海鮮。

糯米椒

老闆娘教大家一個解辣的吃法就是將醋跟乾碟粉還有香菜蔥花加在一起。

自貢仔姜牛蛙鮮嫩的牛蛙吸收香辣湯汁，入口即化，比雞肉更細膩。

藤椒小鮑魚香麻帶辣，鮑魚肉質Q彈，搭配啤酒超對味。

江湖火爆黃喉脆口又香辣的黃喉，是少見的江湖菜代表，令人驚豔。

烤勺皮有點像是涼粉Q彈經過火烤後帶點脆度。

鹽菜大黃瓜想要緩和辣味？這道鹽菜大黃瓜絕對合適，酸爽清脆，解膩又清新。

魚香烤茄用子圓茄子切開烤製，搭配鹹香肉末，每一口都軟嫩入味，香氣四溢，特別適合搭配主食享用。

烤饅頭 外皮酥脆的小饅頭，撒上糖粉後增添甜香，既能當主食也能作為點心，香氣濃郁，特別有趣。



「川火成都燒烤」的每一道菜不僅香辣夠勁，還有許多少見又創新的選擇，像是藤椒鮑魚、黃喉與自貢牛蛙等菜色，處處展現店家的用心。由於用餐時間經常客滿，建議一定要提前訂位，才能順利享用這場四川味蕾之旅！

川火成都燒烤｜店家資訊

川火成都燒烤

地址：106台北市大安區忠孝東路四段170巷6弄7號 電話：02-8773-0999

營業時間：週一～週日17:00~02:00（無公休） FB粉絲團：FB

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