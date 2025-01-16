阿娥肉串，也叫馬賽阿娥肉串或阿娥雞肉串，是蘇澳文化國中旁廣受喜愛的平價美食！這裡的雞肉串和龍鳳腿每串只要10元，還提供春捲、雞翅和炸地瓜等選擇，種類豐富又平價。由於位在國中旁，這樣的價格對學生來說實在是太划算了！再加上附近工業區的上班族也很喜歡，經常一買就是一整袋，讓這家店人氣爆棚。近幾年，這一帶新開了不少觀光工廠，也吸引了大量遊客到訪。不少老饕早已被這種地道小吃的魅力圈粉了，有機會經過的話，不妨買幾串來嚐嚐看！

店家資訊

交通資訊

自行開車：直接在Google地圖搜尋「馬賽阿娥肉串」就能輕鬆導航抵達。

停車場：雖然店家沒有專屬停車場，但文化國中側門旁的白線停車格可以使用。

店家臉書地圖

阿娥肉串的位置就在宜蘭蘇澳文化國中旁的大同路上，下午2點準時開賣，一天只賣短短4小時，開賣後總是吸引大批人潮排隊購買。

馬賽阿娥肉串 菜單與價格

春捲：每隻20元 雞翅：每隻25元 雞肉串：每串10元 龍鳳腿：每串10元 炸地瓜：每份15元 雞脖子：大隻10元/隻，小隻3隻20元

叫阿娥的店家實在太多了！所以臉書已經特別正名為「馬賽阿娥肉串」方便辨識喔！

在瀝油區擺放著滿滿的美食，有春捲、雞肉串、龍鳳腿、地瓜片，還有雞脖子和串丸子，聞起來油香四溢，超級誘人！下午開賣，正好適合當點心享用。

香甜的炸地瓜

店家還提供自助式的醬油和辣醬，隨你選擇，加了醬更增添風味喔！

春捲的餡料雖然不多，但價格親民也沒什麼好挑剔的，這種庶民美食就是用來墊墊肚子、滿足口腹之慾，剛剛好！

現炸的雞肉串帶著濃郁的胡椒鹽香氣，吃起來有點像鹽酥雞，刷上醬汁後更加美味！

下次有機會一定要來試試阿娥肉串，當作台式下午茶超棒，順便到蘇澳走走逛逛吧！

真的超好吃呦！

馬賽阿娥肉串 附近景點美食

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