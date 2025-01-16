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宜蘭蘇澳必吃美食！馬賽阿娥肉串在地推薦10元起，文化國中旁的超人氣小吃。

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2025-01-16 15:39:17 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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阿娥肉串，也叫馬賽阿娥肉串或阿娥雞肉串，是蘇澳文化國中旁廣受喜愛的平價美食！這裡的雞肉串和龍鳳腿每串只要10元，還提供春捲、雞翅和炸地瓜等選擇，種類豐富又平價。由於位在國中旁，這樣的價格對學生來說實在是太划算了！再加上附近工業區的上班族也很喜歡，經常一買就是一整袋，讓這家店人氣爆棚。近幾年，這一帶新開了不少觀光工廠，也吸引了大量遊客到訪。不少老饕早已被這種地道小吃的魅力圈粉了，有機會經過的話，不妨買幾串來嚐嚐看！

宜蘭蘇澳必吃美食！馬賽阿娥肉串在地推薦10元起，文化國中旁的超人氣小吃。

店家資訊

  • 店名：馬賽阿娥肉串
  • 地址：宜蘭縣蘇澳鎮大同路42號附近（文化國中側門旁）
  • 營業時間：14:00-18:00（週日公休）
  • 電話：0932-165-425
  • 粉絲專頁：馬賽阿娥肉串

交通資訊

  • 自行開車：直接在Google地圖搜尋「馬賽阿娥肉串」就能輕鬆導航抵達。
  • 停車場：雖然店家沒有專屬停車場，但文化國中側門旁的白線停車格可以使用。

宜蘭蘇澳必吃美食！馬賽阿娥肉串在地推薦10元起，文化國中旁的超人氣小吃。

店家臉書地圖

宜蘭蘇澳必吃美食！馬賽阿娥肉串在地推薦10元起，文化國中旁的超人氣小吃。

阿娥肉串的位置就在宜蘭蘇澳文化國中旁的大同路上，下午2點準時開賣，一天只賣短短4小時，開賣後總是吸引大批人潮排隊購買。

宜蘭蘇澳必吃美食！馬賽阿娥肉串在地推薦10元起，文化國中旁的超人氣小吃。

馬賽阿娥肉串 菜單與價格

  1. 春捲：每隻20元

  2. 雞翅：每隻25元

  3. 雞肉串：每串10元

  4. 龍鳳腿：每串10元

  5. 炸地瓜：每份15元

  6. 雞脖子：大隻10元/隻，小隻3隻20元

宜蘭蘇澳必吃美食！馬賽阿娥肉串在地推薦10元起，文化國中旁的超人氣小吃。

叫阿娥的店家實在太多了！所以臉書已經特別正名為「馬賽阿娥肉串」方便辨識喔！

宜蘭蘇澳必吃美食！馬賽阿娥肉串在地推薦10元起，文化國中旁的超人氣小吃。

在瀝油區擺放著滿滿的美食，有春捲、雞肉串、龍鳳腿、地瓜片，還有雞脖子和串丸子，聞起來油香四溢，超級誘人！下午開賣，正好適合當點心享用。

宜蘭蘇澳必吃美食！馬賽阿娥肉串在地推薦10元起，文化國中旁的超人氣小吃。

香甜的炸地瓜

宜蘭蘇澳必吃美食！馬賽阿娥肉串在地推薦10元起，文化國中旁的超人氣小吃。

店家還提供自助式的醬油和辣醬，隨你選擇，加了醬更增添風味喔！

宜蘭蘇澳必吃美食！馬賽阿娥肉串在地推薦10元起，文化國中旁的超人氣小吃。

春捲的餡料雖然不多，但價格親民也沒什麼好挑剔的，這種庶民美食就是用來墊墊肚子、滿足口腹之慾，剛剛好！

宜蘭蘇澳必吃美食！馬賽阿娥肉串在地推薦10元起，文化國中旁的超人氣小吃。

現炸的雞肉串帶著濃郁的胡椒鹽香氣，吃起來有點像鹽酥雞，刷上醬汁後更加美味！

宜蘭蘇澳必吃美食！馬賽阿娥肉串在地推薦10元起，文化國中旁的超人氣小吃。

下次有機會一定要來試試阿娥肉串，當作台式下午茶超棒，順便到蘇澳走走逛逛吧！

宜蘭蘇澳必吃美食！馬賽阿娥肉串在地推薦10元起，文化國中旁的超人氣小吃。

真的超好吃呦！

 

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阿娥雞肉串

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place宜蘭縣蘇澳鎮大同46號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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