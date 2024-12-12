▲和朋友們來到山野森活享受美好的露營假期，這邊真的很適合懶人拎包入住。
不用自己搭帳篷，有手作肉桂捲的活動，還有美食可以享用。
帳棚內可以泡澡，吃完晚餐後還可以去營火旁烤棉花糖。
早起在芬多精中做瑜珈，回房間吃健康美味的早餐，再去手沖一杯咖啡。
每一秒都極盡充實。
地點：Glamping Hygge Hill 山野森活
地址： 369苗栗縣卓蘭鎮西坪33-1號
▲三點開放入園，不用太早來。
▲入口處的頌缽。
▲綠意盎然的園區．偶爾點綴以繽紛的小花。
▲到處都可以坐下來享受芬多精。
▲圓形玻璃屋是公設，下午茶在裏頭享用。
▲裏頭有八頂帳篷。
▲圓形帳篷，白天可以享受灑進房間的陽光。
▲泡澡的浴室，可以超放鬆。
▲房間舒適溫馨。
三人入住，平日晚上大概兩萬多，有早鳥優惠(感恩好友協助訂房)。
▲Marshall音響，在房間也可以聽自己喜歡的音樂。
▲晚上怕冷的朋友，房間有厚外套供使用。
▲呆森吹風機，加分。
▲味道超好聞的Aesop，回去後超想買。
▲乾溼分離。
▲冰箱飲料都可以使用。
▲溫馨的露營，好像小熊維尼到森林玩。
▲伴手禮是番茄酥。
▲房間開箱玩就去外頭看樹屋，超像宮崎駿動畫走出來的。
▲越夜越美麗。
▲趁四點手作肉桂捲課程前，先去圓形屋享用下午茶。
▲起司以及各式肉品，水果。
葡萄有夠甜。
▲甜點，大推伯爵紅茶巴斯克。
▲紅酒、白酒、啤酒跟威士忌，全都是暢飲。
朋友說白酒很好喝。
▲也可以自己手沖咖啡跟泡泡麵。
▲啤酒自由。
▲四點開始的手作肉桂捲課，很好玩。
而且個人覺得滿好吃的，雖然沒有糖霜。
▲教室也是乾淨明亮。
▲享受一下夕陽餘暉。
▲夜晚的園區，燈光打得恰到好處。
▲玻璃屋享用晚餐美食。
▲在這邊著實放空發呆了三分鐘。
▲晚餐前在園區內晃晃，隨便拍都覺得很美。
▲晚餐處，是有隱私的玻璃隔間，間距很足夠。
▲晚餐菜單一覽。
▲一人有兩杯酒，不喝酒也可以選擇鐵觀音蘋果氣泡茶。
干貝塔塔/烤酪梨醬汁/最中餅
▲不吃生食改成鴨肉。
客家菜脯/馬告/牛肝菌高湯
▲菜脯基底的湯加上牛肝菌根本絕配，有夠好喝。
咱三人都讚不絕口。
▲麵包配上艾許奶油，剛烤好熱騰騰無敵。
義式脆皮豬肉捲/九層塔/烤時蔬
▲表皮烤得金黃酥脆、一百分的義式脆皮豬肉穠纖合度，九層塔泥在其中緩解膩感，旁邊的烤大蒜跟馬鈴薯一樣綿密，其他蔬果也吸飽肉汁，濃郁無比。
▲試飲的威士忌。
▲第一杯紅酒，第二杯則是白酒。
個人很愛無酒精的鐵觀音蘋果氣泡茶。
酥炸磯煮蘿蔔/秋栗/鹹蛋黃
▲酥炸白蘿蔔撒上鹹蛋黃碎增添風味，白蘿蔔已經煮到入味。
羊小排/松露鴻喜菇/鳳梨地瓜豆腐乳
▲個人覺得今天最還好，底下的松露鴻喜菇還有點喧賓奪主，畢竟羊排真的太難料理了。
▲露營還可以在室內舒服地喝紅白酒。
桂花柑橘糖葫蘆/蜂巢脆餅/初榨橄欖油
▲橘子超多汁超甜，這是一份讓人印象深刻的糖葫蘆無誤。
底下滿滿的奶油乳酪，真是絕配。
▲吃飽喝足準備去營火區啦！
▲滿天星斗。
▲精釀啤酒暢飲的營火晚會。
怕冷也可以喝熱可可，或是熱的貝里斯奶酒。
▲太快樂了，這才是我心目中的露營阿！
▲這個熱鴨湯絕對得狂喝他三碗，超級濃郁香甜。
▲完整的一隻鴨子(不定期會改成雞湯)，肉也很嫩。
▲蘋果派上蘋果超多，這如果可以用烤箱加熱一下，肯定跟外頭專業下午茶店品質一模一樣。
▲怕冷就去爐火暖暖手。
▲在營火旁烤棉花糖，小朋友或是少女肯定超愛。
▲管家還會在營火裡灑上變色粉。
▲烤棉花糖很有FU耶！
▲消夜吃畢，移轉到旁邊調酒暢飲區。
▲山野森活真的是不可能讓客人餓著渴到。
▲也有無酒精特調可以選擇。
▲味道都不錯。
喝完剛好回去洗洗睡。
▲早起沐浴在大自然中做精油瑜珈，開啟美好的一天。
▲運動完管家會將早餐籃送到房間中。
▲五六色的早餐飯盒，好漂亮。
▲整個餐盒沒有肉，熱湯底有培根碎，很夠味。
▲雖然沒有肉，但是味道都很好，炊飯、蔬菜以及蛋捲都讓人吃的津津有味。
飲料可以選蔬果汁，我超愛我的蘿蔔蘋果汁。
▲用心早餐的介紹。
▲吃完早餐也剩不到一小時就得退房，再去圓形屋喝杯咖啡再走。
有四種豆子可供手沖。
▲在這邊聽音樂，享受片刻寧靜，好舒服。
進來第一刻到離開前，每秒都是很棒的回憶。
很舒服的地方，很適合想要超懶惰露營的朋友們。