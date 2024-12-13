蟬說經過幾年的積累，已經累積了不少忠實的老顧客，也成了我在台灣要去奢華露營的首選品牌，這次帶朋友和他們的毛孩家庭來新竹蟬說系列的「霧語」體驗露營車，霧語是一個寵物友善住宿，有提供許多毛小孩需要的物品，這裡除了有高級露營帳篷外，還有露營車和民宿的選擇。

【活動資訊】

現在透過在官方網站上訂房還可以使用優惠碼： wy3316，有95折優惠哦！很適合趁著連續假期闔家大小一起到山上走走享受貼近大自然的環境，沉浸在森林的芬多精中。

位在遠離塵囂的山林中，需要開一段時間上山，但這裡的景色絕對值得來此一趟，看那湛藍的天空和翠綠的樹林相互呼應，踏著林道感受清新的芬多精，涼風徐徐，讓人把平時累績的壓力一掃而空，停車場也看到不少車都不遠千里而來，可見這裡的風光還是讓很多人嚮往。

霧語裡面有個特別設立的望山台，是整個營區的高處，可以讓人望向遠方的山峰，看那層層山巒交疊，由近而遠磅礡壯闊的景象，讓人看了身心舒暢，這樣的景象讓我在望山台上看得出神，看得忘記了時間。

走下望山台，可以看到櫃檯和接待大廳，服務人員親切的介紹園區的時間表和園內的設施，我們入住的時間比較晚，錯過了DIY手作的時間，但也沒有關係，這裡的手作課程，如果沒有上道實體課程，也可以透過影片的方式，學習怎麼DIY完成手作。

蟬說經營了許久，在不知不覺中已經五年了，為了紀念這個時刻，現在有贈送5周年禮物和集點卡，不只實用還可以當作紀念。

獨特的手繪杯墊有很多種樣式可以選擇，每一種都包含了蟬說各個園區的特色，很有紀念價值。

這裡是一個寵物友善園區，因次備有很多寵物相關的用具，對帶寵物出來露營的人很貼心。

我們到的時間不早了，但是還是在下午茶供應的時間，旁邊的用餐區在下午的時候很美，看那金黃的陽光灑落在餐桌上，非常的漂亮。

下午茶有提供古早味的點心還有荷蘭小鬆餅，讓開長途的我們可以稍微墊一下肚子，不想吃東西的話，也有綠豆湯和飲料，在這麼美的地方和朋友邊吃邊聊，真的很愉快。

因為我們到的時間手作課程已經結束，但也沒關係，還是可以拿DIY手作包看著影片完成手作小禮物，這次的手作小禮物是植物書籤，成品就像是在玻璃罐內裝上了乾燥樹葉和乾燥花，很適合帶小朋友動動手發揮創意。

做完手作後，我們到園區四處閒晃，想受一下這清新的空氣和城市中無法享受到的寧靜，清澈的藍天點綴著片片白雲，旁邊一有綠樹和山峰，天然的美景美不勝收。

望向下方的露營車，是我們這次住的地方，以前都是住帳逢，這次住看看不一樣的地方，感受一下不同的氛圍，這裡的露營車總共有四輛，每一輛可以住四個人，如果多個好友相約來玩，也是足夠的。

走道露營車的區域，旁邊就是民宿，這個園區很特別，有很多種類型的住宿，像是民宿、露營車和帳棚都有，可以選擇自己喜歡的類型入住，露營車的衛浴就在民宿的一樓，民宿的一樓也有交誼廳，有多張大桌可以聚會聊天。

民宿內的交誼廳，有快煮壺還有保溫瓶等用具，可以水或冰塊等回帳篷使用，也有誠實商店，可以自行投錢購買零食飲料泡麵，可以滿足夜貓子深夜的宵夜需求。

走進露營車，可以看到前面還有個小木桌，想要吹吹山風，享受自然的芬多精的話，可以在外面，但我們當天的氣溫滿低的，我們就沒有在外面停留太多的時間。

裡面的空間不大，但也不會到很壅擠，內裝布置得很溫馨，暖黃的燈光讓人覺得很舒服，有上下層的配置中間還有一張沙發。

另一邊則是雙人床的配置，還可以看到空調，山上的氣溫滿低的，這裡的空調有暖氣的功能，讓人在晚上也可以舒服地入眠。

為了響應環保和保護自然環境，這裡是沒有提供一次性的盥洗用品，記得在上山前要攜帶自己的洗漱用品，不過毛巾是有提供的。

隨著天色漸晚，也到了晚餐時間，晚上的餐廳打上了溫暖的黃光，配上木質的餐桌椅，讓人覺得很溫暖，外面的氣溫很低，今天的晚餐吃的是暖心又暖胃的火鍋，每個桌上都放著熱湯和卡式爐。

這裡的餐食採用的都是自助的方式，有各式蔬菜菇類，還有肉片都是自助取用的，想吃多少拿多少，店家補菜的速度也很快，種類上也豐富，吃起來很滿足。

除了火鍋之外，這裡也提供一些熟食，熟食的種類很多樣，在等待火鍋加熱的時間也可以先吃點熟食墊墊胃，但我覺得熟食的表現一點也不馬虎，多樣又有特色，讓我還沒吃火鍋就不小心吃到有點飽了，差點吃不下火鍋。

沙拉、水果、小菜還有飲料放在另一區，特殊的馬告紅茶喝起來清爽不膩帶著清香，甘甜的冬瓜露濃郁香甜，我喜歡把兩個飲料混在一起喝，別有一番風味。

我們每一樣都拿一點，吃得非常滿足，山上的氣溫很低，在冷冷的天喝上熱湯火鍋，非常過癮。

吃飽飯後可以在前面的餐桌先拿一些營區準備的棉花糖，晚上營區會在帳篷區點營火，可以串著棉花糖到營火前烤棉花糖，雖然沒有自己搭營帳，但也可以感受一下露營的樂趣。

拿著烤得金黃且外脆內軟的棉花糖，邊走邊在在營區散散步，漫步柔軟的草皮，滿慢走回我們的露營車，邊走邊望向深黑的夜空，那滿天的星斗，讓平常疲憊的身心在這樣的環境中慢慢被治癒。

時間過得很快不知不覺就到了早餐時刻，早餐的多樣性讓人感受到營區的誠意，竟然連刈包都出現在裡面，而且還有一鍋紅燒肉可以包，著實非少見，白粥茶葉蛋這種常見的肯定會有，西式的麵包抹醬等等也是沒少，藜麥時蔬這種健康路線也有，不管什麼需求都能滿足

雖然昨晚已經吃得很飽，但看到這樣豐富的早餐，我們忍不住又拿了三大盤，吃津津有味。

這樣一泊二食的行程，在慢步調中好好享受美景好好享受美食，不用搭營帳，但有可以感受到大自然，還多了許多時間可以看看山散散步，非常的紓壓，也是我很愛蟬說這種行程的主要原因，讓人可以在舒服的過程中好好的去享受且沉浸在大自然裡，如果你還沒嘗試過蟬說的行程，真的很推薦試試看這個近年火紅的奢華露營品牌。

【門市資訊】

▲店名：蟬說: 霧語 Chanshuo WooYuu

▲地址：311新竹縣五峰鄉白蘭315-5號

▲電話：(03)621-0172

▲粉絲專頁：https://www.facebook.com/ChanShuoWooYuu/

▲Instagram：https://www.instagram.com/wooyuuglamping/

▲線上訂房：https://www.chanshuo.tw/wooyuu-zh/

【活動資訊】

現在透過在官方網站上訂房還可以使用優惠碼： wy3316，有95折優惠哦！

▲Line：https://maac.io/1Jate

▲email：wooyuu@goldenraintree.tw

▲營業時間：週一至週日 9:30-21:30