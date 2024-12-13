為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 桃園市中壢區隱藏中壢的台菜寶藏！芋頭米粉暖心，鵝肉鮮甜-大稻鼎 臺式餐館

桃園市中壢區隱藏中壢的台菜寶藏！芋頭米粉暖心，鵝肉鮮甜-大稻鼎 臺式餐館

中壢美食 大稻鼎餐館 臺式餐館 中壢小吃 more
2024-12-13 00:14:00 文字：Yi Hsin Ou
share
Yi Hsin Ou

Yi Hsin Ou

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#中壢美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

大稻鼎海鮮熱炒餐廳

phone03-4333999
place桃園市中壢區吉林路85號
4.15 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.25
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.25
CP值
3.75
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up