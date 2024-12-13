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桃園市中壢區隱藏中壢的台菜寶藏！芋頭米粉暖心，鵝肉鮮甜-大稻鼎 臺式餐館
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台灣料理
2024-12-13 00:14:00
文字：Yi Hsin Ou
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Yi Hsin Ou
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大稻鼎海鮮熱炒餐廳
phone
03-4333999
place
桃園市中壢區吉林路85號
4.15
star
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star_border
美味度
4.25
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.25
CP值
3.75
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