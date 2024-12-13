表妹買新家啦～～喜歡木質氛圍中帶點甜而不膩的藕色！進門就被那股清新粉嫩的色調所吸引，細節設計也別具匠心，讓我迫不及待來開箱！

表妹的職業是醫生，近兩年穩定下來，想買間屬於自己的家。平時和伴侶一起住，偶爾家裡長輩或朋友會過來聚聚遊玩，所以購買了這間中古屋進行裝潢，自住有舒適空間，親友來也有房間居住。

┃Before

┃表妹想要的...

房型原為3+1房，因為沒有計畫要小孩，所以表妹計畫拆除主臥及其中一間次臥的舊裝潢，保留另外兩間房間的原有裝潢。由於原有房間裝潢沒有明顯損壞所以相對來說適合沿用，也能節省一筆裝潢費！

┃設計風格

風格的話，她喜歡帶點粉色系稍微繽紛的色調，喜歡浪漫但不想過於稚嫩。跟設計師討論之後，為了使空間顏色不要太過雜亂，設計方向以木質調搭配素面色及重點處藕粉色系的混搭風呈現整體空間。

┃After

/玄關設計/

原本的玄關櫃太深入，壓縮了客廳和餐廳空間。設計師重新調整配置玄關客廳空間，利用新櫃體隔出玄關隔擋視線，同時設置鞋櫃、掛傘區和置物平台。玄關另一側結合了污衣區和座椅，底部也提供收納空間。這樣的設計不僅改善了空間格局，也增加了實用性。

▼現在一進門，感覺整個空間都亮了起來！設計師真的很厲害，把原本狹小的空間利用得淋漓盡致，玄關的新櫃子超實用，鞋子、雨傘都有地方放，還有一個小平台可以放鑰匙之類的。

▼晚上變成小夜燈～

▼櫃子旁邊也配了一面灰鏡，可以延伸空間感，外出還能整理一下儀容，漂漂亮亮出門！

▼另外一邊的污衣區和小椅子，可以掛完外套後直接坐下來換鞋，外出、回家整理都超級方便的！不僅視覺上更寬敞，實用性也大大提升，整個家變得更舒適了！

/客廳設計/

客廳電視牆採用帶有藕色的特殊塗料，營造溫馨氛圍。設計師貼心規劃展示櫃，滿足表妹他們展示收藏的需求。家電收納櫃內建插座，方便充電家電用品。

▼表妹說超喜歡家裡的客廳電視牆，淡淡的質感藕色讓整個空間變得溫暖又時尚！

▼設計師還幫忙設計了一個玻璃展示櫃，可以擺放喜歡的收藏品。

▼最棒的是，家電收納櫃裡有插座，不用再為了充電吸塵器、掃地機器人而煩惱，弄得家裡到處是電線！維持整個家的整潔變得很方便！

/廚房餐廳設計/

廚房安裝玻璃滑門隔絕油煙，並設有電器櫃方便使用。玄關和餐桌區利用洞洞板和層板增加收納和展示空間，讓廚房更實用美觀。

▼餐桌牆面上的層板～藕色搭配金色五金質感超棒的！

▼我好喜歡廚房的設計！裝了玻璃滑門後，煮飯時再也不用擔心油煙跑到客廳了，相信這一定是煮婦煮夫們的共同煩惱～

▼旁邊的電器櫃也超方便，可以把常用的電器都放在裡面，層板也是可以拉推的，不用每次煮飯都要搬來搬去，拉出來就能直接使用。

▼而且洞洞板真的太實用了，可以掛很多小東西，讓整個家看起來更整齊，不會堆成一團變成雜物區，讓我也想在家裡裝一個了！

/書房設計/

書房保留了部分的原本裝潢，裝修的地方是在原有木作滑門貼上軟片換新色，並在原有的地板也覆貼一層木紋塑膠地板，使加的整體風格更統一。

▼表妹說原本的木作滑門換了顏色後、地板換成木紋塑膠地板後，現在的書房看起來質感更好、更溫馨舒適，整個空間感覺煥然一新，工作或打報告起來更有動力了！

/主臥室設計/

這次裝潢另一個重點規劃就是主臥室，比較特別的是設計師在原有大樑底下規劃整面衣櫃，床頭上方的小樑則利用弧形設計手法及跳色弱化床頭壓樑的問題，床背板也設計了線燈，可獨立開關當夜燈使用。

▼表妹說床頭上方的小樑原本讓她有點困擾，但設計師處理的手法讓她很喜歡，用弧形設計和不同的顏色，讓她幾乎忘了床頭上方有樑，存在感消失了！而且床背板的燈光設計很實用，晚上睡覺時可以當夜燈，不用開大燈，還多了一股不一樣的精緻溫馨感，就像在五星級飯店一樣！

▼還有整面衣櫃～大樑不見了之外，裡面收納空間有超大，兩人所有的衣服都能放得下。

/次臥設計/

木地板搭配色系一致的床架與現成衣櫃，簡單舒適乾淨的臥室誕生～

/衛浴/

所有的衛浴設備都換成了新的，而且還加裝了玻璃門，做了乾濕分離，不用擔心洗澡時水花四濺，整個浴室都濕答答的，整個浴室都變得更時尚、更明亮了！

┃心得分享

表妹說搬進新家真的太開心了！我也很為她感到開心～人生又達成一項成就！設計師完全抓住了她對藕色系的喜好，又巧妙地加入了溫暖的木質色調，把家裡打造成一個既溫馨又不會太甜膩的空間。

她也說很感謝設計師在設計上的用心，將原本的3+1房格局變得更符合他們的生活習慣，而且在很多小細節上都能感受到設計師的用心，像是玄關櫃的多項收納、家電櫃規劃、弧形跳色床頭背板設計等等，每個角落都充滿了驚喜，讓她覺得這個家真的獨一無二，處處都充滿了他們的個性，每天回到家，都覺得好幸福！

設計公司資訊：

明日喆居室內裝修有限公司

設計師：Hamber小蔡・蔡明翰

手機：0988 913 232

地址：高雄市三民區遼寧二街6巷41號1樓

LINE線上諮詢&預約：https://line.me/ti/p/sP4HXBtefz

更多裝修設計案例：https://www.facebook.com/hamber1996

室內坪數：約30坪

總工程造價：約130萬(含衛浴設備/窗簾/冷氣)

裝潢細項:

1.保護工程-公設/廚具

2.拆除工程

全室舊燈具/窗簾拆除/玄關舊裝潢/天花板拆除/客廳舊裝潢/天花板拆除/餐廳廚房舊裝潢拆除/客浴衛浴設備拆除/主浴衛浴設備拆除/主臥舊裝潢拆除/次臥舊裝潢拆除/拆除廢棄物清運

3.水電工程-

全室電線抽換更新/開關插座拉線移位/電器櫃專用迴路/燈具拉線/燈具.面蓋安裝/衛浴設備更換安裝

4.代購設備-

浴室淋浴開門/淋浴龍頭/客衛面盆龍頭/面盆龍頭/不鏽鋼圓鏡/發泡浴櫃/發泡鏡櫃/主臥馬桶+免治/客浴馬桶/衛生紙架/置衣架/暖風機/馬桶沖洗器

5.泥作工程-

打壁修補

6.木作/輕鋼架工程-

冷氣包管含窗簾盒/客餐廳主臥平釘天花板/櫃體上包梁/滑門包軌道/主臥弧形造型收梁/客廳電視牆/主臥床頭背板/木作洞洞板/木作餐廳備品層板架

7.系統櫃工程-

玄關半高鞋櫃/玄關矮鞋櫃上平台/玄關吊櫃/玄關傘架置物櫃/玄關汙衣櫃+穿鞋/廚房電器高櫃/客廳系統置物高櫃/客廳懸空電視矮櫃/客廳展示櫃/主臥系統衣櫃/內配系統抽屜

8.鐵件/鋁框工程-

廚房鐵件拉門/展示櫃鋁框玻璃門

9. 油漆工程

全室牆面油漆/電視牆藝術塗料/平釘天花板批土油漆/包板處批土油漆/牆面壁紙拆除批土修補/餐桌背牆跳色/床頭背牆跳色

10.玻璃工程

玄關灰鏡/廚房烤漆玻璃/主臥衣櫃背貼明鏡

11.地板工程

全室spc石塑地板(不含浴室/和室)/ 玄關塑膠地板/和室塑膠地板

12.軟片工程

和室滑門改色軟片/和室書桌檯面改色軟片

13.燈具工程

9公分崁燈/12公分崁燈/玄關櫃下方燈條/主臥藏燈燈條/吸頂燈*7

14.清潔工程

全室細部清潔/公設粗清/廢棄物清運

15.窗簾工程

客廳布紗簾/房間捲簾*2

16.空調工程

國際牌lj系列一對一*4