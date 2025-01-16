汆(ㄘㄨㄢ)食的名字很有趣，拆字是入、水、人、良，代表「汆，一鍋真實；食，一桌純粹」，作伙鍋則象徵著一起吃火鍋的溫馨意義。

汆食作伙鍋統一時代店就位於台北統一時代百貨7樓，交通超方便，從市政府捷運站走過來只要幾分鐘！

汆食作伙鍋主打簡單的烹調方式，利用食材過水汆燙，把湯底的真實風味和食材的原味完美呈現給每位顧客。

店內設計為長條形空間，牆上有優雅的曲線造型搭配燈條，鮮明的色彩與明亮的燈光讓整體環境既舒適又現代。

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自助吧設在店內中央，大家可以隨心取用各種蔬菜盤、醬料、飲料和甜點！飲品選擇多樣，有冰沙、烏梅汁、日式煎茶和熱茶包。

沾醬區

蔬菜選擇真的超豐富！從菇類、番茄到火鍋料，多達12種配菜可以自由選取。

甜點區還有燒仙草、紅糖水，以及醃製小菜可以搭配，重點是這些全都無限供應，超划算～

沁菊椰子雞鍋 $2288

季節限定！四月至十月供應，數量有限，建議提前一天預訂，現場點餐現煮需等候約30分鐘，但絕對值得等！

這道鍋物以100%椰子水為基底，甘甜清爽，搭配桂丁雞提鮮，燉煮後椰子汁的清甜完全融入湯頭。

雞肉每一塊都鮮甜多汁，口感Q彈，完全沒有雞腥味！吃完雞肉還可以夾取新鮮蔬菜煮，吸收椰子的甘甜後風味更上一層樓，再搭配店內的調味沾醬更是完美。

兩人經典海陸 $1688

可以從4種肉類選2種、2種漿料選1種，還附上豆類拼盤。湯頭也可以自由搭配，用鴛鴦鍋一次享受兩種風味，我們選了啖香麻辣鍋和甘蔗·羊骨湯，非常滿足。

啖香麻辣鍋

這款麻辣湯底是用多種中藥材精心調配而成，包括大紅袍、青花椒、燈籠椒等，再加上新鮮牛大骨熬煮，湯頭香、麻、辣兼具，入口溫潤完全不嗆喉，香氣十足，喜歡吃辣的朋友千萬別錯過，保證越吃越上癮！

甘蔗·羊骨湯

這款湯底用羊腿骨、青耆、當歸、老薑和多種蔬果熬煮，加入白甘蔗、桂圓、紅棗調出自然清甜的風味。特別推薦煮蔬菜和麵條，超入味，海陸拼盤的海鮮煮進去更是鮮美，一口接一口停不下來！完全沒有羊腥味，搭配汆辣醬或柚子醬，風味再升級！

（加價升級的附餐）

海鮮拼盤

這一盤有鮭魚片、鯛魚片、牡蠣、花枝、蛤蜊、天使紅蝦、大白蝦，還附上一碗花枝漿，滿滿的海鮮選擇一次搞定，超級豐盛！

鮭魚片和鯛魚片都非常新鮮，肉質軟嫩鮮甜，完全吃得到原味。蛤蜊和牡蠣超肥美，乾淨又多汁，天使紅蝦和大白蝦則各有風味，天使紅蝦更為細緻軟嫩，大白蝦則彈牙有嚼勁。手打花枝漿滿滿一碗，Q彈又鮮脆，裡面還有花枝塊，咀嚼起來超有層次感！

主廚滷肉飯 $10

滷汁香甜不膩口。

蔬菜拉麵 綠茶/雞蛋 $20

這款手工蔬菜拉麵使用天然食材調色，健康又有特色，麵條口感Q彈。我個人超愛煮在羊骨湯裡，吸飽湯汁的麵條香氣十足，真的超讚！

刀削麵 $20

寬厚的麵條超有咬勁，吃起來非常有飽足感！可以搭配沾醬一起吃，像是麻醬搭配後就變成香濃的麻醬麵，或者用沙茶醬做沙茶麵，風味都一級棒！

豆類拼盤

這份拼盤包含炸豆皮、一般豆皮和凍豆腐。

台灣梅花豬 / 美國雪花牛

梅花豬切成大塊，油花分布均勻，每一口都很有豬肉的鮮甜原味。美國雪花牛則以豐富的油脂取勝，簡單涮幾秒就能入口，搭配店內的芝麻醬，味道更清爽開胃！

整體來說，這裡真的非常適合和家人朋友一起聚餐！火鍋湯底的選擇超多，用鴛鴦鍋一次就能享受兩種不同口味。自助區的菜色豐富又新鮮，想吃多少夾多少，完全不用擔心會不夠吃，大家都能盡情享受！ᜊ•ᴗ•ᜊ

店家資訊

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