NONNONSAID CAFE儂儂說(fb粉絲團):基隆市仁愛區南榮路163號，電話:02 2425 1568，營業時間:10:00-17:30(星期五休)

早前有團友在咱們32萬的「大台北美食地圖」fb社團中分享一家基隆甜點，外觀有那麼一點歐風藍，經過很難不特別多看幾眼，店家的甜點蠻多樣化的，網路的評價也不低，於是將之收在口袋名單。結論，外觀真的蠻漂亮的，店內的用餐環境也算得上舒適，甜點也有一定的水準，鬆餅、抹茶系列都不錯。

這般來說到基隆覓食，多半在火車站、孝二路周邊、仁愛市場及基隆廟口，但因為這幾年基隆小吃的崛起，到基隆的吃貨們開始往外擴張，咖啡、甜點自然亦如是。近期在網路上頗有人氣的 NONNONSAID CAFE儂儂說就開在南榮路靠近三坑站的地方。三坑著名的代表基隆美食便是「三坑菜頭滷」，這個幾乎只有基隆才有的名物」。

好的，鏡頭回到不遠處的「 NONNONSAID CAFE儂儂說」，這天空藍真的非常顯眼，本身看起來是間老宅改建。

以基隆的甜點店來說，這家的用餐空間和環境算是相對大且舒適。

店裡和時下流行的文青網美風，也設置了不少可以拍照打卡的地方和飾品。

店裡外帶的甜點、咖啡設計也有其風格。

網路上的招牌是戚風蛋糕和鬆餅，每日都有不同口味的限定。

看一下menu除了甜點、咖啡等飲料外，也有一些輕食正餐。

焦糖核桃鬆餅有點像烈日但微Q，冰淇淋有點甜，我比較偏好沾鮮奶油，整體來說算是不錯，焦糖醬蠻香甜度適中，我喜歡。

抹茶泡泡都有抹茶香苦不過甜還蠻好喝的，建議先直接喝再攪拌，有著完全不同的風味，搭配的綿花糖有一點甜，吃了再喝抹茶的口感會更苦。

抹茶塔上面的抹茶微苦吃起來很是討喜，尤其是擠上的鮮奶油和灑上的抹茶粉，讓整體的抹茶氣息更有層次，但底下的塔皮有一點偏硬脆，不是我愛的口感。

可可脆片冰沙我比較無感，除了上面像是巧克力的餅乾屑屑還蠻好吃的。

NONNONSAID CAFE儂儂說(fb粉絲團):基隆市仁愛區南榮路163號，電話:02 2425 1568，營業時間:10:00-17:30(星期五休)

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