這間新莊隱藏版餐酒館也太神秘！「Secret絲昆忒」結合香氛、調酒、美食，來場最沉浸的感官饗宴，如果你喜歡新莊美食，又想找一個充滿儀式感的特色餐酒館，那麼這間隱藏在新莊體育場附近的「Secret絲昆忒」絕對是必訪口袋名單！這裡不僅提供精緻的餐點與調酒，還能透過專屬的香氛燈打造獨一無二的用餐體驗，每一次來都像開啟一場神秘冒險，讓人充滿期待。

店家名稱：Secret絲昆忒

預約專線：02-29921976

營業時間：週二公休，平日14:00-22:00、假日11:00-22:00。調酒新上市，九月起每週五延長營業至24:00

服務地址：新北市新莊區新泰路178號2樓

線上訂位：https://rb.gy/8fc1yr

「Secret絲昆忒」從踏進門的那一刻起就充滿驚喜！入口處設有一個小小的解謎關卡，雖然不會太難，但這種挑戰讓人感覺像是在探索秘密基地，超有趣。

店內的座位規劃相當舒適，座位間隔寬敞，不會有壓迫感，特別適合三五好友一起來小酌聚會，或是情侶約會享受浪漫氛圍。

店內還特別設計了用餐前的香氛儀式，客人可以挑選自己喜歡的香味，搭配當天的用餐心情，這儀式感真的大加分。

解謎成功後，還能獲得小餅乾當獎勵，甚至還有隱藏菜單等你解鎖。

吧㗳！雞米花（NT$120）這道雞米花超適合當開胃小點！外皮炸得酥脆，裡面還保持著鮮嫩多汁的口感，搭配特製醬料，一口接一口完全停不下來！雖然是常見的小吃，但「Secret絲昆忒」的版本特別好吃，是非常輕鬆又滿足的選擇！

稻鮨的玉子燒（NT$250）這道玉子燒絕對是當天讓我最驚喜的料理之一！外觀看起來像蜂蜜蛋糕，吃下去竟然真的有一點蜂蜜蛋糕的口感！綿密又紮實，和傳統的玉子燒完全不同，創新的風味讓人印象深刻，推薦必點！

鮭魚千草燒（NT$250）鮭魚上鋪滿了色彩繽紛的甜椒，視覺感超加分！鮭魚的外皮煎得酥脆，裡面依然保持鮮嫩多汁的口感，鮮甜的魚肉搭配甜椒的爽脆，讓整體味道更加豐富，一口咬下真的超滿足。

魔術師這款調酒以伏特加為基底，搭配薄荷、茉莉花和蘇打汽水，喝起來清新爽口，帶點微妙的魔幻感，酸甜適中，還帶有氣泡的刺激感，像是在喝一杯神秘的魔法藥水，非常適合喜歡清爽風味的人。

月亮以蘭姆酒搭配椰奶、爆米花與鳳梨，這樣的組合實在太特別！第一口喝下去是滑順的椰奶香氣，接著是爆米花的甜美與鳳梨的微酸，層次感超豐富，口感細膩，像是把溫柔的月光倒進了杯中，推薦給喜歡濃郁甜美風味的人。

熱愛185度吐司磚，吃完鹹食後，當然要來點甜點作完美收尾！這道吐司磚外皮炸得金黃酥脆，裹上一層薄薄的糖衣，還帶點微微的鹹香，吃起來更有層次！內部則是柔軟細膩的口感，搭配冰淇淋與香甜的棉花糖，冰火交融的口感真的超誘人，甜而不膩，讓人忍不住一口接一口，絕對是甜點控必點的夢幻甜品。

「Secret絲昆忒」的用餐體驗真的很特別！從進門解謎，到挑選香氛燈，再到餐點與調酒的創意搭配，每一個細節都充滿了巧思與驚喜！這裡不僅適合和朋友小酌聊天，也很適合情侶約會，享受專屬於兩人的浪漫時光！如果你喜歡新莊美食，想找一間有特色的餐酒館，這裡真的值得一試！