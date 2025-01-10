享受完美味的下午茶後，決定來個輕鬆的散步，好好消化一下美食。

和好友們一起去欣賞永利皇宮的水舞表演，每場大約30分鐘，非常精彩。

現在永利皇宮的纜車也開放免費搭乘，不過不像以前全天候，現在是從下午4點開始哦！

排隊的人真的超級多！因為好友們是第一次來澳門，大家硬著頭皮排了快50分鐘，才終於輪到我們搭上纜車。

說真的，這次就當作首次搭乘的紀念了，下次要我再排這麼久，我一定不會再排了啦！

從纜車高空俯瞰水舞表演，真的是另一種享受，超棒的！隨著天色漸漸轉暗，景色更美了。

燈光逐漸點亮後，永利皇宮的夜景更添一份華麗與尊貴，讓人忍不住多看幾眼。

站在永利皇宮旁的草坪，可以清楚地欣賞到新濠天地和君悅的迷人景致。

換個角度，則能將美獅美高梅的全景一覽無遺，超級壯觀！

回頭望去，可以看到氹仔島的新地標——上葡京酒店，非常引人注目。

不遠處還能看到新濠影匯、巴黎人酒店，以及充滿奢華感的四季酒店。

巴黎人酒店前的巴黎鐵塔燈光隨著時間變幻，展現出不同的迷人風采，讓人忍不住駐足欣賞。

倫敦人的夜景散發著一絲迪士尼般的童話氛圍，可能是因為我個人特別喜歡迪士尼吧！

調整拍攝角度後，還可以將倫敦人的大笨鐘美景收進鏡頭，別有一番風味。

慢慢走到威尼斯人，看到排隊的人潮一直延伸到看不到盡頭的橋的另一側。

橋的那頭就是聞名的安德魯葡式蛋塔，想吃一口美味，必須耐心排隊哦！

終於排到了，買了一盒回飯店慢慢享用，這樣的美食真不是輕易就能品嚐到的。

剛出爐的葡式蛋塔，香氣四溢、外皮酥脆、內餡濃郁，簡直好吃到無法形容！每一口都能感受到酥脆的聲音，連好友們都邊吃邊猛點頭，大讚超滿意！

最後回到飯店，從房間的窗戶剛好能看到威尼斯人夜景。這一天吃吃喝喝、走走看看，完全拋開工作的煩惱，心情特別愉快！澳門被譽為「小拉斯維加斯」，夜景果然魅力無窮！欣賞著飯店的夜色，大家是不是也覺得相當迷人呢？

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