來台南旅遊，一定要來走一趟海安街道美術館！這裡不只是台南著名的藝術景點，更是全台獨一無二的街道型美術館。海安路藝術裝置從2004年開始改造，透過藝術讓老街區重生，如今已成為台南文化與創意的代表地標之一。今年更推出「海安街道美術館－城市的故事 從這裡開始」全新展覽，新增了13件藝術作品，範圍涵蓋海安路及運河旁的大涼生態公園，讓這條街道更加精彩好逛！

這次展覽的作品以「河港文化」為靈感，帶領大家穿越台南400年的歷史場景，從帆影、船笛到港口的繁華聲響，每件裝置都藏著府城的故事。

海安開港旋轉座椅時會發出像船笛的聲音，彷彿坐上時光船，開啟台南歷史旅程！

人客來坐通風塔後方設置了碼頭繫船柱造型的座椅，坐下時還會發出氣壓聲，就像大船入港的瞬間，帶你想像五條港區昔日的熱鬧景象。

匯河用光影打造「海流、河流、人流、車流」交錯的畫面，象徵這座城市的流動與變遷。

紛流精緻打磨的不鏽鋼座椅圍繞著大樹，彷彿一片寧靜的內海，見證海安路的水文歷史。

厚禮SO & 厚禮以台語「厚禮數」為靈感，設計成「囍」字造型的謝籃，上頭繪有蝙蝠、鹿、鶴，代表「福、祿、壽」，充滿傳統祝福寓意。

記憶的重量運用過去海安路的電線捲成五層同心球體，讓大家重新感受這條街曾經的歷史軌跡。

漂浮之塔利用鏡面反射讓通風塔看起來像漂浮在空中，成為許多網美爭相拍照的打卡點！

海安五条透過聲音與視覺裝置，重現五條港區的歷史與變遷，讓人一秒穿越時空。

喜樂之流以台南特有色彩詮釋五條港的水文歷史，像是玉井芒果黃、麻豆文旦綠、五條港水路藍等，充滿在地特色。

Verse U & 井窗虛擬互動裝置，掃描QR Code後可以創建專屬角色，與其他人一起探索台南的虛擬世界！

魔女的海安極速飛行動畫角色搭配流動燈光，呈現勇敢追夢的故事，讓台南這座文化古城充滿生命力。

濕地水文環繞花台的座椅呈現漣漪造型，結合黑面琵鷺的飛翔畫面，展現台南濕地的生態之美。

亮亮雲&亮亮海安設計成燈塔造型的街道裝置，白天看起來可愛，夜晚則透過燈光變化，為這條街增添溫暖氣息。

閃閃海安結合金屬隔柵與水波紋路，讓街道隨著行人與車輛的流動閃爍變化，彷彿見證著這座城市的發展。

時空-瀑布都市中的巨大瀑布裝置，象徵台南歷史的源遠流長，也傳遞生命的活力與希望。

海安帆城以船帆意象打造的裝置藝術，彷彿一艘艘船隻聚集，準備啟航或歸來，象徵台南的歷史與未來並存。

這次的海安街道美術館展覽真的超值得來！不論是白天還是夜晚，每個裝置都有不同的美感，白天可以細細品味藝術的細節，晚上則能欣賞燈光帶來的夢幻氛圍。這裡不只適合拍照打卡，還能深入感受台南400年的文化底蘊。

除此之外，海安路周邊的美食超多，走累了還能找間咖啡廳或在地小吃店歇腳，享受府城的美味。如果你正在規劃台南旅遊，千萬別錯過這個充滿創意與文化的藝術景點，趕快安排時間來逛逛吧！

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