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宜蘭龍潭湖風景區一日遊！環湖步道美景 大碗公溜滑梯 免費觀光工廠一次滿足。

2025燈會攻略
2025-02-12 09:00:00 文字：紫色微笑
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紫色微笑

紫色微笑

來宜蘭玩絕對不能錯過「龍潭湖風景區」！這裡擁有超美的湖光山色，湖邊環湖步道可以散步、騎腳踏車，還能走上景觀平台俯瞰湖面。小朋友最愛的「大碗公溜滑梯」，不論晴天還是陰天，現場都是滿滿的歡笑聲！玩累了，還能去「Herbelle龍潭湖畔悠活園區」逛逛白色貨櫃屋，最後再來份「龍潭湖花蓮玉里臭豆腐」，美景搭配美食，這趟「宜蘭美食」+「景點」之旅真的超級充實！

宜蘭龍潭湖風景區一日遊！環湖步道美景 大碗公溜滑梯 免費觀光工廠一次滿足。

龍潭湖風景區 資訊

  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉龍潭村環湖路1號
  • 營要時間：全天候24小時開放
  • 門票：無
  • 電話：無

龍潭湖風景區 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入龍潭湖即可到達。
  • 停車場：
  1. 這裏設有收費停車場，18:00至次日08:00不收費。
  2. 旁邊的Herbelle龍潭湖畔悠活園區(8:00~17:30)，可用館內消費折抵停車費。
  • 大眾運輸：公車搭乘1783、綠15路線於「龍潭站」下車後步行５分鐘即可抵達。

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大門口旁就是收費停車場、公共廁所

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「龍潭湖風景區」位於宜蘭礁溪，湖面約20公頃，是宜蘭最大的湖泊，被群山環繞，景色超美！這裡還曾被列為「蘭陽十二勝之一」，可以說是宜蘭的秘境級景點，重點是完全免費參觀，吸引超多在地人假日來這裡運動、騎車、散步，環湖步道全長約2.8公里，邊走邊欣賞湖景，超級放鬆！

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在環湖步道上，有一條超美的「景觀平台步道」，長約250公尺的木棧道橫跨湖面，走在這裡可以從不同角度欣賞龍潭湖之美！尤其是天氣好的時候，陽光倒映在湖面，畫面美到像一幅畫！

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這裡的生態環境維持得很好，還是鯝魚的生態保護區，很適合帶小朋友來場生態教育之旅！

超刺激！全台15大特色溜滑梯之一「大碗公

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如果想要從高處俯瞰整個湖區，可以爬上旁邊的小山丘，或是前往「黃帝神宮」觀景平台，視野超讚！不過開車上山要小心，因為這條路是單向通行的，常常有登山客健行喔！

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帶小朋友來「龍潭湖風景區」，一定不能錯過「大碗公溜滑梯」！

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這座溜滑梯又名「龍掌坡」，外觀看起來像個大碗，沒有固定的滑道，小朋友可以自己選擇路線，怎麼滑都好玩，被稱為「大碗公溜滑梯」，是全台15大特色溜滑梯之一！天氣好的時候，這裡一定充滿小朋友的歡笑聲！但爸媽還是要注意安全，避免小朋友碰撞受傷喔。

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玩了一圈肚子餓了嗎？龍潭湖入口處有一家超人氣的「龍潭湖花蓮玉里臭豆腐」！這裡的臭豆腐炸得金黃酥脆，外酥內嫩，搭配泡菜、紅白蘿蔔絲、九層塔，味道超級清爽，讓人一口接一口！旁邊就是停車場，開車來也完全不用煩惱停車問題！

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來到龍潭湖還有個超夯打卡點，就是「Herbelle龍潭湖畔悠活園區」！這裡是「宜蘭台塑觀光工廠」，用73個貨櫃組成波浪狀的白色建築，在藍天白雲的襯托下超夢幻！這裡主要販售台塑生醫產品，還有一座11米高的觀景平台，可以俯瞰龍潭湖的美景，拍起來超美！

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如果還有時間，推薦再去「潭酵天地觀光工廠」！這裡是以醋為主題的觀光工廠，重點是免門票！裡面有超長的三層樓高迴旋溜滑梯、小火車，還能參觀產線、免費試喝巴薩米克醋！帶小朋友來這裡玩超適合，附近還有「亞典菓子工場」、「超品起司烘焙工坊」，規劃礁溪二日遊剛剛好！

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這趟「宜蘭親子景點」+「宜蘭美食」行程真的超豐富！無論是親子遊還是情侶約會，都超級推薦！趕快安排時間來玩吧！

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