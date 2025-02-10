台南秘境再+1！隱藏在體育公園旁的「哈赫拿爾森林」即將開放，這可是台南難得一見的市區原始森林秘境！這片森林不僅擁有 17 世紀的歷史背景，還完整保留了水岸生態與森林樣貌，讓人彷彿走進時光隧道，感受大自然的純粹魅力！台南最新景點控們，這裡真的不能錯過！

「哈赫拿爾森林」位於台南市南區體育路 10 號，根據古地圖記載，這片森林最早出現在 17 世紀，當時被稱為「哈赫拿爾森林」（Hagenaars Bosch），意思是「海牙人的森林」，還曾是野鹿群棲的古獵場！即便經歷了數百年的城市變遷，這裡仍然保有壯觀的巨樹林立景觀，是台南市區難得一見的珍貴自然資源。

水利局為了保護竹溪流域的自然生態，以「尊重、友善」為原則進行整治，透過低度開發方式，設計出市區首條森林步道，讓遊客能親近水岸綠地、感受自然魅力。步道特別設置無障礙動線，讓所有人都能輕鬆享受這片都市綠肺的美景。

施工期間未砍伐任何原生樹木，並減少水泥、瀝青的使用，以手作步道呈現最天然的森林地貌。

特別規劃生物通道，讓野生動物可以安全穿越森林，還設置了「昆蟲的家」，讓生態更平衡！

透過拋石護岸、疊石跌水等方式，讓竹溪恢復原本的水質生態，現在水超清澈，魚群悠遊其中，還能看到滿滿的蓮花與小動物。

▼水質超清澈，

能到看大量的魚群自在游水。

這裡還有台南市第一座結合防洪機能的人工湖——日月湖，湖中兩座小島形狀就像「日」和「月」，景色超美！

這次來探訪「哈赫拿爾森林」，真的感受到台南市區少見的森林魅力，走在綠意盎然的步道上，聽著鳥鳴與潺潺流水聲，完全忘卻都市的喧囂！這裡很適合散步、拍照、放空，但因為森林環境多少會有蚊蟲，記得做好防蚊措施，才能玩得更盡興！

台南最新景點「哈赫拿爾森林」，推薦給喜歡探索秘境的你！快找時間來感受這座 17 世紀的都市森林吧！

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