為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

2025燈會攻略
2025-02-10 09:00:00 文字：蛋寶趴趴go
share
蛋寶趴趴go

蛋寶趴趴go

台南秘境再+1！隱藏在體育公園旁的「哈赫拿爾森林」即將開放，這可是台南難得一見的市區原始森林秘境！這片森林不僅擁有 17 世紀的歷史背景，還完整保留了水岸生態與森林樣貌，讓人彷彿走進時光隧道，感受大自然的純粹魅力！台南最新景點控們，這裡真的不能錯過！

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

 

「哈赫拿爾森林」位於台南市南區體育路 10 號，根據古地圖記載，這片森林最早出現在 17 世紀，當時被稱為「哈赫拿爾森林」（Hagenaars Bosch），意思是「海牙人的森林」，還曾是野鹿群棲的古獵場！即便經歷了數百年的城市變遷，這裡仍然保有壯觀的巨樹林立景觀，是台南市區難得一見的珍貴自然資源。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

水利局為了保護竹溪流域的自然生態，以「尊重、友善」為原則進行整治，透過低度開發方式，設計出市區首條森林步道，讓遊客能親近水岸綠地、感受自然魅力。步道特別設置無障礙動線，讓所有人都能輕鬆享受這片都市綠肺的美景。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

施工期間未砍伐任何原生樹木，並減少水泥、瀝青的使用，以手作步道呈現最天然的森林地貌。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

特別規劃生物通道，讓野生動物可以安全穿越森林，還設置了「昆蟲的家」，讓生態更平衡！

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

透過拋石護岸、疊石跌水等方式，讓竹溪恢復原本的水質生態，現在水超清澈，魚群悠遊其中，還能看到滿滿的蓮花與小動物。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

▼水質超清澈，

能到看大量的魚群自在游水。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

這裡還有台南市第一座結合防洪機能的人工湖——日月湖，湖中兩座小島形狀就像「日」和「月」，景色超美！

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

 

這次來探訪「哈赫拿爾森林」，真的感受到台南市區少見的森林魅力，走在綠意盎然的步道上，聽著鳥鳴與潺潺流水聲，完全忘卻都市的喧囂！這裡很適合散步、拍照、放空，但因為森林環境多少會有蚊蟲，記得做好防蚊措施，才能玩得更盡興！

台南最新景點「哈赫拿爾森林」，推薦給喜歡探索秘境的你！快找時間來感受這座 17 世紀的都市森林吧！

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

 

今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，

追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰 台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。 FB：蛋寶趴趴go

台南秘境再加一！哈赫拿爾森林走進 17 世紀古森林，造都市中的森林步道。 IG：egg_papago

 

更多台南景點：

[台南旅遊] 2024台灣設計展 9大主題 散步路線建議遊程 #南美館2館 西市場 @蛋寶趴趴go

[台南景點] 2024海安路街道美術館-城市的故事從這裡開始 #台南旅遊 海安路藝術街 @蛋寶趴趴go

[台南旅遊] 台南一日遊景點懶人包：奇美博物館 阿裕牛肉湯 香腸博物館 奇美幸福工廠 鯤喜灣 十鼓捷絲旅 #仁德景點 @蛋寶趴趴go

[台南景點] 奇美食品幸福工廠 $138超值吃到飽 親子手作DIY 下午茶 好吃好玩又好拍 #台南景點 仁德景點 @蛋寶趴趴go

更多台南住宿：

[台南住宿] Hotel A (聖禾大飯店) 鄰近保安路國華街小吃天堂 有地下停車場 @蛋寶趴趴go

[台南住宿] 康橋慢旅 高cp值文青風旅店 價位親民服務貼心 早餐.宵夜.點心吃到飽！台南旅店 @蛋寶趴趴go

[台南住宿] 禧榕軒大飯店 台南唯一高空花園戶外泳池 時尚質感大廳 #台南火車站新開幕飯店 @蛋寶趴趴go

更多台南美食：

[台南美食] 矮仔成蝦仁飯 520國宴料理 百年傳承的好滋味 #台南小吃 @蛋寶趴趴go

[台南美食] Dor,留手工義大利麵(友愛街店) 友愛街旅館餐廳 #台南聚餐 @蛋寶趴趴go

[台南美食] 我在cogito cafe‘ 餐廳 台南早午餐.下午茶.約會餐廳 #南美館美食 @蛋寶趴趴go

 

 

 

 
 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
keyboard_arrow_up