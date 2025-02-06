這家40年老字號從苗栗後龍搬遷到桃園後站，現在新店就開在建國路尾，靠近漢中路這一帶！不管是招牌牛肉鍋還是羊肉鍋，份量都超浮誇，端上桌就是一盆超巨大的臉盆鍋，濃郁湯頭加上滿滿的牛肉塊，難怪成了許多人愛外帶回家的口袋名單！

這裡的鍋物都是以人頭計價，每人$300，不論內用還是外帶都是這個價格！想吃牛肉鍋、羊肉鍋，甚至是牛羊混搭鍋都可以自由選擇！外帶最低要訂購兩鍋，內用的話強烈建議一定要先預約，因為店內座位不多，沒訂位真的吃不到！

老余牛家莊現在搬到桃園後站，店址位於建國路上，靠近漢中路，距離桃園火車站開車約5分鐘車程！這一帶停車比較不方便，開車來的話建議直接停附近的收費停車場，機車的話可以停在店門口。

店內空間比舊店小很多，座位只有5桌，最多大約只能容納30人，所以一定要提前訂位才有位子！餐具都是自取的，店內的餐具櫃整理得很乾淨，一旁還有打包袋可以使用，看到幾乎每桌客人都會打包，可見份量真的很足！

這裡的鍋物以人頭計費，一人一鍋$300，外帶的話最低要訂2鍋起，除了鍋物本身，還可以額外單點牛肚、丸子、凍豆腐、麵條、牛肉片等配料。

牛肉鍋這次我們5個人直接點了4人份的牛肉鍋，再加點一些配料！結果一上桌真的嚇到，因為這鍋真的太巨大了！

鍋底本身就有牛肉塊、高麗菜、白豆腐、番茄等食材，一送上桌就聞到超濃郁的沙茶香氣，湯面還浮著一層油脂，隨手一撈都是滿滿的料，真材實料沒話說！

每桌還會附一罐麻油辣豆腐乳，這個拿來沾牛肉或是加進湯裡都超提味！如果覺得不夠的話，也可以再加購一罐$30。另外，每桌都有提供辣椒醬，想吃辣的話可以自己調整。

凍豆腐以前舊店的凍豆腐會切成一口大小，新店則是整塊上桌，吸滿湯汁後特別入味！

雖然鍋裡本身就有牛肉塊，但如果是肉控，建議一定要額外加點牛肉片！這裡的牛肉油花分布均勻，輕輕涮個幾秒就能享受軟嫩口感！

這裡的麵條跟牛肉麵的麵條一樣，口感Q彈有嚼勁，不會煮久了就軟爛！一鍋湯底加上麵條後，瞬間變成超級豪華版牛肉麵！不過建議大家先少量點，因為這裡的份量真的不容小覷，千萬別一次點太多！

麵

老余牛家莊的湯底主要是以沙茶、大量番茄和滷包熬煮，湯頭濃郁帶點酸甜味，喝起來不會死鹹，但因為油脂較多，後面可能會想撈點油比較順口。

這裡的鍋物份量超大，很多人都會選擇外帶回家再變化料理！不管是牛肉燴飯、牛肉湯餃、牛肉麵線，甚至是直接加麵煮成大份量牛肉麵，都非常適合，難怪這裡的外帶訂單一直爆滿。

這次我們點了牛肉鍋，這裡的點餐方式很彈性，可以自由選擇份數搭配，比如2鍋牛、2鍋羊，或是3鍋牛、1鍋羊的組合，如果不吃羊肉，也能選擇全牛肉鍋，想怎麼配就怎麼配，超級靈活！

牛肉滷的都超級入味，牛肉塊切得比之前小，但份量依舊多，每一口大小剛好的尺寸，吃起來軟嫩不乾柴，難怪獲得不少人的喜愛外帶熱銷推薦。

整體來說，老余牛家莊的牛肉鍋湯頭濃郁、肉質軟嫩，吃起來真的超滿足！份量也很驚人，吃不完還能打包回家變化成不同料理，非常值得一試！如果你是牛肉鍋或羊肉鍋的愛好者，那這間桃園後站的隱藏版美食，真的不能錯過！

店家/景點資訊

店家名稱：老余牛家莊

所在地址：臺灣桃園市桃園區建國路331號

營業時間：10:30am-21:00pm

每週四公休

店家電話：03-3675253

備註資訊：

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