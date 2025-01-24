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宜蘭羅東握咖啡！WCE世界冠軍咖啡，超強單品咖啡必喝清單。

2025燈會攻略 2025春節福袋
2025-01-24 08:00:00 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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 來到宜蘭羅東，咖啡控們一定不能錯過這間超有話題的「握咖啡Oh！Cafe宜蘭羅東店」！這裡可是由WCE世界盃烘豆大賽冠軍賴昱權親自開設，光是冠軍頭銜就讓人覺得非來不可啦！開幕時全城瘋狂，各大媒體爭相報導，天天人潮滿滿。今天我終於來朝聖，果然沒讓人失望，這裡的咖啡真的超好喝！宜蘭羅東握咖啡！WCE世界冠軍咖啡，超強單品咖啡必喝清單。

宜蘭羅東握咖啡！WCE世界冠軍咖啡，超強單品咖啡必喝清單。

握咖啡 店家資訊

  • 地址：265宜蘭縣羅東鎮純精路三段453號

  • 營業時間：10:00-18:00

  • 電話：03-9532377

  • 低消一杯飲料

  • 線上訂位

  • 粉絲團

握咖啡 交通停車

宜蘭羅東握咖啡！WCE世界冠軍咖啡，超強單品咖啡必喝清單。

「握咖啡」的店址選在羅東純精路，這裡並不是人潮熙來攘往的熱鬧區域，周邊還是賣機械用品和指壓按摩的店家，感覺很冷門對吧？但冠軍咖啡館就是有這份自信！雖然中午來應該人少一點，但我錯得徹底，排隊的客人依舊絡繹不絕，特別是這裡的客群竟然有一半是中高齡朋友，和一般咖啡館的年輕氛圍完全不一樣，挺有趣的！

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走進「握咖啡」，不僅有香氣四溢的咖啡，二樓竟然還有全台灣東部第一間SCAA（美國精品咖啡協會）認證的教室！這裡未來會開設專業的咖啡課程，讓每個人都能用更專業的角度認識咖啡。另外，這裡還設有一台拉霸機，客人可以親自體驗拉出自己的咖啡，趣味度直接爆表！

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牆上的專業壁畫、吧台的金杯機，處處都散發出「咖啡冠軍」的氣場！

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據說這台金杯機目前全台只有高雄店和宜蘭店有，能快速煮出單品咖啡的獨特風味。這次我點了一杯耶加雪菲單品咖啡，現場磨粉、聞香，最後用金杯機煮出來，整個過程充滿儀式感。

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喝下第一口，耶加雪菲的天然微酸中帶著柔順的口感，完全不會過酸，讓人忍不住一口接一口，真心推薦！

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「握咖啡」除了單品咖啡和義式咖啡外，還有輕食和茶飲，價格相當合理。這裡使用的咖啡豆都是冠軍賴昱權親自烘焙，品質絕對值得期待！這次雖然只試了一種單品，但下次一定要來挑戰更多品項，畢竟這麼多元的選擇真的太吸引人了！

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「握咖啡Oh！Cafe宜蘭羅東店」絕對是羅東的必訪景點，不僅咖啡好喝，還多了一份獨特的冠軍精神。從環境、設備到口感，整體都讓人覺得專業又有誠意！如果你是咖啡愛好者，千萬不要錯過這裡，保證會讓你一試成主顧！

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握咖啡Oh Café( 羅東店)

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place宜蘭縣羅東鎮純精路三段453號
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美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
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