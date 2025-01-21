2024年5月，我來到了位於龍華市場的「快義點」，這家店原本是從餐車開始的，最近才進駐到這個熱鬧的市場。最早是透過朋友的粉絲團發現的，朋友介紹了他們家的#阿美古早味紅茶，讓我忍不住想來試試看。快義點的特色就是他們自製的義大利麵，100%使用杜蘭小麥製成，這也是他們的一大亮點！
由於只有五個座位，開店時間是11點半，但如果你不想等太久，建議11點就來排隊領號碼牌。這天是星期四，我10:10來，結果等到12:30才有位子。於是，我就在市場裡先去嘗了些小吃，像是市場炸雞、烤包子、鐵馬佬青草茶，當時已經八分飽。
快義點不僅注重麵條的品質，他們每次推出的菜單也會不定期更換，經常有一些隱藏版口味，讓人每次來都能品嚐到新驚喜！此外，這裡堅持現點現做，所有的義大利麵都是現炒，保證新鮮又美味。每次吃的時候都能感受到廚師的用心，真的很推薦大家來試試！
菜單每次會都會不同，僅供參考。
炙燒豬五花奶油和風圓直麵（$240）這道麵真的讓我驚豔！麵條是快義點的自製生麵條，採用高蛋白、低GI的杜蘭小麥，這讓麵條不僅口感超Q彈，還能完美吸附醬汁。
特別的是這道圓直麵比一般義大利麵粗，吃起來更加有嚼勁。搭配豬五花炙燒過後的肉香和奶油和風醬，醬汁濃郁，吃完連盤子裡的醬汁我都不放過，超好吃！
四起士蜂蜜核桃生火腿水管麵（$230）這道水管麵的麵條也同樣是店內自製，麵條口感豐富，搭配四種起司和蜂蜜核桃，帶來濃郁的奶香和甜味，搭配上生火腿，味道層次感十足。雖然當天天氣超熱，我還是忍不住外帶了一份，老闆也笑著說，這道麵最好還是熱吃比較好，結果我回家再加熱也覺得很好吃！
西西里氣泡飲（$100）喝這杯氣泡水簡直是夏天必備！有四種口味可以選擇，我選了檸檬口味，酸酸甜甜又帶點氣泡感，喝起來超清爽，很適合搭配這些濃郁的義大利麵！
快義點營業資訊
- 🏠 左營區富國路60號 龍華市場92攤
- ⌚️ 11:30-19:00
- 🛏️ 星期日一休
- 🚇 捷運凹子底站
- Instgram：https://www.instagram.com/prestopasta1212