2024年5月，我來到了位於龍華市場的「快義點」，這家店原本是從餐車開始的，最近才進駐到這個熱鬧的市場。最早是透過朋友的粉絲團發現的，朋友介紹了他們家的#阿美古早味紅茶，讓我忍不住想來試試看。快義點的特色就是他們自製的義大利麵，100%使用杜蘭小麥製成，這也是他們的一大亮點！

由於只有五個座位，開店時間是11點半，但如果你不想等太久，建議11點就來排隊領號碼牌。這天是星期四，我10:10來，結果等到12:30才有位子。於是，我就在市場裡先去嘗了些小吃，像是市場炸雞、烤包子、鐵馬佬青草茶，當時已經八分飽。