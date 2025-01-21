為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 高雄龍華市場必吃義大利麵！快義點自製麵條搭配炙燒豬五花超美味。

高雄龍華市場必吃義大利麵！快義點自製麵條搭配炙燒豬五花超美味。

2025年菜外帶
2025-01-21 10:00:00 文字：高雄旅遊王
share
高雄旅遊王

高雄旅遊王

2024年5月，我來到了位於龍華市場的「快義點」，這家店原本是從餐車開始的，最近才進駐到這個熱鬧的市場。最早是透過朋友的粉絲團發現的，朋友介紹了他們家的#阿美古早味紅茶，讓我忍不住想來試試看。快義點的特色就是他們自製的義大利麵，100%使用杜蘭小麥製成，這也是他們的一大亮點！

由於只有五個座位，開店時間是11點半，但如果你不想等太久，建議11點就來排隊領號碼牌。這天是星期四，我10:10來，結果等到12:30才有位子。於是，我就在市場裡先去嘗了些小吃，像是市場炸雞、烤包子、鐵馬佬青草茶，當時已經八分飽。

高雄龍華市場必吃義大利麵！快義點自製麵條搭配炙燒豬五花超美味。

快義點不僅注重麵條的品質，他們每次推出的菜單也會不定期更換，經常有一些隱藏版口味，讓人每次來都能品嚐到新驚喜！此外，這裡堅持現點現做，所有的義大利麵都是現炒，保證新鮮又美味。每次吃的時候都能感受到廚師的用心，真的很推薦大家來試試！

高雄龍華市場必吃義大利麵！快義點自製麵條搭配炙燒豬五花超美味。
菜單每次會都會不同，僅供參考。

高雄龍華市場必吃義大利麵！快義點自製麵條搭配炙燒豬五花超美味。

高雄龍華市場必吃義大利麵！快義點自製麵條搭配炙燒豬五花超美味。

高雄龍華市場必吃義大利麵！快義點自製麵條搭配炙燒豬五花超美味。

炙燒豬五花奶油和風圓直麵（$240）這道麵真的讓我驚豔！麵條是快義點的自製生麵條，採用高蛋白、低GI的杜蘭小麥，這讓麵條不僅口感超Q彈，還能完美吸附醬汁。

高雄龍華市場必吃義大利麵！快義點自製麵條搭配炙燒豬五花超美味。

高雄龍華市場必吃義大利麵！快義點自製麵條搭配炙燒豬五花超美味。

特別的是這道圓直麵比一般義大利麵粗，吃起來更加有嚼勁。搭配豬五花炙燒過後的肉香和奶油和風醬，醬汁濃郁，吃完連盤子裡的醬汁我都不放過，超好吃！

高雄龍華市場必吃義大利麵！快義點自製麵條搭配炙燒豬五花超美味。

高雄龍華市場必吃義大利麵！快義點自製麵條搭配炙燒豬五花超美味。

四起士蜂蜜核桃生火腿水管麵（$230）這道水管麵的麵條也同樣是店內自製，麵條口感豐富，搭配四種起司和蜂蜜核桃，帶來濃郁的奶香和甜味，搭配上生火腿，味道層次感十足。雖然當天天氣超熱，我還是忍不住外帶了一份，老闆也笑著說，這道麵最好還是熱吃比較好，結果我回家再加熱也覺得很好吃！

高雄龍華市場必吃義大利麵！快義點自製麵條搭配炙燒豬五花超美味。

西西里氣泡飲（$100）喝這杯氣泡水簡直是夏天必備！有四種口味可以選擇，我選了檸檬口味，酸酸甜甜又帶點氣泡感，喝起來超清爽，很適合搭配這些濃郁的義大利麵！

高雄龍華市場必吃義大利麵！快義點自製麵條搭配炙燒豬五花超美味。

快義點營業資訊

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

快義點

phone07-556-0146
place高雄市鼓山區大順一路115號(B2美食街)
4.48 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.50
share place
推薦商品
keyboard_arrow_up